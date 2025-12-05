قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

أكرم توفيق: القادم أفضل بإذن الله

اكرم توفيق
ميرنا محمود

 وجه أكرم توفيق لاعب نادي الشمال القطري ومنتخب مصر جمهوره رسالة دعم للفريق عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام .

وكتب أكرم توفيق: القادم أفضل بإذن الله.

وكان قد أكد أكرم توفيق، لاعب نادي الشمال القطري ومنتخب مصر الثاني المشارك في بطولة كأس العرب 2025، أن تمثيل المنتخب الوطني يُعد شرفًا لأي لاعب، مشددًا على أنه لا يعترف بمفهوم “منتخب أول” و“منتخب ثانٍ”، فالجميع في النهاية يمثلون مصر ويقاتلون من أجل اسمها.

وخلال تصريحاته عبر قناة أون سبورت، أثنى أكرم على الجهاز الفني بقيادة حلمي طولان، واصفًا إياه بأنه جهاز محترف وعلى أعلى مستوى من الانضباط والخبرة. وأوضح أن الحديث داخل معسكر المنتخب يدور دائمًا حول الروح القتالية، والاستعداد للمنافسة بقوة في البطولة، وليس مجرد المشاركة.

وأضاف أن حلمي طولان يحرص باستمرار على تذكير اللاعبين بأنهم ذاهبون لرفع اسم مصر، وليس لـ “التهريج”، مؤكدًا أن هذا الخطاب يعزز من مسؤولية اللاعبين وروحهم العالية.

طموح الانضمام للمنتخب الأول

وأشار أكرم توفيق إلى أن حلم أي لاعب هو الظهور في المنتخب الأول، مؤكدًا أنه يسعى بكل قوة لإثبات نفسه والعودة لصفوف الفراعنة الكبار. وقال إن عدم استدعائه في الفترة الحالية “قدر من الله”، لكنه يواصل العمل والاجتهاد دون تقصير، سواء داخل الملعب أو في التدريبات، من أجل تحقيق حلمه في الظهور الدولي من جديد.
 

لا فرق بين منتخب أول وثانٍ.. والهدف إسعاد الجماهير

وشدد أكرم على أن لاعبي المنتخب الثاني لديهم نفس الدافع والطموح الموجود لدى لاعبي المنتخب الأول، وأنهم جميعًا يسعون لرفع راية مصر وإسعاد الجماهير. وأوضح أن المنتخب يستعد بكل قوة للبطولة رغم صعوبتها، لكنه أكد “إحنا قدها وقدّ المسؤولية”.

الأهلي بيت كبير.. وله مكانة خاصة في قلبي

وفي ختام تصريحاته، تحدث أكرم عن مشاعره تجاه النادي الأهلي، مؤكدًا أنه يفتقد النادي وجماهيره وأن الأهلي سيظل “البيت الأول” بالنسبة له، مشيرًا إلى أن أفضل سنوات مسيرته كانت بقميص الأحمر، رغم أن كرة القدم دائمًا مليئة بالمتغيرات.

اكرم توفيق منتخب مصر نادي الشمال القطري لاعبي متتخب مصر اداء لاعبي المنتخب

