صندوق مكافحة الإدمان: تنفيذ 1264 فعالية لرفع الوعي بخطورة التعاطي

أعلن الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، نتائج أنشطة أندية الوقاية بمراكز الشباب بالتعاون مع الإدارة المركزية لمراكز الشباب بوزارة الشباب والرياضة خلال عام 2025"، وهي مقرات للصندوق داخل مراكز الشباب، وتهدف إلى تعزيز سبل الوقاية والحماية بين الشباب والأطفال والأسر من المترددين على النوادي ومراكز الشباب بالمحافظات.

وأضاف "عثمان" أنه تم تنفيذ 1264 فعالية خلال عام 2025 ، منها تدريب ولقاءات أسرية وندوات وفعاليات للأطفال "رسم وتلوين وورش حكى" وغيرها وبلغ عدد المستفيدين نحو 25000 مستفيد ما بين أسر وشباب وأطفال، كما تم تنفيذ زيارات خارجية إلى 353 مركز شباب بخلاف مراكز الشباب التي بها مقر نادي الوقاية فضلا عن تقدم عدد 467 متطوعًا جديدًا لتلك الأندية ويتم التدريب على العمل بالأندية. وتهدف "أندية الوقاية" بمراكز الشباب في المرحلة الأولى بمحافظات "القاهرة، الإسكندرية، القليوبية، أسيوط، سوهاج، شمال سيناء، الغربية، الدقهلية، بورسعيد ، وقنا" إلى العمل على بناء جيل واعٍ وقوي قادرٍ على حماية نفسه ومجتمعه من المخاطر السلوكية والصحية لاسيما تعاطي وإدمان المواد المخدرة، وذلك من خلال تعزيز ثقافة الوقاية وتنمية المهارات الحياتية للشباب، كما تسعى أندية الوقاية إلى تمكين النشء والشباب بالمعرفة والمهارات والقيم الإيجابية، وتوفير بيئة داعمة آمنة، تسهم في نشر الوعي بخطورة الإدمان والسلوكيات السلبية، وتشجع على اتباع أسلوب حياة صحي وإيجابي، بما يعزز دور الشباب كشركاء في التنمية.

وجاء إطلاق "أندية الوقاية" بمراكز الشباب بالمحافظات المختلفة خلال عام 2025 عقب تنظيم معسكر تدريبي للمتطوعين المقبولين للعمل في الأندية بمركز التعليم المدني بالجزيرة، للمشاركة في تنفيذ البرامج التوعوية لحماية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان، كما تضمن المعسكر سلسلة من المحاضرات عن تنمية مهارات العمل الجماعي والتواصل ومهارة حل المشكلات، وإعداد برامج تدريبية تؤهلهم، للمشاركة في تنفيذ المبادرات والأنشطة التوعوية عن أضرار المخدرات بأنواعها، وتأثير تعاطى المخدرات الاصطناعية وارتباطها بالعنف وارتكاب الجرائم، وأيضًا تعريف الأسر بآليات الاكتشاف المبكر للتعاطي، وكيفية العلاج من الإدمان من خلال الخط الساخن "16023" لصندوق مكافحة الإدمان وتدريب المتطوعين على كيفية بث رسائل توعوية لحماية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان.