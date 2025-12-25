قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خدمات

إضافة أفراد أسرتك على بطاقة التموين قبل نهاية 2025.. الشروط والخطوات

عبد العزيز جمال

في إطار توجه الدولة لدعم الأسر الأكثر احتياجًا، أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية تفاصيل إضافة أفراد الأسرة والمواليد الجدد على بطاقة التموين قبل نهاية عام 2025 عن طريق استمارة تحديث البيانات عبر بوابة مصر الرقمية لأهالي محافظة بورسعيد، وهو ما دفع آلاف المواطنين للبحث عن الشروط والخطوات والأوراق المطلوبة للاستفادة من الدعم التمويني.

إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

أكدت وزارة التموين أن إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025 متاحة لفئات محددة من المواطنين، ضمن ضوابط واضحة تستهدف الأسر الأولى بالرعاية، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه وتحقيق العدالة الاجتماعية.
 

بطاقة التموين


 

خطوات إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

حددت وزارة التموين خطوات واضحة لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025 إلكترونيًا عبر منصة مصر الرقمية، وجاءت الخطوات كالتالي:

- الدخول على منصة مصر الرقمية من خلال الموقع الرسمي
https://digital.gov.eg/

- تسجيل الدخول باستخدام الرقم القومي ورقم بطاقة التموين الخاصة برب الأسرة.

- اختيار أيقونة «إضافة أفراد أسرتي غير المقيدين تموينياً».

- إدخال بيانات المولود أو الفرد المراد إضافته وتشمل الاسم رباعيًا، الرقم القومي، وصلة القرابة.

- الضغط على «تسجيل الطلب» ليتم الحصول على رقم متابعة يمكن من خلاله الاستعلام عن حالة الطلب لاحقًا.
 

تحديث بطاقة التموين

شروط إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

أوضحت وزارة التموين أن هناك مجموعة من الشروط الأساسية الواجب توافرها لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025، وجاءت أبرز هذه الشروط:

- ألا يقل عمر الأبناء المراد إضافتهم عن 4 سنوات.

- أن يكون الدخل الشهري لصاحب بطاقة التموين أقل من 3 آلاف جنيه.

- أن تكون البطاقة التموينية مسجلة لعدد 3 أفراد فقط، مع السماح بإضافة فرد رابع في حالة - الأسر الأولى بالرعاية.

- أن يكون الحد الأقصى لعدد الأفراد المسجلين على بطاقة التموين 4 أفراد فقط.

الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد 2025

حددت وزارة التموين المستندات والأوراق المطلوبة لإتمام عملية إضافة المواليد 2025، والتي يجب تجهيزها بدقة لضمان قبول الطلب، وتشمل:

- صورة من كارت الخدمات المتكاملة، أو كارت معاش التضامن الاجتماعي، أو كارت تكافل وكرامة.

- صورة من بطاقة التموين.

- رقم هاتف محمول مسجل باسم رب الأسرة.

- صورة بطاقة الرقم القومي لرب الأسرة.

- صورة بطاقة الرقم القومي أو شهادات الميلاد للأبناء المراد إضافتهم.

- صورة بطاقة الرقم القومي أو شهادات الميلاد للأفراد المقيدين حاليًا على بطاقة التموين.

- في حالة استشهاد الوالد، يجب إحضار مستند رسمي يثبت ذلك.

الفئات المستحقة لإضافة مواليد على بطاقة التموين

كشفت وزارة التموين عن الفئات المستحقة لإضافة مواليد لبطاقة التموين، والتي تستهدف الفئات الأكثر احتياجًا، وتشمل:

- مستحقو معاش تكافل وكرامة.

- حاملو كارت الخدمات المتكاملة.

- الأسر التي لديها أبناء غير مضافين على بطاقة التموين بشرط ألا تقل أعمارهم عن 4 سنوات.

- الأسر التي يقل عدد أفرادها المسجلين على بطاقة التموين عن 4 أفراد.

- أبناء الشهداء وزوجاتهم.

- أبناء الأسر البديلة.

وشددت وزارة التموين على ضرورة التأكد من صحة البيانات المُدخلة أثناء تسجيل الطلب عبر منصة مصر الرقمية، موضحة أن أي خطأ في البيانات قد يؤدي إلى رفض الطلب أو تأخير البت فيه، مؤكدة أن الإضافة تخضع لمراجعة دقيقة قبل القبول النهائي.

 

بطاقة التموين الأسر الأكثر احتياجًا التموين إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025 خطوات إضافة المواليد على بطاقة التموين

