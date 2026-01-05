رئيسة فنزويلا المؤقتة تدعو أمريكا للتعاون مع بلادها في إطار التنمية المشتركة

دعت رئيسة فنزويلا المؤقتة ديلسي رودريجيز الحكومة الأمريكية إلى العمل مع فنزويلا على وضع جدول أعمال للتعاون يهدف إلى التنمية المشتركة في إطار القانون الدولي وتعزيز التعايش الدائم بين المجتمعات.



وقالت رودريجيز - في تصريحات أوردها موقع (أكسيوس) الأمريكي - "الرئيس دونالد ترامب: شعوبنا ومنطقتنا تستحق السلام والحوار، لا الحرب.. لطالما كانت هذه رسالة الرئيس نيكولاس مادورو، وهي رسالة كل فنزويلا في الوقت الحالي".



وأضافت رودريجيز - التي كانت تشغل منصب نائبة رئيس فنزويلا قبل أن تعتقله الولايات المتحدة بتهم تشمل الإرهاب المرتبط بالمخدرات - أن فنزويلا لها الحق في السلام والتنمية والسيادة.



وشهدت فنزويلا أمس الأول تصعيدا عسكريا غير مسبوق، بعدما نفذت الولايات المتحدة ضربة جوية واسعة النطاق استهدفت مواقع عسكرية ومنشآت حيوية في العاصمة كاراكاس وعدد من الولايات، من بينها ميراند وأراجوا وفارجاس، شملت قواعد عسكرية ومطارًا عسكريًا رئيسيًا.



وأسفرت العملية عن اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته، ونقلهما جوًا إلى الولايات المتحدة، في تطور لافت يأتي في ظل تصاعد التوتر والحشد العسكري الأمريكي في منطقة الكاريبي، وفرض قيود بحرية مشددة بدعوى مكافحة تهريب المخدرات والضغط على الحكومة الفنزويلية.



وأمرت المحكمة العليا في فنزويلا ديلسي رودريجيز، بتولي صلاحيات ومهام الرئيس بشكل مؤقت، وذلك بعدما اعتقلت الولايات المتحدة رئيس البلاد.

