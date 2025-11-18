سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 18 نوفمبر 2025 يقفز إلى 5380 جنيها

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عبد الفتاح تركي

سعر الذهب عيار 21 الآن .. تشهد أسعار الذهب في مصر قبل بداية التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء 18 نوفمبر 2025 استقرارًا ملحوظًا عند مستويات مرتفعة، وسط متابعة قوية من المستثمرين والمقبلين على الزواج ومدخري الذهب بوصفه أحد أهم الملاذات الآمنة في فترات التقلب الاقتصادي.

هذا الاستقرار يجيء في ظل استمرار التذبذب العالمي في أسعار الذهب وأثر تقلبات سعر الصرف على الأسواق المحلية. 

يعد الذهب عيار 21 الأكثر تداولًا ومبيعًا في السوق المصري، ما يجعله المؤشر الأبرز لقياس تحركات سوق الذهب داخل مصر.

سعر الذهب اليوم في مصر الأحد 15 ديسمبر بعد انخفاض عيار 21

سعر الذهب عيار 21 اليوم في مصر

سجل سعر الذهب عيار 21، وهو الأكثر رواجًا بين الفئات الذهبية في مصر، نحو 5380 جنيها للبيع و5360 جنيها للشراء، مما يعكس حالة من الاستقرار النسبي مقارنة بارتفاعات متتالية شهدها السوق خلال الأسابيع الماضية.

يعد سعر الذهب عيار 21 مؤشرًا رئيسيًا يتابعه الملايين نظرًا لارتباطه المباشر بحالات الشراء اليومية من قبل المستهلكين والتجار والمستثمرين على حد سواء.

أسعار الذهب الآن في السوق المحلي

تواصل أسعار الذهب في السوق المصري تأثرها بحركة أسعار الذهب العالمية وكذلك عوامل محلية مثل حجم الطلب الداخلي وتغيّر أسعار الدولار. وعلى الرغم من أن الذهب يعد أداة استثمارية طويلة المدى، إلا أن تغيرات الأسعار اليومية تظل مهمة بالنسبة للتجار والمستهلكين، خاصة في ظل حالة من عدم اليقين الاقتصادي التي تجعل من الذهب ملاذًا آمنًا يحافظ على القيمة الشرائية للأموال.

مفاجأة في سعر الذهب بعد قرار البنك المركزي

سعر الذهب عيار 24 اليوم

سجل الذهب عيار 24، وهو الأعلى نقاءً بين الأعيرة المتداولة في السوق المصري، نحو 6148.5 جنيه للبيع و6125.75 جنيه للشراء. ويعتبر الذهب عيار 24 خيارًا مفضلًا لدى المستثمرين الراغبين في شراء سبائك ذهبية بغرض الادخار أو الاستثمار على المدى الطويل، نظرًا لخلوه تقريبًا من الشوائب.

أسعار الذهب عيار 22 في محلات الصاغة

حقق سعر الذهب عيار 22 اليوم نحو 5636.25 جنيه للبيع و5615.25 جنيه للشراء. ويعد هذا العيار أقل انتشارًا في مصر مقارنة بعياري 21 و18، إلا أنه يحتفظ بجمهور من المستثمرين ومحبي اقتناء المشغولات الذهبية ذات الجودة العالية.

أسعار الذهب 2025

السوق المصري يتابع سعر عيار 18

وصل سعر الذهب عيار 18 في محلات الصاغة اليوم إلى 4611.5 جنيه للبيع و4594.25 جنيه للشراء. ويعد الذهب عيار 18 من الأعيرة الأكثر انتشارًا بين فئات الشباب والمقبلين على الزواج، نظرًا لكونه أقل تكلفة مقارنة بعيار 21، مع الاحتفاظ بجودة تصنيع عالية وتصاميم عصرية في أغلب الأحيان.

الذهب عيار 14 يعود للواجهة

بلغ سعر الذهب عيار 14 في السوق المحلي نحو 3586.75 جنيهًا للبيع و3573.25 جنيه للشراء. وهذا العيار رغم انتشاره الأكبر في بعض الأسواق الخارجية، إلا أنه بدأ يشهد إقبالًا متزايدًا في مصر بسبب انخفاض تكلفته مقارنة ببقية الأعيرة، ما يجعله مناسبًا لعدد من الشرائح الاجتماعية.

كل ما تريد معرفته عن الكاش باك على سبائك الذهب في مصر

سعر الذهب عيار 12 اليوم

سجل الذهب عيار 12 اليوم نحو 3074.25 جنيه للبيع و3062.75 جنيه للشراء. ويعد هذا العيار الأقل استخدامًا في المشغولات الذهبية، لكنه يظل جزءًا من منظومة أسعار الذهب التي تشهد متابعة مستمرة من المتعاملين في السوق.

سعر الذهب عيار 9 الأقل تكلفة

بلغ سعر الذهب عيار 9 اليوم نحو 2305.75 جنيه للبيع و2297.25 جنيه للشراء. وينتشر هذا العيار في المنتجات الذهبية الاقتصادية وفي بعض أنواع الحُلي التي تعتمد على كميات أقل من الذهب مع الحفاظ على الشكل الجمالي والمظهر اللامع.

أسعار الجنيه الذهب اليوم

حقق الجنيه الذهب اليوم نحو 43040 جنيها للبيع و42880 جنيهًا للشراء. ويعد الجنيه الذهب خيارًا استثماريًا شائعًا لدى الكثيرين، لا سيما بين الراغبين في الادخار خارج النظام المصرفي، إذ يسهل بيعه وشراؤه مقارنة ببقية المشغولات الذهبية.

أسعار الذهب

أونصة الذهب في مصر بالأسعار العالمية

وصل سعر أونصة الذهب اليوم في مصر إلى 4023.67 دولار للبيع و4023.3 دولار للشراء. وتعتمد أسعار الأونصة على حركة التداول العالمية وأسعار الذهب في البورصات الدولية، ما يجعلها مرجعًا أساسيًا لتسعير الذهب داخل الأسواق المحلية .

نظرة مستقبلية على سوق الذهب

لا يزال الذهب يحافظ على جاذبيته كأحد أهم أدوات التحوط ضد التضخم وتراجع قيمة العملات، مما يدفع الكثيرين إلى متابعة الأسعار بشكل يومي وعقد مقارنات مع مستويات الأسعار السابقة لتحديد الوقت الأنسب للشراء أو البيع.

مع استمرار التوترات الاقتصادية العالمية، قد يشهد الذهب موجات جديدة من الصعود خلال الفترة المقبلة، خاصةً في حال زيادة الطلب العالمي أو أي تغير في السياسة النقدية للدول الكبرى.

