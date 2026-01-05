وزير الخارجية الألماني: الشعب الفنزويلي وحده من يجب أن يقرر مستقبله

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل عن وزير الخارجية الألماني، أن الشعب الفنزويلي وحده من يجب أن يقرر مستقبله وفقا للقانون الدولي والديمقراطية.

وكما أعلنت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الاثنين، أنها تؤيد عقد اجتماع طارئ بمجلس الأمن الدولي بشأن العمل العسكري الأمريكي ضد فنزويلا، وتدعم المجلس فيما يخص أداء دوره على النحو الواجب وفقا لمسئولياته.



وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان في مؤتمر صحفي، حسبما أوردت وكالة أنباء (شينخوا) الصينية، إن بكين مستعدة للعمل مع المجتمع الدولي من أجل التمسك بميثاق الأمم المتحدة والدفاع عن الحد الأدنى من الأخلاق الدولية وحماية العدالة الدولية.



