يبحث المواطنون عن كيفية إضافة المواليد على بطاقة التموين وخطوات نقل البطاقة التموينية، والتي تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية إتاحة خدمة إضافة المواليد على بطاقة التموين للأسر المستحقة عبر بوابة مصر الرقمية، في ظل زيادة الإقبال من المواطنين الراغبين في ضم أبنائهم للاستفادة من الدعم الحكومي.

كيفية إضافة المواليد على بطاقة التموين وخطوات نقل البطاقة

وتوضح الوزارة الشروط والخطوات اللازمة لإتمام الخدمة إلكترونيا دون الحاجة إلى الذهاب لمكاتب التموين.

شروط إضافة المواليد على بطاقة التموين

حددت وزارة التموين مجموعة من الضوابط الواجب توافرها قبل البدء في إضافة المواليد على بطاقة التموين، وتشمل ألا يزيد عدد أفراد البطاقة عن 4 أفراد فقط وهم الزوج والزوجة و2 من الأبناء، مع إمكانية إضافة فرد رابع إذا كانت البطاقة مسجلا بها 3 أفراد فقط، وأن تكون الأسرة من الفئات الأولى بالرعاية وفقا لمعايير الوزارة، إضافة إلى ضرورة توافر رقم قومي صحيح ومفعل لجميع الأفراد المراد إضافتهم.

خطوات إضافة المواليد الجدد عبر بوابة مصر الرقمية 2025

تتم إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين إلكترونيا عبر مواقع الخدمات الحكومية، من خلال الدخول إلى موقع دعم مصر أو بوابة مصر الرقمية ثم اختيار أيقونة سجل حساب جديد وإدخال الرقم القومي لمالك البطاقة وكتابة الاسم الأول للأم ثم الانتقال إلى خدمات التموين واختيار خدمة إضافة أفراد أسرتي غير المقيدين في التموين ثم الضغط على بدء الخدمة وإدخال الاسم الرباعي للطفل وتسجيل رقمه القومي وتحديد صلة القرابة واختيار صفة ضم الأبناء وفي النهاية الضغط على زر إضافة لإتمام الطلب.

نقل البطاقة التموينية 2025

أتاحت وزارة التموين خدمة نقل بطاقة التموين بين المحافظات إلكترونيا بالكامل عبر منصة مصر الرقمية ضمن جهودها لدعم التحول الرقمي وتسهيل حصول المواطنين على خدماتهم دون الحاجة للتنقل أو الانتظار في المكاتب الحكومية.

وتكتسب هذه الخدمة أهمية كبيرة لارتباطها بصرف السلع الأساسية والخبز المدعم.

شروط نقل بطاقة التموين من محافظة لأخرى

تشترط الوزارة ما يلي:

أن يكون مقدم الطلب هو مالك البطاقة رب الأسرة.

أن يكون من الفئات المستحقة للدعم وغير خاضع لشروط الاستبعاد لضمان وصول الدعم لمستحقيه.

ويتم فحص البيانات إلكترونيا للتأكد من صحتها والحد من أي أخطاء أو حالات تلاعب.

خطوات نقل البطاقة التموينية عبر منصة مصر الرقمية 2025

تتم عملية النقل من خلال الخطوات الآتية:

الدخول إلى منصة مصر الرقمية عبر الرابط digital.gov.eg.

اختيار خدمات التموين ثم خدمة نقل من محافظة إلى أخرى.

تسجيل الدخول أو إنشاء حساب جديد.

إدخال بيانات المحافظة الجديدة بدقة.

الضغط على تأكيد الطلب.

وتتيح المنصة متابعة حالة الطلب إلكترونيا دون الحاجة لأي إجراءات ورقية أو مراجعات.

بهذه الخدمات الرقمية المتكاملة تواصل وزارة التموين تطوير منظومة الدعم لضمان دقتها وسهولة الحصول عليها بما يلبي احتياجات المواطنين ويعزز كفاءة الخدمات الحكومية.