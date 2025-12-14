قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هتدفع كام على الـ1000؟.. رسوم التحويل على إنستاباي بعد قرار المركزي بشأن الفائدة
أمين الإفتاء: مقولة "اللي يحب ربه يحبب فيه خلقه" صحيحة لهذا السبب
رسميا .. متوسط سعر الدولار في مصر اليوم
ضم الزوجة والأبناء على بطاقة التموين.. الخطوات والرابط
تقرير مغربي يكشف عن مفاجأة: ظهير الرجاء يقترب من الانضمام للأهلي
طقس الغد| أمطار غزيرة قد تصل إلى سيول
الشباب والرياضة: لجنة مؤقتة للزمالك حال ثبوت إهدار المال العام
محمد رمضان يصل إلى المغرب للمشاركة في تصوير أغنية كأس الأمم الإفريقية
وفاة الدكتور محمد صابر عرب وزير الثقافة الأسبق
أحمد موسى: مستندات أرض أكتوبر كلمة الفصل وجماهير الزمالك خارج دائرة العقاب
أحمد موسى: سوريا أصبحت مقرا للميليشيات الإرهابية الجديدة .. وتحتاج 500 مليار دولار للإعمار
أحمد موسى يوجه رسائل مهمة لمجلس الزمالك بشأن أرض أكتوبر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

ضم الزوجة والأبناء على بطاقة التموين.. الخطوات والرابط

طريقة ضم المواليد على التموين
طريقة ضم المواليد على التموين
رشا عوني

ما زالت عمليات البحث مرتفعة عن اضافة مواليد التموين2025 ، حيث يرغب الكثيرون في ضم الزوجة و الأبناء على بطاقة التموين بعدما أتاحت وزارة التموين هذه الخدمة إليكترونيا ضمن استمارة التحديث في بورسعيد 

والتي تم تطبيقها بشكل تجريبي لمدة 3 أشهر على ان يتم تفعيلها في باقي المحافظات تباعا.

رابط اضافة المواليد على التموين 

أتاحت وزارة التموين والتجارة الداخلية خدمة ضم أفراد الأسرة على بطاقات التموين عبر الإنترنت، من خلال منصة مصر الرقمية

من خلال هذا الرابط

https://digital.gov.eg/ 

اضافة المواليد على التموين 

شروط إضافة أفراد الأسرة على بطاقة التموين

أكدت وزارة التموين أن الخدمة متاحة حصريًا لرب الأسرة المسجل على البطاقة مع الالتزام بعدد من الضوابط لضمان دقة البيانات وهذه الشروط تشمل:

  • ألا يكون صاحب البطاقة من الفئات غير المستحقة للدعم.
  • عدم ضم أي أفراد متوفين.
  • عدم ضم أرباب أسر مسجلين على بطاقات تموينية أخرى.
  • مستحقي معاش تكافل وكرامة.
  • حاملي كارت الخدمات المتكاملة.
  • أبناء الشهداء وزوجاتهم.
  • أبناء الأسر البديلة.
  • الأسر التي لديها أبناء غير مضافين على بطاقة التموين بشرط ألا تقل أعمارهم عن 4 أعوام.
  • الأسر التي يقل عدد أفرادها على بطاقة التموين عن 4 أفراد، على أن يتم زيادتهم بحد أقصى إلى 4 أفراد.
اضافة الزوجة و الأبناء على التموين 

خطوات ضم الزوجة والأبناء على بطاقة التموين

يمكن تنفيذ طلب ضم أفراد الأسرة إلكترونيًا بخطوات مبسطة عبر منصة مصر الرقمية: 
1- يبدأ المواطن بالدخول على المنصة https://digital.gov.eg/ 

2- اختيار خدمات التموين المتاحة

3- الضغط على خدمة ضم أفراد أسرتي

4- استعراض الشروط المعلنة من الوزارة واستكمال البيانات المطلوبة

5- إرسال الطلب إلى الجهة المختصة لمراجعته واعتماده وفق القواعد المنظمة.

وتعد هذه الخطوات من أسرع الطرق الإلكترونية التي وفرتها وزارة التموين للتسهيل على المواطنين وتقليل التزاحم داخل مكاتب الخدمات التموينية.

