قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد مزاعم بوقوع هجوم على مقر إقامته.. ترامب يجري محادثة هاتفية مع بوتين
ننشر الصور الأولى للأسرة المتوفاة في المنيا وجهات التحقيق تطلب تحريات المباحث
نيفين مختار: بداية العام بالقرآن والدعاء تصنع فرقا في بركة الأيام
أمم إفريقيا .. أنجولا يهدد مرمى منتخب مصر فى أول ربع ساعة
موعد صرف معاش تكافل وكرامة يناير 2026 وطرق الاستعلام الرسمية
القبض على 6 طلاب تشاجروا بسلاح أبيض بالشرقية
برلماني: مصر تقود جهود مضنية لتحقيق الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط
زيلينسكي ينفي قيام أوكرانيا بمحاولة استهداف مقر إقامة بوتين في نوفجورود
دبي تستضيف حفل جوائز الفيفا للأفضل العام المقبل
موعد صرف معاشات يناير 2026 رسميا لـ 11.5 مليون مستفيد وطرق الحساب
فرحة تحولت إلى مأساة .. رصاصة طائشة من عريس أوسيم تنهي حياة الطفلة رقية
زيلينسكي: محاولة اغتيال بوتين كذبة.. روسيا تبحث عن ذريعة لمهاجمة كييف
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

خطوات إضافة المواليد على بطاقات التموين 2026 والأوراق المطلوبة

خطوات إضافة المواليد على بطاقات التموين 2026 والأوراق المطلوبة
خطوات إضافة المواليد على بطاقات التموين 2026 والأوراق المطلوبة
عبد الفتاح تركي

خطوات إضافة المواليد على بطاقات التموين 2026 .. يشهد ملف إضافة المواليد على بطاقات التموين 2026 اهتمامًا واسعًا من جانب ملايين الأسر المصرية، خاصة أصحاب البطاقات التموينية الذين يسعون إلى زيادة عدد المستفيدين من الدعم الحكومي، بما ينعكس على زيادة حصة السلع التموينية الشهرية المدعومة.

هذا الاهتمام يأتي في ظل استمرار بحث المواطنين عبر منصات البحث المختلفة عن الشروط الرسمية، والأوراق المطلوبة، والخطوات الصحيحة لتنفيذ الخدمة إلكترونيًا، دون الوقوع في أخطاء قد تؤدي إلى رفض الطلب أو تأخيره.

إضافة المواليد على بطاقات التموين تعد من الخدمات التي تستهدف الفئات الأولى بالرعاية، وتخضع لضوابط محددة تضمن وصول الدعم إلى مستحقيه، لذلك يتطلب الأمر الالتزام التام بالشروط المعلنة، وتجهيز المستندات المطلوبة، واتباع الخطوات المعتمدة بدقة عند التقديم عبر بوابة مصر الرقمية

واقرأ أيضًا:

طريقة تفعيل بطاقة التموين برقم الموبايل وشروط إضافة المواليد أونلاين - صورة أرشيفية

شروط إضافة المواليد على بطاقة التموين 2026

حددت الجهات المعنية مجموعة من الشروط الواضحة لإضافة المواليد على بطاقات التموين 2026، بهدف تنظيم عملية الضم وضمان استفادة الأسر الأكثر احتياجًا من الدعم التمويني.

وتشمل هذه الشروط أن تكون البطاقة التموينية مسجلًا عليها ثلاثة أفراد فقط، مع السماح بإضافة فرد رابع بشرط أن تكون الأسرة من الفئات الأولى بالرعاية.

ويشترط ألا يزيد إجمالي عدد الأفراد المسجلين على البطاقة التموينية عن أربعة أفراد بحد أقصى، وهم زوج وزوجة واثنان من الأبناء.

وتضمنت الشروط أيضًا ألا يزيد المعاش الشهري للأسرة عن 2500 جنيه، في إطار استهداف أصحاب الدخول المحدودة.

ويشترط أن يكون الحد الأدنى لدخل صاحب بطاقة التموين أقل من 3 آلاف جنيه شهريًا.

ومن بين الضوابط المهمة كذلك ألا يقل عمر الأبناء المراد إضافتهم عن 4 سنوات، لضمان استيفاء الشروط العمرية المعتمدة عند تقديم الطلب.

وتعد هذه الشروط أساسية ولا يمكن تجاوزها، حيث يتم فحص الطلبات إلكترونيًا وفقًا لها قبل قبول الإضافة.

الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقات التموين

تجهيز المستندات بشكل صحيح يعد خطوة محورية في نجاح طلب إضافة المواليد على بطاقة التموين، حيث يشترط تقديم مجموعة من الأوراق الرسمية التي تثبت بيانات الأسرة وأفرادها.

وتشمل الأوراق المطلوبة صورة واضحة من بطاقة التموين، وصورة بطاقة الرقم القومي لرب الأسرة، على أن تكون سارية وواضحة البيانات.

إضافة المواليد الجدد

ويجب تقديم رقم هاتف محمول، مع التأكيد على أن يكون مسجلًا باسم رب الأسرة، لسهولة التواصل ومتابعة الطلب.

ويشترط أيضًا إرفاق صورة بطاقة الرقم القومي أو شهادات الميلاد للأفراد المقيدين بالفعل على بطاقة التموين، وذلك لإثبات بيانات المستفيدين الحاليين.

وفي حالة استشهاد الوالد، يجب إحضار ما يثبت ذلك رسميًا ضمن المستندات المطلوبة.

