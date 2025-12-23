قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

أخبار الوادي الجديد.. اعتماد جدول امتحانات الشهادة الإعدادية.. وإصدار 113 بطاقة تموين ذكية

منصور ابوالعلمين

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار اليوم كان من اهمها:

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 ـ 2026 فى الوادى الجديد

اعتمد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2025/ 2026، وذلك لصفوف الشهادة العامة الإعدادية للتعليم العام واللغات والمهنية والرياضية والدمج ومدارس التربية الخاصة، وذلك بجميع الإدارات التعليمية الخمس، مع مراعاة عدم عقد أية امتحانات أيام أعياد الأخوة الأقباط خلال شهر يناير القادم.


وتم تحديد مواعيد إجراء امتحانات الشهادة الإعدادية كالتالي:
- يوم الخميس الموافق 2026/1/15  المادة الأولى  اللغة العربية والتربية دينية
- يوم السبت الموافق 2026/1/17  مادة الدراسات الاجتماعية
- يوم الأحد الموافق 2026/1/18 مادة اللغة الإنجليزية
- يوم الثلاثاء الثلاثاء الموافق 2026/1/20 مادة الهندسة والتربية الفنية
- يوم الأربعاء الموافق 2026/1/21 مادة الجبر والإحصاء وكمبيوتر تعليمي (للطلبة المنتظمين)
- يوم الخميس الموافق 2026/1/22 مادة العلوم والتربية الرياضية للمدارس الرياضية فقط

- موعيد امتحانات المستوى الرفيع والتربية الرياضية

وقررت مديرية التربية والتعليم بالمحافظة عقد امتحانات المستوى الرفيع لمدارس اللغات تؤدى يوم الثلاثاء الموافق 2026/1/13 طبقا للجدول المرفق وكذلك تخصيص عشرون دقيقة من زمن اجابة مادة اللغة العربية للإملاء مع تطبيق الإجراءات الاحترازية.

وأكدت المديرية على إجراء امتحان العملي لمادة التربية الرياضية بالمدارس الرياضية بالتنسيق بين التوجيه العام للمادة والمدارس الرياضية طبقاً للتعليمات الواردة في هذا الشأن وبالنسبة الأنشطة الاختيارية يُطبق فيها القرار الوزاري رقم 313 لسنة 2011م  والمعدل بالقرار رقم 377 في 2017/10/10 م ، والقرار الوزاري رقم 137 لسنة 2024م.

بالأسماء، إصدار 113 بطاقة تموين ذكية للمواطنين بالوادي الجديد

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الإثنين، عن وصول دفعة جديدة من البطاقات التموينية بلغت 113 بطاقة، فئات "بدل تالف" و"بدل فاقد" و"فصل اجتماعي"، وذلك في إطار تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتخفيف الأعباء المعيشية، وتنفيذًا لتوجيهات اللواء الدكتور محمد سالمان الزملوط محافظ الوادي الجديد.

وأكدت الدكتورة سلوي مصطفى، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالوادي الجديد، أنه سيجري تسليم البطاقات للإدارات التموينية، بواقع 46 بطاقة لمركز الخارجة، و58 بطاقة لمركز الداخلة، و3 بطاقات لمركز بلاط، و20 بطاقة لمركز الفرافرة، و4 بطاقات لمركز باريس.

وأكدت «سلوي»، أن هذه الخطوة تأتي استمرارًا لجهود المحافظة في تطوير منظومة الدعم التمويني وتلبية احتياجات المواطنين، مع ضمان سرعة وسهولة الحصول على الخدمات.

وشددت وكيل وزارة التموين بالوادي الجديد، على جميع مسئولي التموين بالإدارات التموينية الخمس، بتشكيل لجنة لفرز البطاقات، وتسليمها للمكاتب التموينية المختصة، بدائرة المحافظة، وجري بالفعل تسلم البطاقات التموينية الذكية للمنتفعين، وتفعيلها لصرف مقرراتهم التموينية، وتخفيف الأعباء عن كاهل الأسرة.


استخراج بطاقة تموينية

وطالبت سلوي، المواطن أن يتقدم للمكتب التمويني التابع له بإدخال بياناته برقم هاتفه الخاص به للشركة بحيث أن الكارت الجديد لن يفعل إلا بمعرفة المواطن نفسه عن طريق إرسال رسالة للرقم 9136 لتصله رسالة لتفعيل بطاقته وذلك لضمان عدم تفعيل البطاقة إلا بواسطة المواطن صاحب البطاقة.

وكيل "تعليم الوادي الجديد" يوجه بعقد مراجعات نهائية لصفوف النقل والشهادة الإعدادية


استهل الدكتور سامي فضل دياب، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، جولته اليوم الإثنين، بمدرستيِّ السلام الابتدائية القديمة والسلام الإعدادية القديمة بالخارجة، ضمن سلسلة جولاته الميدانية لمتابعة العمل بمدارس المحافظة.

وخلال جولته، وجَّه الدكتور سامىي، بضرورة تنظيم مراجعات نهائية لصفوف النقل والشهادة الإعدادية وخاصة مع قرب امتحانات الفصل الدراسي الأول وتقديم كل سبل الدعم الفني للطلاب فى جميع المواد الدراسية المختلفة، لافتًا إلى التزام الجميع بالأدوار والمهام الموكلة إليهم مما يحقق أعلى درجات الانضباط الإداري والحرص على حسن سير العمل.

واعتمد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، وذلك لصفوف النقل بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية والمدارس الفنية (تجاري - زراعي - صناعي - التعليم المزدوج) ومنظومة الفصل الواحد، ومدارس الأمل للصم وضعاف السمع، وكذا الشهادة العامة الإعدادية للتعليم العام واللغات والمهنية والرياضية والدمج ومدارس التربية الخاصة، وذلك بجميع الإدارات التعليمية الخمس، مع مراعاة عدم عقد أية امتحانات أيام أعياد الأقباط خلال شهر يناير المقبل.

وتنطلق امتحانات صفوف النقل اعتبارًا من يوم السبت الموافق ١٠  يناير ٢٠٢٦، على أن تبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية العام واللغات والرياضية والدمج والمهني اعتبارًا من يوم الخميس الموافق ١٥ يناير ٢٠٢٦ وتستمر حتى الخميس الموافق ٢٢ من الشهر ذاته.

وأشار الدكتور سامي فضل، وكيل وزارة التربية والتعليم، أنه جرى عقد سلسلة من الاجتماعات بالمعنيين والقائمين على أعمال الامتحانات للتأكيد على الإجراءات المنظمة واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان انضباط وسرية الامتحان.

ويأتي اعتماد جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول في إطار استعدادات محافظة الوادي الجديد المبكرة لضمان انتظام العملية التعليمية، وتوفير مناخ آمن وملائم للطلاب خلال فترة الامتحانات. 

وتحرص مديرية التربية والتعليم بالمحافظة سنويًا على التنسيق الكامل بين الإدارات التعليمية المختلفة، ومراعاة البُعد الإنساني والاجتماعي للطلاب، بما يسهم في تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والانضباط داخل اللجان.

