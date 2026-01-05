قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
300 جنيه| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة
شاهد ..ملعب مباراة مصر و بنين قبل بداية المواجهة
مدبولي يترأس اجتماع الحكومة الأسبوعي .. غدا
مصر ضد بنين | قنوات مجانية لبث مباراة ثمن النهائي بأمم إفريقيا
رد فعل صادم من لقاء الخميسي بعد إعلان إيمان الزيدي انفصالها عن أوسا
مفاجأة في الهجوم.. تشكيل منتخب مصر أمام بنين في كأس أمم إفريقيا
بريطانيا تتضامن مع الدنمارك ضد ترامب: لا يملك أي حق في جزيرة جرينلاند
منتخب مصر في مواجهة بنين .. الفراعنة يسعون للتأهل إلى ربع النهائي.. ومحمد صلاح أمام تحد جديد
موعد مباراة مصر وبينن والتشكيل المتوقع وتاريخ المواجهات والقنوات الناقلة
بعد اختطافهما من فنزويلا.. محكمة نيويورك تعين محاميا لمادورو وزوجته
الكلاب الضالة| خطة حكومية شاملة لمواجهة خطر السعار.. تفاصيل
الدكتور السيد البدوي يتقدم بأوراق ترشحه رسميًا لانتخابات رئاسة حزب الوفد٢٠٢٦
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

30 صورة لإيمان الزيدي تثير الجدل بعد إعلان انفصالها عن محمد عبد المنصف

إيمان الزيدي
إيمان الزيدي
أسماء عبد الحفيظ

تصدرت الفنانة إيمان الزيدي محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد تداول مجموعة صور لها تزامنًا مع إعلانها الرسمي الانفصال عن حارس مرمى منتخب مصر ونادي الزمالك السابق محمد عبد المنصف، في خبر مفاجئ أعاد فتح ملف زواج غير معلن وأثار موجة واسعة من الجدل، خاصة مع استمرار صمت الفنانة لقاء الخميسي عن التعليق.

صور أعادت القصة للواجهة

 انتشرت صور للفنانة إيمان الزيدي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما أعاد عدد من المتابعين تداولها من حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، وذلك بالتزامن مع إعلانها خبر الانفصال عن محمد عبد المنصف، ما جعلها محل اهتمام واسع على السوشيال ميديا.

وتفاعل الجمهور مع الصور المنشورة على حساب إيمان الزيدي، معتبرين أن إعادة تداولها في هذا التوقيت أعادت تسليط الضوء على علاقتها بمحمد عبد المنصف، والتي ظلت بعيدة عن الأضواء لسنوات، قبل أن تتحول فجأة إلى حديث المتابعين بعد إعلان الانفصال.

وتصدرت الصور قوائم البحث على محركات البحث ومواقع التواصل، وسط تساؤلات من الجمهور حول توقيت نشرها على حسابها الرسمي، وما إذا كانت تعود لفترات مختلفة من حياتها، في ظل عدم صدور أي توضيح إضافي من الفنانة بشأن تفاصيل الصور حتى الآن.

إعلان انفصال مفاجئ عن عبد المنصف

كانت إيمان الزيدي قد أعلنت عبر حسابها الرسمي انفصالها عن محمد عبد المنصف بعد زواج استمر عدة سنوات، مؤكدة أن الزواج كان شرعيًا، وهو ما شكّل صدمة لقطاع كبير من الجمهور، خاصة أن العلاقة لم تكن معروفة أو معلنة من قبل.

الخبر سرعان ما تحوّل من إعلان شخصي إلى قضية رأي عام، في ظل الحديث المتزايد عن زواج غير معلن، وغياب أي تصريحات توضيحية من الطرف الآخر حتى الآن.

زواج غير معلن يثير الجدل

مع انتشار خبر الانفصال، انقسمت آراء المتابعين حول طبيعة العلاقة التي جمعت إيمان الزيدي بمحمد عبد المنصف، حيث رأى البعض أن الأمر يندرج ضمن الخصوصية الشخصية، بينما اعتبر آخرون أن عدم الإعلان عن الزواج سابقًا ساهم في تضخيم الجدل الحالي.

ورغم تصدر اسمه التريند، لم يصدر أي تعليق رسمي من محمد عبد المنصف يؤكد أو ينفي ما تم تداوله، وهو ما زاد من حالة الغموض وأشعل التكهنات عبر مواقع التواصل.

صمت لقاء الخميسي يلفت الأنظار

في المقابل، لفت صمت الفنانة لقاء الخميسي الأنظار بشدة، حيث لم تصدر أي تصريحات أو ردود رسمية بشأن ما تم تداوله حول زواج زوجها وانفصاله عن إيمان الزيدي، رغم تداول اسمها على نطاق واسع في التعليقات والمنشورات.

