لفقدان الوزن.. أستاذة باطنة تكشف عن نصائح ذهبية

أكدت الدكتورة إيناس شلتوت أستاذ الباطنة والسكر، أنه من الضروري ممارسة الرياضة عند اتباع أي نظام غذائي لفقدان الوزن .



وقالت إيناس شلتوت في مداخلة هاتفية على قناة " الحدث اليوم"، :" في حالة الحصول على حقن للتخسيس تحت إشراف طبي لا يجب التوقف عن أخذ الدواء مرة واحدة كي لا تظهر نتائج عكسية بعدم فقدان الوزن ".

ولفتت إيناس شلتوت " لابد ان يتعود مريض السمنة على أسلوب تغذية مختلف لتقليل السعرات الحرارية وعدم اكتساب المزيد من الوزن ".

وتابعت إيناس شلتوت :" يجب اختيار معامل التحاليل الكبيرة والمعتمدة من أجل ضمان جودة نتائج التحاليل ".