ضم المواليد على التموين ضم الزوجة على بطاقة التموين ضم الأبناء على التموين اضافة أفراد أسرتي على التموين تحديث بطاقة التموين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كلية الشرطة

بعد اعتمادها رسميا.. طريقة معرفة نتيجة القبول بكلية الشرطة 2025

نتيجة كلية الشرطة 2026

استعلم عن اسمك.. نتيجة كلية الشرطة 2026 جميع التخصصات

أكاديمية الشرطة

نتيجة كلية الشرطة 2025.. قبول 1000 طالب من الحاصلين على الشهادة الثانوية و1350 من الحاصلين على ليسانس الحقوق

منتخب مصر

القناة الناقلة لمباراة منتخب مصر ونيجيريا الودية

الذهب

800 جنيه في يوم| ارتفاع كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

التوزيع الجغرافى للطلبة المتقدمين

نتيجة كلية الشرطة 2025.. بالأرقام التوزيع الجغرافى للطلبة المتقدمين..ورصد النتائج آليا

أكاديمية الشرطة

رئيس أكاديمية الشرطة: قبول 2757 طالبا من بين 16 ألف مثلوا أمام لجنة الاختيار

مجلس الزمالك

إهدار مال عام .. النيابة العامة: الزمالك باع مبان بأرض أكتوبر بقيمة 750 مليون جنيه

ترشيحاتنا

الأزهر للفتوى

التاء المربوطة في موقع القيادة.. ندوة مشتركة بين الأزهر للفتوى وجامعة طنطا

دار الإفتاء

هل فتور العبادة والشعور بثقل الطاعة علامة على النفاق؟.. أمين الإفتاء يجيب

من لم يصل المغرب

من لم يصل المغرب في وقتها .. احذر 7 عقوبات تجعلك تقضيها مع العشاء

بالصور

طريقة شوربة السي فود بالكريمة

طريقة شوربة السي فود بالكريمة
طريقة شوربة السي فود بالكريمة
طريقة شوربة السي فود بالكريمة

كنز لصحتك.. تناول السلمون مرة أسبوعيا واكتشف فوائده

تناول السمون مرة اسبوعيا واكتشف فوائده
تناول السمون مرة اسبوعيا واكتشف فوائده
تناول السمون مرة اسبوعيا واكتشف فوائده

المنطقة الجنوبية العسكرية تطلق المرحلة الثانية من حملة بشرة خير بالأقصر

المنطقة الجنوبية العسكرية تطلق المرحلة الثانية من حملة بشرة خير لدعم الأسر الأولى بالرعاية‎
المنطقة الجنوبية العسكرية تطلق المرحلة الثانية من حملة بشرة خير لدعم الأسر الأولى بالرعاية‎
المنطقة الجنوبية العسكرية تطلق المرحلة الثانية من حملة بشرة خير لدعم الأسر الأولى بالرعاية‎

مؤشر خطر.. احذر الدوخة فى هذه الحالات

مؤشر خطر..احذر الدوخة فى هذه الحالات
مؤشر خطر..احذر الدوخة فى هذه الحالات
مؤشر خطر..احذر الدوخة فى هذه الحالات

فيديو

رد شقيق شيرين عبدالوهاب

رد شقيق شيرين عبد الوهاب على اتهامات التوكيل المنتهي

علاج البرد

مع انتشار فيروس إنفلونزا H1N1.. علاج البرد في 3 أيام

كواليس مقــتـ.ـل عروس المنوفية

جارة عروس المنوفية تكشف ما شاهدته لحظة الــحـ.ــادث.. تفاصيل صادمة

المنطقة الجنوبية العسكرية تطلق المرحلة الثانية من حملة بشرة خير لدعم الأسر الأولى بالرعاية‎

المنطقة الجنوبية العسكرية تطلق المرحلة الثانية من حملة بشرة خير بالأقصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الأول

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: رموز غابت عن سمائنا لكنها خالدة في وجدان الزمان

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ارتقاء وسط العواصف

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية 2

المزيد