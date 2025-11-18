قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بريطانيا: القرار الأمريكي بشأن غزة نقطة انطلاق لتنفيذ خطة السلام
كامل الوزير: افتتاح القطار الكهربائي السريع ديسمبر 2026
حسام حسن: أنا لو أجنبي كان اتعمل ليَّ تمثال.. وصلنا كأس العالم وأمم إفريقيا بدون هزيمة
ما حكم شراء مشغولات الذهب بالتقسيط؟.. اعرف حكم الشرع
حقيقة واقعة هزت السوشيال ميديا.. فيديو لرجل يحمل جثمان زوجته يثير الجدل
قرينة رئيس المجر تعرب عن تقديرها لتاريخ مصر العريق
بدل البشر.. الصين تطلق روبوتات متقدمة تحدث ثورة في تجميع السيارات بالمصانع
الفريق كامل الوزير: لم ولن نبيع أي ميناء مصري
وزارة العمل تعلن عن وظائف جديدة بالأردن برواتب تصل إلى 350 دينارًا
ناقد رياضي: 15 لاعبًا في نادي جماهيري يتعاطون النيكوتين
قرار أمريكي.. مجلس الأمن يعتمد إنشاء قوة دولية مؤقتة في غزة
تراجع جديد في أسعار الذهب وعيار 21 يهبط 250 جنيهًا
رياضة

أكرم توفيق: قميص منتخب مصر شرف لا يعلو عليه شيء

أكرم توفيق
أكرم توفيق
رباب الهواري

أكد أكرم توفيق، لاعب نادي الشمال القطري ومنتخب مصر الثاني المشارك في بطولة كأس العرب 2025، أن تمثيل المنتخب الوطني يُعد شرفًا لأي لاعب، مشددًا على أنه لا يعترف بمفهوم “منتخب أول” و“منتخب ثانٍ”، فالجميع في النهاية يمثلون مصر ويقاتلون من أجل اسمها.

إشادة بالجهاز الفني ودعم كبير لحلمي طولان

وخلال تصريحاته عبر قناة أون سبورت، أثنى أكرم على الجهاز الفني بقيادة حلمي طولان، واصفًا إياه بأنه جهاز محترف وعلى أعلى مستوى من الانضباط والخبرة. وأوضح أن الحديث داخل معسكر المنتخب يدور دائمًا حول الروح القتالية، والاستعداد للمنافسة بقوة في البطولة، وليس مجرد المشاركة.

وأضاف أن حلمي طولان يحرص باستمرار على تذكير اللاعبين بأنهم ذاهبون لرفع اسم مصر، وليس لـ “التهريج”، مؤكدًا أن هذا الخطاب يعزز من مسؤولية اللاعبين وروحهم العالية.

طموح الانضمام للمنتخب الأول

وأشار أكرم توفيق إلى أن حلم أي لاعب هو الظهور في المنتخب الأول، مؤكدًا أنه يسعى بكل قوة لإثبات نفسه والعودة لصفوف الفراعنة الكبار. وقال إن عدم استدعائه في الفترة الحالية “قدر من الله”، لكنه يواصل العمل والاجتهاد دون تقصير، سواء داخل الملعب أو في التدريبات، من أجل تحقيق حلمه في الظهور الدولي من جديد.
 

لا فرق بين منتخب أول وثانٍ.. والهدف إسعاد الجماهير

وشدد أكرم على أن لاعبي المنتخب الثاني لديهم نفس الدافع والطموح الموجود لدى لاعبي المنتخب الأول، وأنهم جميعًا يسعون لرفع راية مصر وإسعاد الجماهير. وأوضح أن المنتخب يستعد بكل قوة للبطولة رغم صعوبتها، لكنه أكد “إحنا قدها وقدّ المسؤولية”.

الأهلي بيت كبير.. وله مكانة خاصة في قلبي

وفي ختام تصريحاته، تحدث أكرم عن مشاعره تجاه النادي الأهلي، مؤكدًا أنه يفتقد النادي وجماهيره وأن الأهلي سيظل “البيت الأول” بالنسبة له، مشيرًا إلى أن أفضل سنوات مسيرته كانت بقميص الأحمر، رغم أن كرة القدم دائمًا مليئة بالمتغيرات


 

