مصطفى كامل يكشف تفاصيل حالة أحمد سعد بعد تعرضه لحادث سير
مسلسل كارثة طبيعية يتحقق على أرض الواقع .. مصرية تتفاجأ بحملها في 9 أجنة
العرب يفتحون الأبواب لليوان الصيني.. دخول هادئ بلا صدام مع الدولار
محافظ أسيوط يتفقد مواقع مقترحة لإنشاء أول نادي للذكاء الاصطناعي
أسعار الرحلات النيلية في أسوان حسب الأيام ونوع الباخرة ومستوى الخدمة
ناقد رياضي يكشف مفاجأة مدوية بشأن صفقة الأهلي الجديدة.. ما الجديد؟
فرحة ممزوجة بالآلام | إعلان نتيجة الثانوية العامة في غزة.. وشهيدة من الأوائل
أسعار الذهب اليوم في مصر وعيار 21 يسجل 5640 جنيها|فيديو
روبيكون.. وحدة قوات روسية تغير ديناميكيات حرب المسيرات في أوكرانيا
أسعار الذهب اليوم في مصر.. شوف عيار 21 وصل كام
أبرز مباريات اليوم السبت 15-11-2025 والقنوات الناقلة
مجلس الأمن يصوت الإثنين على مشروع القرار الأمريكي بشأن خطة ترامب في غزة
مرأة ومنوعات

هل نغسل البيض قبل تخزينه في الثلاجة؟.. خبيرة تغذية تحذر

ريهام قدري

حذرت  د. سماح نوح رئيس قسم الارشاد البيطري من عادة شائعة بين ربات البيوت تتمثل في غسل البيض قبل تخزينه في الثلاجة، مؤكدة أن هذا السلوك قد يؤدي إلى سرعة فساد البيض وزيادة احتمالات التعرض للتسمم الغذائي.

وأوضحت د. سماح أن بعض ربات البيوت يعتقدن أن غسل البيض قبل حفظه أمر ضروري للتخلص من الأتربة وبقايا فضلات الدجاج، إلا أن الحقيقة العلمية تؤكد العكس تماماً. فغسل البيض قبل التخزين يؤدي إلى إزالة الغشاء الطبيعي الرقيق الذي يغطي القشرة ويحميها من التلوث، مما يسمح بدخول الميكروبات والفطريات عبر المسام الدقيقة الموجودة بالقشرة.

وأضافت سماح أن إحدى الحالات التي تمت ملاحظتها مؤخراً أظهرت ظهور بقع فطرية على بيض بلدي تم غسله قبل تعبئته، بسبب اختلاط الماء ببقايا الأتربة، وهو ما أدى إلى نمو فطري سريع وفساد البيض.

وأكدت أن القشرة ليست كتلة صلبة كما يعتقد البعض، بل هي مسامية وتشبه بشرة الجلد، ومع إزالة الغشاء الواقي تصبح أكثر عرضة للتلوث الداخلي.

وشددت د. سماح على ضرورة عدم غسل البيض قبل تخزينه، والاكتفاء باختيار البيض النظيف قدر الإمكان، ثم غسله باستخدام فرشاة ناعمة قبل الاستخدام مباشرة فقط، لضمان سلامته ومنع انتقال أي ملوثات إلى داخل البيضة.

وختمت نصيحتها بقولها: "اغسلي البيض قبل الاستخدام مباشرة فقط… عشان ما يبقاش فيه أي فرصة للتلوث."

بيراميدز

المحكمة الرياضية تصدم بيراميدز بشأن طلب سحب لقب الدوري من الأهلي

احمد سعد

أحمد سعد يتعرض لحادث سير ويدخل المستشفى

إسماعيل الليثي

"حلاوة" الناجي من حادثة سيارة إسماعيل الليثي يسرد تفاصيل الواقعة

موظف الإسكندرية القتيل

أطلق عليه الرصاص وضربه بضهر المسدس..اعترافات المتهم بإنهاء حياة موظف الإسكندرية

أنصار مرشح بمجلس النواب

الداخلية : القبض على أنصار مرشحين لمجلس النواب بالبحيرة والفيوم

احمد سعد

على طريق السخنة.. عمرو سعد يكشف تفاصيل حالة شقيقه أحمد بعد الحادث

ياسمين الخطيب

ياسمين الخطيب تكشف سبب عدم إذاعة حلقة عبد اللّٰه رشدي

انصار المرشح

الداخلية: إجراءات قانونية تجاه أنصار مرشح برلمانى بالشروق.. ماذا حدث؟

القائمة الوطنية

أحزاب القائمة الوطنية تواصل حراكها الجماهيري.. مستقبل وطن يحشد بالشرقية و"الجبهة"في الغربية اليوم

الجمعة البيضاء

الجمعة البيضاء .. عروض وهمية تعرضك لغرامة مغلظة بالقانون

شهادة ميلاد

الحالات المحظورة لـ إدراج أسماء الوالدين عند تسجيل المواليد طبقا للقانون

بالصور

أسرع علاج لنزلات البرد.. 5 خطوات للتعافي السريع.. نصائح لتقوية المناعة ومنع تكرار المرض

علاج نزلات البرد سريعًا

سر لا يعرفه الناس.. ماذا يحدث للجسم عند تناول الفيتامين بعد الفطار والشاي؟

فيتامين

طريقة عمل سمك فيليه صحي ولذيذ في البيت بسهولة

طريقة عمل سمك فيليه صحي ولذيذ في البيت بسهولة

متى تأخذ الفيتامين ويمتصه جسمك.. هذه المشروبات تضعف مفعوله

أفضل وقت لتناول الفيتامين

وزارة الداخلية

ظهروا في فيديوهات.. الداخلية تضبط بعض أنصار مرشحين لمجلس النواب

أنصار مرشح بمجلس النواب

الداخلية : القبض على أنصار مرشحين لمجلس النواب بالبحيرة والفيوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: إستهلاك بلا إبداع... حكايتنا مع التكنولوجيا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: بدور القاسمي وأسرار ملكة مليحة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في الذكري الـ 21 لرحيل عرفات.. الثورة مستمرة

