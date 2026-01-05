قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
4 مليون دولار.. رحيل لاعبين من الزمالك لحل الأزمة المالية
اعرف الخطوط الساخنة للإبلاغ عن الكلاب الضالة في منطقتك
هل نسيان قراءة سورة بعد الفاتحة يستوجب سجود السهو؟.. اعرف رأي الشرع
بقوة 777 حصانا.. عودة وحش البيك أب رام TRX 2027
أكسيوس: نتنياهو يشكل فريق تفاوض مع سوريا برئاسة سفير إسرائيل في واشنطن
حالات الإعفاء من تراخيص اللافتات على الطرق العامة وفقا لقانون تنظيم الإعلانات
10 أيام ويفسخ عقده.. إنذار أخير من بيزيرا لمسؤولي الزمالك
تطورات انضمام أيوب الكعبي للأهلي
بحجة التأديب.. موظف يهـ.ـشم جمجمة ابنته في أكتوبر
صاحب مقبرة النحل بالمنوفية: مذاق العسل مميز وليس له مثيل
شريف سليمان.. مصري- أمريكي يدير خزائن نيويورك بفريق أول عمدة مسلم
اتخانق مع حبيبته.. شاب أجنبي ينهي حياته شنـ.ـقا ببولاق الدكرور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مقالات

أ.د. عادل القليعي يكتب: كيف تتعايش الحرباء مع بيئتها...؟!

أ.د. عادل القليعي
أ.د. عادل القليعي

أولوا الألباب المعتبرون يعلمون جيدا أن هذا تعبير مجازي لإسقاطه على واقع معيشي نحياه.
أما ما دونهم فسنزيد فى التفسير والتفصيل حتى يدرك الجميع مآربنا من هذا المقال ، فلي فيه مآرب أخرى.

كنا كثيرا ما نسمع ونقرأ عن الحرباء ، وأنها من الزواحف وأنها سامة وقاتلة ، تفتك بكل ما يقع في فمها ، فضلا عن أنها تتلون متخفية بلون أي شجرة متربصة بفريستها ، أو لتؤمن نفسها من أي خطر تتوقع أنه سيحدق بها.

هكذا واقعنا المعاصر الذي نعيشه ماديا ، بمعنى نعايشه واقع نتعامل فيه مع من يحملون نفس تكويناتنا البيولوجية والفسيولوجية ويلبون مثلنا حاجاتهم الطبيعية من مأكل ومشرب وملبس وتكاثر.

لكن ثم بون شاسع بيننا في طبائعنا الروحية والوجدانية والعاطفية من دوافع وانفعالات وتواصل روحي وقلبي بالعالم الماورئي الترانستندالي المفارق الذي هو عن أهل البصيرة غاية المراد ، لكنه هو المثل العليا والخير الأقصى المنشود الذي يحقق ديمومية السعادة واستمراريتها ، أو ما يمكننا أن نطلق عليه السعادة المفارقة التي هي دون اللذة.

ومن هذا المنطلق فالمتفكر المتدبر في حاله وحال ما حواليه ، سيجد الإجابة على كثير من التساؤلات التي يطرحها العقل وتثير شجوننا ، فما قيمة حياتنا المادية التي نحياها إذا لم نستثمرها ونوظفها صعودا للوصول إلى تحقيق تواصلا مع غايتنا القصوى المتمثلة في قوله تعالى (وأن إلى ربك المنتهى).

فالغاية القصوى ونهاية هذا السعي والكد والنصب والقيل والقال إلى المنتهي ، وهذا المنتهى هو العودة إلى عالمنا الحقيقي الذي دوما ما تحن إليه وتشتاقه أرواح أهل الصفاء والوجد أولئك الذين ظاهرهم هو هو باطنهم ،.

أولئك الذين ذكرهم السهروردي المقتول واصفا حنينهم إلى مآلهم قائلا: أبدا تحن إليكم الأرواح.
ووصالكم ريحانها والراح.

إن واقعنا المعاصر الذي نحياه يعج بصنوف مختلفة من البشر ، فهناك الطيب ، وهناك الخبيث ، هناك الحسن ، وهناك القبيح.

وهناك المتلونون كالحرباوات ، الذين يدورون حيث تدور مصالحهم ، لا يهمهم أي شئ اللهم إلا تحقيق مآربهم الشخصية ، أهل المصالح الذين قد يبيعون أنفسهم دهانا ونفاقا وتلونا من أجل إرضاء أرباب نعمهم.

أولئك الذين يبدون من طرف اللسان حلاوة ويروغون منا كما يروغ الثعلب ، المداهنون الذين تستعبدهم الكراسي وتحتلهم الغرف المغلقة يقضون يومهم فى التفكير بعمق كيف يرضون أسيادهم ، من أجل ترقية أو حافز إضافي ، أو تثبيت أنفسهم في عمل ما ، لا يهمهم هذا العمل ، إنما المهم ما سيتحصلون عليه من وراء هذا العمل.

