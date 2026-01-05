قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الدولة تتحرك مبكرا لاستقبال رمضان| سلع استراتيجية بأسعار مناسبة وتوازن في السوق.. تفاصيل
بيان عاجل وتحذير من الصحة بشأن الإنفلونزا والأمراض التنفسية
رئيس كهرباء القناة لـ"صدى البلد": استرداد 895 مليون جنيه من "سارقي التيار".. واستثمارات بمليار و107 ملايين لتطوير الشبكة
مندوبة كولومبيا بمجلس الأمن: نرفض أي عمل عسكري يمثل خطرا على السكان.. والديمقراطية لا يمكن الدفاع عنها بالعنف
نتنياهو: أنا وترامب لن نسمح لإيران بتجديد برنامجها النووي
باستثمار 5.6 مليون دولار.. رئيس اقتصادية القناة يوقع عقد إنشاء مصنع تركي للملابس الجاهزة
الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب .. مسيرة علمية ودعوية وإنسانية عالمية
اتفرج ببلاش.. قناة مفتوحة لمشاهدة مباراة مصر وبنين في ثمن نهائي أمم أفريقيا
جمال الدين: 50 مشروعًا بالقنطرة غرب الصناعية باستثمارات 1.352 مليار دولار
انفجارات غامضة تضرب مصانع الحرس الثوري في إيران .. تفاصيل
مكافآت بالدولار تشعل معسكر نيجيريا قبل مواجهة موزمبيق في دور الـ16
أخبار البلد

تحديث بطاقة التموين 2026 .. الرابط و الخطوات والشروط

خطوات تحديث بطاقة التموين 2026
خطوات تحديث بطاقة التموين 2026
رشا عوني

ارتفعت معدلات البحث عن تحديث بطاقة التموين 2026 والشروط اللازمة للتحديث و الخطوات التي أعلنتها وزارة التموين في مصر لتحديث البطاقات في العام الجديد و ضمان وصول الدعم لمستحقيه. 

ويستطيع أصحاب بطاقات التموين تحديث بياناتهم عبر موقع وزارة التموين الإلكتروني أو من خلال مكاتب التموين المنتشرة في جميع المحافظات، مع ضرورة تقديم المستندات الرسمية المطلوبة مثل بطاقة الرقم القومي وإثبات محل الإقامة. 

تحديث بطاقة التموين 

تحديث بطاقات التموين 2026

وتتيح عملية تحديث بيانات بطاقات التموين للمواطنين مراجعة بياناتهم الشخصية وتعديل أي معلومات خاطئة أو غير دقيقة، مثل أعداد أفراد الأسرة، أو رقم الهاتف، أو بيانات السكن. كما تشمل العملية التحقق من الحالة الاقتصادية للأسر لضمان أن الدعم يصل إلى مستحقيه بشكل عادل ومنظم، مع منع أي حالات تلاعب أو ازدواجية في الاستفادة من البطاقة.

و شددت وزارة التموين والتجارة الداخلية على ضرورة استكمال بيانات المستفيدين بدقة لضمان استمرار صرف السلع التموينية، وفتح الباب أمام أسر جديدة للانضمام إلى منظومة الدعم خلال المرحلة المقبلة.

تحديث بطاقة التموين 

خطوات تحديث البيانات

وللتسهيل على المواطنين يمكن ملء استمارة تحدث بطاقة التموين من خلال منصة مصر الرقمية، ثم إتباع الخطوات التالية:
- اختيار "خدمات التموين" من القائمة.
- اختيار الخدمة "استمارة تحديث بيانات المواطن".
-  قراءة الشروط والأحكام والموافقة عليها
- الضغط على "بدء الخدمة"

 

شروط تحديث بطاقة التموين 

- مطابقة البيانات تمامًا للبيانات الواردة في بطاقة الرقم القومي.
- في حال الحاجة لتصحيح أي بيانات، يجب الرجوع إلى الجهات المختصة.
- البيانات المقدمة عبر المنصة ملزمة قانونيًا وخالية من أي معلومات مضللة.
- استخدام الخدمة فقط للأغراض القانونية والشخصية.
- رفض أي طلب يحتوي على بيانات غير مكتملة أو مزيفة، واتخاذ الإجراءات القانونية عند اكتشاف أي تلاعب أو محاولة انتحال هوية.
- الالتزام بسياسات الأمان الإلكتروني وحوكمة البيانات الحكومية.

المستندات المطلوبة لتحديث بطاقة التموين 

- بطاقة الرقم القومي للوالد والوالدة.
- إيصال كهرباء للوحدة السكنية.
- وثيقة الزواج.
- بطاقة الرقم القومي للأبناء أو شهادة الميلاد.
- مؤهلات الأبناء والمقيمين.
- بطاقة الرقم القومي للمقيمين بخلاف الأبناء والزوجات.
- رقم بطاقة كارت الخدمات المتكاملة في حالة إضافة فرد ذي إعاقة.
- المؤهل الدراسي لرب الأسرة.
- بيانات المركبات الخاصة (رقم الشاسيه – رقم الماتور).

تحديث بطاقات التموين

تعليمات يجب مراعاتها أثناء تحديث بطاقة التموين

أكدت الوزارة أن هناك مجموعة من الضوابط لضمان قبول الطلب دون رفض، وجاءت كالتالي:

  • يجب أن تكون بطاقة الرقم القومي سارية المفعول لجميع أفراد الأسرة المدرجين في البطاقة التموينية.
  • ضرورة إدخال رقم الهاتف المحمول الصحيح لتلقي الإشعارات الخاصة بحالة الطلب أو أي تحديثات لاحقة.
  • إدخال بيانات خاطئة أو ناقصة يؤدي إلى تعليق البطاقة مؤقتًا لحين تصحيح الأخطاء.
  • في حالة وجود خطأ في الاسم أو الرقم القومي، يجب مراجعة مكتب التموين المختص بعد استكمال التقديم الإلكتروني لتصحيح البيانات رسميًا.
  • كما شددت الوزارة على ضرورة مراجعة البيانات الشخصية جيدًا قبل الإرسال، لأن أي اختلاف بين المعلومات المدخلة والمستندات الرسمية يؤدي إلى رفض الطلب تلقائيًا.
تحديث بطاقة التموين شروط تحديث بطاقة التموين 2026 استخراج بطاقة تموين جديدة خطوات تحديث بطاقة التموين رابط تحديث بطاقة التموين

المزيد

