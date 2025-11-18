أحمد حسن: تصريحاتي في المؤتمر الصحفي عن حجازي تم تحريفها

أكد أحمد حسن، مدير المنتخب المصري الثاني، أن تصريحاته في المؤتمر الصحفي الأخير تم تحريفها بشكل غير دقيق، رغم أن المؤتمر تم تصويره بالكامل بالفيديو.

وأوضح أن الكابتن حلمي طولان، المدير الفني، فوضه رسميًا لحضور المؤتمر والتحدث باسم الجهاز الفني.

وقال أحمد حسن في مداخلة هاتفية لبرنامج ستاد المحور الذي يقدمه الإعلامي خالد الغندور: للأسف بعض وسائل الإعلام نقلت تصريحات غير صحيحة، رغم أن المؤتمر موثق بالصوت والصورة.

وكشف أنه تلقى سؤالًا حول موقف أحمد حجازي من الانضمام للمنتخب الثاني، فأكد وقتها أن اللاعب طلب تأجيل انضمامه بسبب ارتباطه بنادٍ جديد ورغبته في إثبات نفسه، بالإضافة إلى انتظار حسم موقفه مع المنتخب الأول.

وأضاف حسن أن الجهاز الفني كان يراقب عددًا من اللاعبين لضمهم، إلا أنهم شعروا أن بعض اللاعبين غير متحمسين للتواجد مع المنتخب الثاني، وخاصة لاعبي الأندية الكبرى، مشددًا: “لا يمكننا إجبار أي لاعب على الانضمام للمنتخب الوطني.”

كما كشف عن موقف عبدالله السعيد، مؤكدًا أنه لاعب كبير ومحترم، لكنه رفض التواجد في معسكرات المنتخب الثاني، وطلب المشاركة مباشرة في بطولة كأس العرب، وهو ما رفضه الجهاز الفني الذي اشترط الالتزام الكامل ببرنامج المعسكرات.

واختتم مدير المنتخب الثاني حديثه بالتأكيد على أن الاختيارات تُبنى على الالتزام والرغبة في تمثيل المنتخب، وأن الجهاز الفني يعمل وفق معايير واضحة دون مجاملة لأي لاعب.