فقد يتخلون حتى عن أعراضهم من أجل مكاسب مادية سيحصلون عليها (محجوب عبد الدايم، التراجيديا الباكية، ليس مهما أن نفرط في شرفنا ، ليست مهمة الدياثة والتياسة ، المهم تحقيق الأهداف الدنيئة. رضى الباشا صاحب القلم السياسي ، صاحب الديوان ، الذي سينعم عليه ببضع عملات نقدية أو سيرقيه درجة وظيفية ، لكن ألا يعلم هذا ، أن من يتنازل عن عرضه وشرفه سيظل يتنازل طيلة عمره)

فإذا ما ترك المنصب ولى مدبرا عنه ، ويروح يخطط كيف سيستقبل رئيسه الجديد ، فيتفنن في إعداد القصائد الشعرية المادحة التي تحمل ما تحمله من كلام معسول فقد يكون صاحبنا لا شكل له ولا لون ولا طعم ولا راحة فقد تكون رائحته نتنة ، فينهال عليه واصفا جماله وحسنه وحسانه ومحاسنه، وجمال رائحة العطر الذي يتعطر به.

هؤلاء وأمثالهم حرابي العصر يحيون بيننا فى شوارعنا ، في مؤسساتنا ، في جامعاتنا ، وأركز أيما تركيز على جامعاتنا.

يتلصصون على أدق تفاصيل حياتنا ، النمامون الذمامون، الهماذون (هماز مشاء بنميم)
أولئك هم الأعداء الحقيقيون لنا ، فعدو ظاهر تتغلب عليه أو حتى يغلبك خير من شيطان مستتر ، يظهر أمامك ملكا وفي ظهرك يكيد لك المكائد.

هؤلاء هم الأعداء الحقيقيون للإنسانية في أبهى صورها ، أعداء النجاح ، ومن ثم وجب الحذر منهم ومن ألاعيبهم الشيطانية.

نعم إن لكل عصر حرباواته اللواتي يتلون حسب مصالحهم ويأكلون على كل الموائد قائدهم (عاش الملك ، مات الملك)، عباد الطاغوت وطاغوتهم الذي يستعبدهم مصالحهم.!
(هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنا يؤفكون)

أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان.

الحرباء عادل القليعي مقالات عادل القليعي عادل القليعي يكتب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدبولي

مجلس الوزراء يحدد موعد اجازة عيد الميلاد المجيد

إجازة عيد الميلاد المجيد

الأربع ولا الخميس؟.. قرار عاجل من الحكومة بشأن إجازة عيد الميلاد المجيد 2026

العريس

اختفى قبل زفافه بيوم ورجع بعده بيوم.. كواليس غياب عريس أرض اللواء

سعر الذهب

1000 جنيه| تراجع سعر الجنيه الذهب من أعلى قيمة.. وعيار 21 الآن مفاجأة

منتخب مصر

ببلاش.. قنوات مفتوحة لإذاعة مباراة مصر وبنين فى أمم أفريقيا

ست دقائق انتهت بمأساة.. كيف فقد أحمد مجدي حياته داخل منزله؟| القصة الكاملة وشهادات الجيران

6 دقائق انتهت بمأساة.. كيف فقد أحمد مجدي حياته داخل منزله؟| شهادات الجيران

الإيجار القديم

حقيقة مصير قانون الإيجار القديم.. تفاصيل جديدة بعد تصاعد الجدل

الأرصاد

برودة شديدة.. الأرصاد تكشف مفاجآت مهمة عن حالة طقس الـ 48 ساعة القادمة

ترشيحاتنا

إيلون ماسك و ترامب

عشاء مفاجئ بين ترامب وإيلون ماسك: 2026 سيكون عاما مذهلا

ارتفاع عدد قتلى الهجوم الأمريكي على فنزويلا إلى 80 شخص

نيويورك تايمز: ارتفاع قتــ.لى الهجوم الأمريكي على فنزويلا إلى 80 شخصا

أرشيفية

المرصد التونسي لحقوق الانسان: إجراءات مفاجئة على الحدود و المئات في وضعية إنسانية صعبة

بالصور

بطولة إيمان العاصى.. طرح البوسترات الدعائية لمسلسل "قسمة العدل"

إيمان العاصي
إيمان العاصي
إيمان العاصي

بتكلفة 900 مليون جنيه.. إنشاء وتطوير 53 مدرسة وإدارة تعليمية بالشرقية

مدرسة
مدرسة
مدرسة

حملات مكبرة لرفع الإشغالات والتعديات بشوارع الزقازيق وبلبيس ومنيا القمح

حملة مكبرة
حملة مكبرة
حملة مكبرة

بتكلفة 14 مليون جنيه.. إنشاء مجمع خدمات متكامل بصان الحجر خلال 2025

مباني
مباني
مباني

فيديو

القبض على رئيس فنزويلا

150 طائرة وتشويش إلكتروني .. المشاهد الأولى من اعتقال مادورو رئيس فنزويلا

توفيق عكاشه

تنبأ باختطاف رئيس فنزويلا .. فيديو قديم لتوفيق عكاشة يشعل الجدل

عمرو مصطفى

بيطلب تنازلات.. عمرو مصطفى يكشف سبب قلة تعاونه مع حسين الجسمي |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عفاريت اليوم و عفاريت الأمس

أ.د. عادل القليعي

أ.د. عادل القليعي يكتب: كيف تتعايش الحرباء مع بيئتها...؟!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: اختطاف مادورو واللعبة الأمريكية الخطرة

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: صوماليلاند على خط النار: كيف فجّر الاعتراف الإسرائيلي أزمة إقليمية ودولية؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: 2026.. أحلام وآمال العام الجديد

المزيد