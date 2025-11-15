هل نغسل البيض قبل تخزينه في الثلاجة؟.. خبيرة تغذية تحذر

حذرت د. سماح نوح رئيس قسم الارشاد البيطري من عادة شائعة بين ربات البيوت تتمثل في غسل البيض قبل تخزينه في الثلاجة، مؤكدة أن هذا السلوك قد يؤدي إلى سرعة فساد البيض وزيادة احتمالات التعرض للتسمم الغذائي.

وأوضحت د. سماح أن بعض ربات البيوت يعتقدن أن غسل البيض قبل حفظه أمر ضروري للتخلص من الأتربة وبقايا فضلات الدجاج، إلا أن الحقيقة العلمية تؤكد العكس تماماً. فغسل البيض قبل التخزين يؤدي إلى إزالة الغشاء الطبيعي الرقيق الذي يغطي القشرة ويحميها من التلوث، مما يسمح بدخول الميكروبات والفطريات عبر المسام الدقيقة الموجودة بالقشرة.

وأضافت سماح أن إحدى الحالات التي تمت ملاحظتها مؤخراً أظهرت ظهور بقع فطرية على بيض بلدي تم غسله قبل تعبئته، بسبب اختلاط الماء ببقايا الأتربة، وهو ما أدى إلى نمو فطري سريع وفساد البيض.

وأكدت أن القشرة ليست كتلة صلبة كما يعتقد البعض، بل هي مسامية وتشبه بشرة الجلد، ومع إزالة الغشاء الواقي تصبح أكثر عرضة للتلوث الداخلي.

وشددت د. سماح على ضرورة عدم غسل البيض قبل تخزينه، والاكتفاء باختيار البيض النظيف قدر الإمكان، ثم غسله باستخدام فرشاة ناعمة قبل الاستخدام مباشرة فقط، لضمان سلامته ومنع انتقال أي ملوثات إلى داخل البيضة.

وختمت نصيحتها بقولها: "اغسلي البيض قبل الاستخدام مباشرة فقط… عشان ما يبقاش فيه أي فرصة للتلوث."