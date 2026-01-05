قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
طقس اليوم| شديد البرودة وشبورة وسحب منخفضة تضرب القاهرة
ليس لكم الحق.. الدنمارك تحذر ترامب من أي مطامع في جرينلاند
أعلنت الانفصال عن محمد عبد المنصف.. من هي ايمان الزيدي وأهم أعمالها؟
تصريحات روسية صادمة تفتح باب الحديث عن مصير غامض للمستشار الألماني
مكالمة هاتفية بين ناصر ماهر ومسئول زملكاوي تحسم جدل اهتمام بيراميدز
ماذا قالت لقاء الخميسي قبل ساعات من انفصال زوجها عن إيمان الزيدي؟
تأخر حسم الصفقات والمهاجم الأجنبي.. توروب غاضب من إدارة الأهلي
وائل القباني: انفصال الزمالك وچون إدوارد بالطلاق أو الخُلع
دعاء الفجر 16 شهر رجب للفرج ورفع البلاء.. اجعله بداية يومك
البيت الأبيض: رئيسة فنزويلا المؤقتة ستلتزم بالمطالب الأمريكية
فنانة تعلن انفصالها عن محمد عبد المنصف: زواج شرعي استمر 7 سنوات
فن وثقافة

أعلنت الانفصال عن محمد عبد المنصف.. من هي ايمان الزيدي وأهم أعمالها؟

إيمان الزيدي
إيمان الزيدي
ميرنا محمود

تصدر اسم الفنانة إيمان الزيدي  محركات البحث بعد إعلانها خبر  انفصالها عن محمد عبد المنصف لاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، ،ما أثار فضول الجمهور لمعرفة من هي إيمان الزيدي و مشوارها الفني وحياتها الشخصية.

من هي إيمان الزيدي

إيمان الزيدي ممثلة مصرية شاركت في عدد من الأعمال الدرامية والسينمائية، كان من أبرزها مسلسل «المرافعة» عام 2014، قبل أن تلفت الأنظار بمشاركتها في مسلسل «ساحرة الجنوب» عام 2015.

وشاركت الزيدي في «ساحرة الجنوب» بجزأيه الأول والثاني خلال عامي 2015 و2016، وهو العمل الذي قام ببطولته نخبة من النجوم، أبرزهم حورية فرغلي، وصلاح عبد الله، وياسر جلال، وأحمد فؤاد سليم، وسوسن بدر، من إخراج أكرم فريد، وتأليف سماح الحريري.

وعلى الصعيد السينمائي، كان آخر أعمالها فيلم «طلق صناعي» عام 2018، من إخراج خالد دياب، وتأليف محمد دياب، وبطولة ماجد الكدواني، وسيد رجب، وحورية فرغلي، ومصطفى خاطر، إلى جانب عدد من الفنانين.

كما شاركت في العام نفسه في بطولة مسلسل «مليكة»، الذي عرض عام 2018، وضم كوكبة من النجوم، من بينهم دينا الشربيني، والفنان الراحل مصطفى فهمي، وعمر السعيد، ومحمد شاهين، وأحمد العوضي، وصفاء الطوخي، وآية سماحة، وهو عمل من قصة أحمد طاهر ياسين، وإخراج شريف إسماعيل، وتحت إشراف المخرج أحمد نادر جلال.

وأثارت فنانة تدعى إيمان الزيدي الجدل، بعد أعلانها خبر  انفصالها عن محمد عبد المنصف لاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق،  في منشور عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي في بوك.

وكتبت إيمان الزيدي : أعلن انفصالي عن زوجي محمد عبد المنصف، بعد زواج شرعي استمر 7 سنوات.
يذكر أن محمد عبد المنصف متزوج من الفنانة لقاء الخميسي، ولم يكشف عن زواجة بالفنانة ايمان الزيادي