ويلزم تقديم صورة بطاقة الرقم القومي أو شهادات الميلاد للأبناء المراد إضافتهم على البطاقة التموينية. 

ويُطلب إرفاق صورة من كارت الخدمات المتكاملة، أو كارت معاش التضامن الاجتماعي، أو كارت معاش تكافل وكرامة، وذلك في حال انطباق هذه الحالات على الأسرة المتقدمة بطلب الإضافة.

خطوات إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين 2026

تتم عملية إضافة المواليد على بطاقات التموين 2026 إلكترونيًا عبر بوابة مصر الرقمية، من خلال اتباع مجموعة من الخطوات المنظمة التي تضمن تسجيل الطلب بشكل صحيح. وتبدأ الخطوات بالدخول إلى بوابة مصر الرقمية، ثم اختيار أيقونة التموين من الصفحة الرئيسية.

إضافة المواليد على بطاقات التموين

ويتم تسجيل رقم الهاتف المحمول والرقم السري الخاص بالمستخدم، ثم الدخول إلى خدمات التموين المتاحة على المنصة. ويُطلب من المستخدم كتابة الاسم الأول للأم في الخانة المخصصة لذلك، كجزء من البيانات الأساسية المطلوبة.

ثم يتم النقر على خيار إضافة أفراد أسرتي غير المقيدين في بطاقة التموين، ليتم الانتقال إلى صفحة إدخال بيانات المولود المراد إضافته. ويجب كتابة اسم المولود رباعيًا بشكل مطابق لما هو مدون في شهادة الميلاد، مع إدخال الرقم القومي الموجود بشهادة الميلاد بدقة.

ويتم تحديد صلة قرابة المولود، ثم اختيار أيقونة ضم الأبناء، وهي الخطوة التي تؤكد رغبة المستخدم في إضافة المولود إلى البطاقة التموينية.

وفي النهاية يتم الضغط على أيقونة إضافة لإرسال الطلب، على أن يتم فحص البيانات والمستندات المقدمة قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن قبول الطلب أو رفضه.

إضافة المواليد الجديدة على بطاقات التموين

وتنصح الجهات المختصة بمراجعة جميع البيانات قبل الإرسال، والتأكد من وضوح المستندات المرفقة، لضمان سرعة البت في الطلب وتجنب أي ملاحظات قد تؤدي إلى تعطيله.

إضافة المواليد إضافة المواليد على بطاقات التموين إضافة المواليد على بطاقات التموين 2026 الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد على التموين شروط إضافة المواليد على بطاقة التموين خطوات إضافة المواليد على التموين بوابة مصر الرقمية إضافة المواليد ضم الأبناء على بطاقة التموين إضافة فرد رابع على بطاقة التموين دعم التموين 2026 بطاقات التموين في مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

لـ 11.5 مليون مستحق.. موعد صرف معاشات شهر يناير 2026

مشاهدة مباراة مصر وأنجولا

قناة مفتوحة على النايل سات تبث مباراة مصر وأنجولا مجانا.. اعرف التردد

منتخب مصر الوطني

تردد قنوات مجانية ناقلة لـ مباراة مصر وأنجولا بـ كأس أمم إفريقيا

عداد الكهرباء

باق يومان.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

ياسر هدايا أسدي

إسرائيل تعين أول عربي مسلم قائدا لكتيبة في حرس الحدود

محمد صلاح

حمادة صدقي: صلاح غير مؤثر فنيا.. وشوبير الأحق بحراسة مرمى المنتخب أمام أنجولا

انخفاض سعر الذهب اليوم

نزل 150 جنيه .. هبوط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

منتخب مصر

مواعيد مباريات اليوم الإثنين 29-12-2025 والقنوات الناقلة

ترشيحاتنا

المستشار سامح عبد الحكم

تأجيل قضية تأسيس وقيادة جماعة إرهابية عبر شبكة الإنترنت لـ 24 يناير

أرشيفية

17 سنة زواج تنتهي بالغدر.. مأساة بائع متجول خنقته زوجته بمعاونة عشيقها بأكتوبر

لوشا

براءة التيك توكر "لوشا" من تهمة نشر فيديوهات خادشة

بالصور

تموين الشرقية في 2025.. إصدار ٩٨ ألف بطاقة تموينية وتحرير ٣٥ ألفا و٨٥٦ محضرا للمخالفين

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

صحة الشرقية تغلق وتشمّع 5 منشآت طبية غير مرخصة بالحسينية | صور

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

رفع درجة الاستعداد وتكثيف حملات النظافة بالشرقية احتفالا بأعياد رأس السنة

كنيسة
كنيسة
كنيسة

أجمل أفلام لمشاهدة عائلية مميزة في رأس السنة.. تقييمات عالية

افلام رأس السنة
افلام رأس السنة
افلام رأس السنة

فيديو

وقاة احمد دقدق

صاحب أغنية اخواتي .. تفاصيل وفاة مطرب المهرجانات دقدق بعد صراع مع المرض

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ندى عصام

د. ندى عصام تكتب: البطولة المصرية بين المترو والتطبيقات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: كذب المنجمون ولو صادفوا!

د. آية الهنداوي

د. آية النهداوي تكتب: تغير المناخ .. التهديد الصامت الذي يعيد رسم خرائط النزاعات

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: لقاء ترامب ونتنياهو.. اختبار الصفقة وحدود الهيمنة في شرق أوسط مضطرب

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: رسائل فرح في وداع عام واستقبال آخر

المزيد