قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
4 مليون دولار.. رحيل لاعبين من الزمالك لحل الأزمة المالية
اعرف الخطوط الساخنة للإبلاغ عن الكلاب الضالة في منطقتك
هل نسيان قراءة سورة بعد الفاتحة يستوجب سجود السهو؟.. اعرف رأي الشرع
بقوة 777 حصانا.. عودة وحش البيك أب رام TRX 2027
أكسيوس: نتنياهو يشكل فريق تفاوض مع سوريا برئاسة سفير إسرائيل في واشنطن
حالات الإعفاء من تراخيص اللافتات على الطرق العامة وفقا لقانون تنظيم الإعلانات
10 أيام ويفسخ عقده.. إنذار أخير من بيزيرا لمسؤولي الزمالك
تطورات انضمام أيوب الكعبي للأهلي
بحجة التأديب.. موظف يهـ.ـشم جمجمة ابنته في أكتوبر
صاحب مقبرة النحل بالمنوفية: مذاق العسل مميز وليس له مثيل
شريف سليمان.. مصري- أمريكي يدير خزائن نيويورك بفريق أول عمدة مسلم
اتخانق مع حبيبته.. شاب أجنبي ينهي حياته شنـ.ـقا ببولاق الدكرور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مقالات

سالي عاطف تكتب: صوماليلاند على خط النار: كيف فجّر الاعتراف الإسرائيلي أزمة إقليمية ودولية؟

سالي عاطف
سالي عاطف

في 26 ديسمبر 2025، أعلنت إسرائيل رسميًا اعترافها بـ صوماليلاند كدولة مستقلة وذات سيادة، لتصبح بذلك أول دولة في العالم تقوم بهذا الاعتراف منذ إعلان صوماليلاند استقلالها من طرف واحد عن الصومال عام 1991 بعد انهيار الحكومة المركزية.

أتى الإعلان بعد عقود من السعي الدبلوماسي من جانب صوماليلاند للحصول على اعتراف دولي، معتمدًا على استقراره النسبي مقارنة ببقية أقاليم الصومال، ونظامه الإداري المنظم والمستقر لكن هذه الخطوة التي وصفتها إسرائيل بأنها انتصار دبلوماسي وامتداد لإطار اتفاقات أبراهام قد أثارت أزمة سياسية وجيوستراتيجية حادة في الإقليم، وأثارت ردود فعل قوية من الصومال والدول العربية والأفريقية.

بعد إعلان الاعتراف، رحّبت صوماليلاند رسميًا بالخطوة، معتبرةً أنها “فجر جديد لعلاقات دبلوماسية واستراتيجية”، وأكدت استعدادها لتطوير التعاون مع إسرائيل في مجالات اقتصادية وأمنية وتكنولوجية كما نفت حكومة صوماليلاند التقارير التي تحدثت عن موافقتها على استضافة قواعد عسكرية إسرائيلية أو إعادة توطين فلسطينيين، واعتبرت هذه الادعاءات جزءًا من “الحملة الإعلامية الهادفة لتشويه مسار الاعتراف الدبلوماسي”

وبالنسبة للحكومة المركزية في الصومال، كان رد الفعل سريعًا وقويًا في الموقف الرسمي: حيث أعلن الرئيس حسن شيخ محمود أن الاعتراف الإسرائيلي هو “اعتداء صارخ على سيادة الصومال ووحدة أراضيه”، ووصف الخطوة بأنها تمثل “أكبر انتهاك للدستور والسيادة الوطنية في التاريخ الحديث للبلاد”.

كذلك الموقف القانوني حيث أقر البرلمان الصومالي قرارًا يعتبر الاعتراف “باطلًا ولا قيمة قانونية له”، مؤكدًا أن سيادة البلاد غير قابلة للتجزئة و طالبت مقديشو بالمقاطعة الدبلوماسية و بتحرك عاجل عبر الأمم المتحدة ومنظمات دولية لرفض القرار، معتبرة أن الاعتراف يتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.

وعلى مستوى الشارع، خرجت تظاهرات ضخمة في مدن الصومال، من بينها مقديشو وبايدوا ولاس أنود، ضد اعتراف إسرائيل، مرددة شعارات مؤيدة لوحدة البلاد ورافضة لأي تدخل خارجي في شؤونها.

فالردود الدولية لم تقتصر على الصومال وحده، بل شملت أطرافًا متعددة منها 
الرفض العربي والإسلامي حيث أصدرت جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي بيانات قوية تدين الاعتراف وتعتبره “انتهاكًا صارخًا لمبادئ القانون الدولي”، داعية إلى دعم وحدة الصومال ورفض أي إجراءات أحادية تمس حدود الدول كذلك الموقف الأفريقي حيث أعرب الاتحاد الأفريقي عن “قلقه البالغ” من الخطوة، واعتبرها سابقة قد تعيق الاستقرار في القرن الأفريقي وتقوض المبادئ الأساسية لوحدة الدول.

وايضاً الدول الأوروبية والولايات المتحدة حيث أجمعت معظم الدول الأوروبية على دعم وحدة الصومال، مطالبة بفتح حوار بنّاء بين الأطراف، بينما لم تُعلن واشنطن موقف دعم واضح للاعتراف، مشيرة إلى أنها “لم تغير موقفها بشأن الاعتراف الرسمي بصوماليلاند”.

و دول عديدة مثل تركيا ومصر والسعودية أدانت الخطوة، مشددةً على أن أي تغييرات في الحدود الوطنية يجب أن تكون عبر اتفاق داخلي وليس عبر اعتراف خارجي مفاجئ.

فالاعتراف الإسرائيلي بصوماليلاند يُعد أكثر من مجرد خطوة دبلوماسية؛ فهو يحمل تداعيات استراتيجية في منطقة حيوية تطل على البحر الأحمر وخليج عدن:
    •    يخشى بعض المحللين أن يؤدي الاعتراف إلى تدويل النزاع في القرن الأفريقي.
    •    قد يؤدي التصعيد إلى استغلال الجماعات المتطرفة لحالة الغضب والتوتر السياسي.
    •    يثير الاعتراف تساؤلات حول توسيع النفوذ الإسرائيلي خارج الشرق الأوسط وانعكاس ذلك على التوازنات الإقليمية وقضية فلسطين.

و اخيرا فالخطوة التي قامت بها إسرائيل بــ الاعتراف بصوماليلاند شكلت صدمة في الساحة الدولية، وأثارت خلافًا دبلوماسيًا عميقًا بين الاعتراف الشرعي بإقليم يتمتع بحكم ذاتي طويل الأمد وبين احترام سيادة الدولة الأم وفقًا للقانون الدولي.

تعزيز هذا الخلاف بالتظاهرات والبيانات الرسمية يشير إلى أن الأزمة لن تُحل بسرعة، وأن المنطقة قد تشهد مزيدًا من المواجهات السياسية والدبلوماسية قبل الوصول إلى حل شامل يرضي جميع الأطراف.

اسرائيل غزة صدى البلد مقالات صدى البلد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدبولي

مجلس الوزراء يحدد موعد اجازة عيد الميلاد المجيد

إجازة عيد الميلاد المجيد

الأربع ولا الخميس؟.. قرار عاجل من الحكومة بشأن إجازة عيد الميلاد المجيد 2026

العريس

اختفى قبل زفافه بيوم ورجع بعده بيوم.. كواليس غياب عريس أرض اللواء

سعر الذهب

1000 جنيه| تراجع سعر الجنيه الذهب من أعلى قيمة.. وعيار 21 الآن مفاجأة

منتخب مصر

ببلاش.. قنوات مفتوحة لإذاعة مباراة مصر وبنين فى أمم أفريقيا

ست دقائق انتهت بمأساة.. كيف فقد أحمد مجدي حياته داخل منزله؟| القصة الكاملة وشهادات الجيران

6 دقائق انتهت بمأساة.. كيف فقد أحمد مجدي حياته داخل منزله؟| شهادات الجيران

الإيجار القديم

حقيقة مصير قانون الإيجار القديم.. تفاصيل جديدة بعد تصاعد الجدل

الأرصاد

برودة شديدة.. الأرصاد تكشف مفاجآت مهمة عن حالة طقس الـ 48 ساعة القادمة

ترشيحاتنا

الدكتور محمد أبو العلا

الحزب العربي الناصري يدين بلطجة أمريكا ويؤكد دعم رئيس فنزويلا الشرعي نيكولاس مادورو

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل يكون عام 2026 عام الحسم المؤجل؟!

غرامة مالية

تلويث الطريق بمخلفات أو مواد ضارة يعرض قائد المركبة لغرامة فورية.. مشروع قانون

بالصور

بطولة إيمان العاصى.. طرح البوسترات الدعائية لمسلسل "قسمة العدل"

إيمان العاصي
إيمان العاصي
إيمان العاصي

بتكلفة 900 مليون جنيه.. إنشاء وتطوير 53 مدرسة وإدارة تعليمية بالشرقية

مدرسة
مدرسة
مدرسة

حملات مكبرة لرفع الإشغالات والتعديات بشوارع الزقازيق وبلبيس ومنيا القمح

حملة مكبرة
حملة مكبرة
حملة مكبرة

بتكلفة 14 مليون جنيه.. إنشاء مجمع خدمات متكامل بصان الحجر خلال 2025

مباني
مباني
مباني

فيديو

القبض على رئيس فنزويلا

150 طائرة وتشويش إلكتروني .. المشاهد الأولى من اعتقال مادورو رئيس فنزويلا

توفيق عكاشه

تنبأ باختطاف رئيس فنزويلا .. فيديو قديم لتوفيق عكاشة يشعل الجدل

عمرو مصطفى

بيطلب تنازلات.. عمرو مصطفى يكشف سبب قلة تعاونه مع حسين الجسمي |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عفاريت اليوم و عفاريت الأمس

أ.د. عادل القليعي

أ.د. عادل القليعي يكتب: كيف تتعايش الحرباء مع بيئتها...؟!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: اختطاف مادورو واللعبة الأمريكية الخطرة

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: صوماليلاند على خط النار: كيف فجّر الاعتراف الإسرائيلي أزمة إقليمية ودولية؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: 2026.. أحلام وآمال العام الجديد

المزيد