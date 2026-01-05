الدولار يرتفع لأعلى مستوى في أسبوعين بعد التدخل الأمريكى في فنزويلا

ارتفع مؤشر بلومبرج للدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية، إلى أقوى مستوى له منذ أسبوعين بعد أن أثار الإطاحة بالرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو مخاوف جيوسياسية متزايدة.



وذكرت صحيفة (وول ستريت جورنال ) الأمريكية أن المؤشر صعد بما يصل إلى 0.3%، مسجلًا أعلى مستوى منذ 22 ديسمبر، في حين تراجع العائد على سندات الخزانة الأمريكية القياسية بمقدار نقطة أساس واحدة، وهبط اليورو بنسبة 0.3% والبيزو المكسيكي 0.7% .



ويتجه المتعاملون نحو الدولار الأمريكي وسط تساؤلات حول المستقبل السياسي لفنزويلا بعد احتجاز مادورو، وتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن واشنطن تعتزم إدارة البلاد.



ومن المتوقع أن تؤثر مجموعة من البيانات الأمريكية المرتقبة هذا الأسبوع، بما في ذلك أرقام التضخم وتقرير الوظائف غير الزراعية، على مسار الدولار.



وقال محللون اقتصاديون "التطورات في فنزويلا تشير إلى احتمال حل سريع أكثر من صراع عسكري طويل الأمد وبينما يدعم هذا الذهب كملاذ آمن، فإن البيانات الاقتصادية تلعب دورًا رئيسيًا في تحديد اتجاه الدولار هذا الأسبوع، نظرًا لتدفق كبير من التقارير المتعلقة بالعمالة والاستطلاعات".