بعد صدمة إيمان الزيدي.. علاقة لقاء الخميسي بزوجها محمد عبد المنصف

تُعدّ ثنائية الفنانة لقاء الخميسي وحارس المرمى محمد عبد المنصف من العلاقات المميزة في الوسط الفني والرياضي.

ومع إعلان الفنانة إيمان الزيدي، خبر انفصالها عن محمد عبد المنصف بعد زواج استمر لمدة أكثر من 7 سنوات، أصبح الجماهير يبحثون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن علاقه عبد المنصف بزوجته لقاء الخميسي.

تصريحات لقاء الخميسي عن زوجها عبد المنصف

تحدثت الفنانة لقاء الخميسي عن حياتها الزوجية، مشيرة إلى أن علاقتها بزوجها، حارس مرمى الزمالك ومنتخب مصر السابق محمد عبدالمنصف، قائمة على الاحترام والتفاهم، ومؤكدة أن شخصيته الهادئة كانت من أهم الأسباب التي جعلتها ترتبط بيه.

وخلال استضافتها في برنامج «ست ستات» على قناة DMC، قالت لقاء الخميسي: “محمد هادي جدًا وشبه بابا، ودي من الحاجات اللي بحبها فيه، لأنه ما بياخدش قراراته بسرعة، وبيحب يفكر ويتأمل قبل أي خطوة”، في إشارة لمدى اتزانه

وكشفت الفنانة لقاء الخميسي عن تطور علاقتها بزوجها، اللاعب محمد عبد المنصف، مؤكدة أن الحياة الزوجية ليست ثابتة كما كانت تعتقد في البداية.

وأوضحت في تصريحات إعلامية لها، أن الزمن غير كلاً منهما، حيث أصبحت العلاقة أكثر نضجًا وتفاهمًا مع مرور الوقت.

وأشارت لقاء إلى أن عبد المنصف كان دائمًا شخصًا طيبًا وجميلاً، لكنها شعرت مؤخرًا أن حبه لها ازداد، وأصبح يتعامل معها بمزيد من الإيجابية والاهتمام، وهو ما جعل علاقتهما أقوى وأكثر دفئًا.

وأثارت فنانة تدعى إيمان الزيدي الجدل، بعد أعلانها خبر انفصالها عن محمد عبد المنصف لاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، في منشور عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي في بوك.

وكتبت إيمان الزيدي : أعلن انفصالي عن زوجي محمد عبد المنصف، بعد زواج شرعي استمر 7 سنوات.

يذكر أن محمد عبد المنصف متزوج من الفنانة لقاء الخميسي، ولم يكشف عن زواجة بالفنانة ايمان الزيادي.