واعتبر عدد من المتابعين أن هذا الصمت قد يكون موقفًا مقصودًا لتجنب الدخول في جدل إعلامي، بينما رأى آخرون أن غياب التعليق يزيد من التساؤلات حول حقيقة ما جرى.

إليكم صور إيمان الزيدي

إيمان الزيدي محمد عبد المنصف لقاء الخميسي انفصال إيمان الزيدي زواج محمد عبد المنصف صور إيمان الزيدي أخبار المشاهير تريند مواقع التواصل الاجتماع صور أعادت القصة للواجهة إعلان انفصال مفاجئ عن عبد المنصف زواج غير معلن يثير الجدل صمت لقاء الخميسي يلفت الأنظار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

تحرك مفاجئ الآن.. أسعار الدواجن اليوم الإثنين 5 يناير 2026

أسعار السجائر اليوم

حقيقة الزيادة الجديدة.. أسعار السجائر اليوم كليوباترا وبوكس وLM ومارلبورو

الحريق

ننشر أسماء ضحايا حريق شقة أم بيومى بشبرا الخيمة

أحمد الشرع

اختفاء غامض للرئيس الشرع وتأجيل خطابه لوقت لاحق.. ماذا يحدث في سوريا؟

أحمد الشرع

سوريا .. أول تعليق رسمي من قصر الشعب يكشف حقيقة اختفاء أحمد الشرع | تفاصيل

الدولار

الدولار يرتفع لأعلى مستوى في أسبوعين بعد التدخل الأمريكى في فنزويلا

منتخب مصر

مباراة مصر وبنين في كأس أمم أفريقيا.. الموعد والقنوات الناقلة

انفجار

أصوات من المحاجر .. حقيقة انفجار سمعه سكان أكتوبر والشيخ زايد

ترشيحاتنا

أذكار المساء الصحيحة

أذكار المساء الصحيحة كما وردت عن النبي.. لا تترك ثوابها

دار الإفتاء

حكم الدعاء داخل الصلاة بقضاء الحاجات الدنيوية ..دار الإفتاء توضح

الإسراء والمعراج

مفتي الجمهورية: يجوز الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج وعمل الولائم

بالصور

30 صورة لإيمان الزيدي تثير الجدل بعد إعلان انفصالها عن محمد عبد المنصف

إيمان الزيدي
إيمان الزيدي
إيمان الزيدي

في عز البرد.. هيدي كرم تثير الجدل بإطلالة جريئة

فى عز البرد.. هيدى كرم تثير الجدل بإطلالة جريئة مشفت عن التاتو
فى عز البرد.. هيدى كرم تثير الجدل بإطلالة جريئة مشفت عن التاتو
فى عز البرد.. هيدى كرم تثير الجدل بإطلالة جريئة مشفت عن التاتو

قوات أمريكية خاصة تصطحب رئيس فنزويلا إلى محكمة مانهاتن مكبلا| شاهد

مادورو مكبلا برفقة قوة خاصة
مادورو مكبلا برفقة قوة خاصة
مادورو مكبلا برفقة قوة خاصة

سيارة بوشين.. أغرب ميني فان

أغرب سيارة
أغرب سيارة
أغرب سيارة

فيديو

لقاء الخميسي

لقاء الخميسي تتصدر محركات البحث بعد إعلان انفصال إيمان الزيدي عن عبد المنصف

ايمان الزيدي

زواج سري 7 سنين يهز الوسط الرياضي والفني.. إيمان الزيدي تعلن انفصالها عن محمد عبد المنصف

وزير الدفاع والإنتاج الحربى والبابا تواضروس الثاني

وزير الدفاع للبابا تواضروس: وحدة النسيج الوطني الركيزة الأساسية لبناء الدولة المصرية

وزير الدفاع يتقدم وفد القوات المسلحة لتهنئة البابا تواضروس

وزير الدفاع يتقدم وفد القوات المسلحة لتهنئة البابا تواضروس بمناسبة عيد الميلاد المجيد| صور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عفاريت اليوم و عفاريت الأمس

أ.د. عادل القليعي

أ.د. عادل القليعي يكتب: كيف تتعايش الحرباء مع بيئتها...؟!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: اختطاف مادورو واللعبة الأمريكية الخطرة

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: صوماليلاند على خط النار: كيف فجّر الاعتراف الإسرائيلي أزمة إقليمية ودولية؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: 2026.. أحلام وآمال العام الجديد

المزيد