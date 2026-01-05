لقاء الخميسي تتصدر محركات البحث بعد إعلان انفصال إيمان الزيدي عن عبد المنصف

تصدر اسم الفنانة لقاء الخميسي محركات البحث جوجل بعد أن أعلنت فنانة اخرى عن انفصالها عن حارس الزمالك السابق محمد عبد المنصف.

شاركت الفنانة لقاء الخميسي جمهورها منشورا غامض قبل ساعات من إعلان الفنانة إيمان الزيدي الجدل، خبر انفصالها عن زوجها محمد عبد المنصف .

وكتبت لقاء الخميسي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك: خلقنا للحب خلقنا لتعمر القلوب ودا ،هنيئا لمن يحلوا داخل أرواحهم ولمسوا المحبة الساكنة فيها وطوبي من امتلأت قلوبهم طهرا . منحت عطالها ... فسكن السلام فيها.

ونستعرض المزيد من خلال الفيديوجراف التالي