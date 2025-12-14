ضم الزوجة والأبناء على بطاقة التموين.. الخطوات والرابط

ما زالت عمليات البحث مرتفعة عن اضافة مواليد التموين2025 ، حيث يرغب الكثيرون في ضم الزوجة و الأبناء على بطاقة التموين بعدما أتاحت وزارة التموين هذه الخدمة إليكترونيا ضمن استمارة التحديث في بورسعيد

والتي تم تطبيقها بشكل تجريبي لمدة 3 أشهر على ان يتم تفعيلها في باقي المحافظات تباعا.

رابط اضافة المواليد على التموين

أتاحت وزارة التموين والتجارة الداخلية خدمة ضم أفراد الأسرة على بطاقات التموين عبر الإنترنت، من خلال منصة مصر الرقمية

https://digital.gov.eg/

اضافة المواليد على التموين

شروط إضافة أفراد الأسرة على بطاقة التموين

أكدت وزارة التموين أن الخدمة متاحة حصريًا لرب الأسرة المسجل على البطاقة مع الالتزام بعدد من الضوابط لضمان دقة البيانات وهذه الشروط تشمل:

ألا يكون صاحب البطاقة من الفئات غير المستحقة للدعم.

عدم ضم أي أفراد متوفين.

عدم ضم أرباب أسر مسجلين على بطاقات تموينية أخرى.

مستحقي معاش تكافل وكرامة.

حاملي كارت الخدمات المتكاملة.

أبناء الشهداء وزوجاتهم.

أبناء الأسر البديلة.

الأسر التي لديها أبناء غير مضافين على بطاقة التموين بشرط ألا تقل أعمارهم عن 4 أعوام.

الأسر التي يقل عدد أفرادها على بطاقة التموين عن 4 أفراد، على أن يتم زيادتهم بحد أقصى إلى 4 أفراد.

اضافة الزوجة و الأبناء على التموين

خطوات ضم الزوجة والأبناء على بطاقة التموين

يمكن تنفيذ طلب ضم أفراد الأسرة إلكترونيًا بخطوات مبسطة عبر منصة مصر الرقمية:

1- يبدأ المواطن بالدخول على المنصة https://digital.gov.eg/

2- اختيار خدمات التموين المتاحة

3- الضغط على خدمة ضم أفراد أسرتي

4- استعراض الشروط المعلنة من الوزارة واستكمال البيانات المطلوبة

5- إرسال الطلب إلى الجهة المختصة لمراجعته واعتماده وفق القواعد المنظمة.

وتعد هذه الخطوات من أسرع الطرق الإلكترونية التي وفرتها وزارة التموين للتسهيل على المواطنين وتقليل التزاحم داخل مكاتب الخدمات التموينية.