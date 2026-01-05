30 صورة لإيمان الزيدي تثير الجدل بعد إعلان انفصالها عن محمد عبد المنصف

تصدرت الفنانة إيمان الزيدي محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد تداول مجموعة صور لها تزامنًا مع إعلانها الرسمي الانفصال عن حارس مرمى منتخب مصر ونادي الزمالك السابق محمد عبد المنصف، في خبر مفاجئ أعاد فتح ملف زواج غير معلن وأثار موجة واسعة من الجدل، خاصة مع استمرار صمت الفنانة لقاء الخميسي عن التعليق.

صور أعادت القصة للواجهة

انتشرت صور للفنانة إيمان الزيدي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما أعاد عدد من المتابعين تداولها من حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، وذلك بالتزامن مع إعلانها خبر الانفصال عن محمد عبد المنصف، ما جعلها محل اهتمام واسع على السوشيال ميديا.

وتفاعل الجمهور مع الصور المنشورة على حساب إيمان الزيدي، معتبرين أن إعادة تداولها في هذا التوقيت أعادت تسليط الضوء على علاقتها بمحمد عبد المنصف، والتي ظلت بعيدة عن الأضواء لسنوات، قبل أن تتحول فجأة إلى حديث المتابعين بعد إعلان الانفصال.

وتصدرت الصور قوائم البحث على محركات البحث ومواقع التواصل، وسط تساؤلات من الجمهور حول توقيت نشرها على حسابها الرسمي، وما إذا كانت تعود لفترات مختلفة من حياتها، في ظل عدم صدور أي توضيح إضافي من الفنانة بشأن تفاصيل الصور حتى الآن.

إعلان انفصال مفاجئ عن عبد المنصف

كانت إيمان الزيدي قد أعلنت عبر حسابها الرسمي انفصالها عن محمد عبد المنصف بعد زواج استمر عدة سنوات، مؤكدة أن الزواج كان شرعيًا، وهو ما شكّل صدمة لقطاع كبير من الجمهور، خاصة أن العلاقة لم تكن معروفة أو معلنة من قبل.

الخبر سرعان ما تحوّل من إعلان شخصي إلى قضية رأي عام، في ظل الحديث المتزايد عن زواج غير معلن، وغياب أي تصريحات توضيحية من الطرف الآخر حتى الآن.

زواج غير معلن يثير الجدل

مع انتشار خبر الانفصال، انقسمت آراء المتابعين حول طبيعة العلاقة التي جمعت إيمان الزيدي بمحمد عبد المنصف، حيث رأى البعض أن الأمر يندرج ضمن الخصوصية الشخصية، بينما اعتبر آخرون أن عدم الإعلان عن الزواج سابقًا ساهم في تضخيم الجدل الحالي.

ورغم تصدر اسمه التريند، لم يصدر أي تعليق رسمي من محمد عبد المنصف يؤكد أو ينفي ما تم تداوله، وهو ما زاد من حالة الغموض وأشعل التكهنات عبر مواقع التواصل.

صمت لقاء الخميسي يلفت الأنظار

في المقابل، لفت صمت الفنانة لقاء الخميسي الأنظار بشدة، حيث لم تصدر أي تصريحات أو ردود رسمية بشأن ما تم تداوله حول زواج زوجها وانفصاله عن إيمان الزيدي، رغم تداول اسمها على نطاق واسع في التعليقات والمنشورات.

واعتبر عدد من المتابعين أن هذا الصمت قد يكون موقفًا مقصودًا لتجنب الدخول في جدل إعلامي، بينما رأى آخرون أن غياب التعليق يزيد من التساؤلات حول حقيقة ما جرى.

إليكم صور إيمان الزيدي