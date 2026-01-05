تحديث بطاقة التموين 2026 .. الرابط و الخطوات والشروط

ارتفعت معدلات البحث عن تحديث بطاقة التموين 2026 والشروط اللازمة للتحديث و الخطوات التي أعلنتها وزارة التموين في مصر لتحديث البطاقات في العام الجديد و ضمان وصول الدعم لمستحقيه.

ويستطيع أصحاب بطاقات التموين تحديث بياناتهم عبر موقع وزارة التموين الإلكتروني أو من خلال مكاتب التموين المنتشرة في جميع المحافظات، مع ضرورة تقديم المستندات الرسمية المطلوبة مثل بطاقة الرقم القومي وإثبات محل الإقامة.

تحديث بطاقة التموين

تحديث بطاقات التموين 2026

وتتيح عملية تحديث بيانات بطاقات التموين للمواطنين مراجعة بياناتهم الشخصية وتعديل أي معلومات خاطئة أو غير دقيقة، مثل أعداد أفراد الأسرة، أو رقم الهاتف، أو بيانات السكن. كما تشمل العملية التحقق من الحالة الاقتصادية للأسر لضمان أن الدعم يصل إلى مستحقيه بشكل عادل ومنظم، مع منع أي حالات تلاعب أو ازدواجية في الاستفادة من البطاقة.

و شددت وزارة التموين والتجارة الداخلية على ضرورة استكمال بيانات المستفيدين بدقة لضمان استمرار صرف السلع التموينية، وفتح الباب أمام أسر جديدة للانضمام إلى منظومة الدعم خلال المرحلة المقبلة.

تحديث بطاقة التموين

خطوات تحديث البيانات

وللتسهيل على المواطنين يمكن ملء استمارة تحدث بطاقة التموين من خلال منصة مصر الرقمية ، ثم إتباع الخطوات التالية:

- اختيار "خدمات التموين" من القائمة.

- اختيار الخدمة "استمارة تحديث بيانات المواطن".

- قراءة الشروط والأحكام والموافقة عليها

- الضغط على "بدء الخدمة"

شروط تحديث بطاقة التموين

- مطابقة البيانات تمامًا للبيانات الواردة في بطاقة الرقم القومي.

- في حال الحاجة لتصحيح أي بيانات، يجب الرجوع إلى الجهات المختصة.

- البيانات المقدمة عبر المنصة ملزمة قانونيًا وخالية من أي معلومات مضللة.

- استخدام الخدمة فقط للأغراض القانونية والشخصية.

- رفض أي طلب يحتوي على بيانات غير مكتملة أو مزيفة، واتخاذ الإجراءات القانونية عند اكتشاف أي تلاعب أو محاولة انتحال هوية.

- الالتزام بسياسات الأمان الإلكتروني وحوكمة البيانات الحكومية.

المستندات المطلوبة لتحديث بطاقة التموين

- بطاقة الرقم القومي للوالد والوالدة.

- إيصال كهرباء للوحدة السكنية.

- وثيقة الزواج.

- بطاقة الرقم القومي للأبناء أو شهادة الميلاد.

- مؤهلات الأبناء والمقيمين.

- بطاقة الرقم القومي للمقيمين بخلاف الأبناء والزوجات.

- رقم بطاقة كارت الخدمات المتكاملة في حالة إضافة فرد ذي إعاقة.

- المؤهل الدراسي لرب الأسرة.

- بيانات المركبات الخاصة (رقم الشاسيه – رقم الماتور).

تحديث بطاقات التموين

تعليمات يجب مراعاتها أثناء تحديث بطاقة التموين

أكدت الوزارة أن هناك مجموعة من الضوابط لضمان قبول الطلب دون رفض، وجاءت كالتالي: