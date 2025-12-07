قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مرشح سابق بالانتخابات يحرض ناخبين لتصوير فيديوهات تدعى توزيع رشاوى من منافسيه
الداخلية تكشف ادعاءات مرشح بتوزيع رشاوى في المنيل خلال إعادة المرحلة الثانية من الانتخابات
في ذكرى رحيل عمار الشريعي.. موسيقار أبصرته القلوب قبل العيون
وعدت فأوفت.. القابضة للصناعات الغذائية تطرح زيت 1.5 لتر على البطاقات التموينية
النادي تخلى عني.. محمد صلاح يقرر الرحيل عن ليفربول
رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لحديقتي الحيوان والأورمان
من يربح معركة ليفربول الداخلية.. محمد صلاح أم آرني سلوت؟
وزير الإنتاج الحربي يعرض على رئيس الوزراء الشركات الرابحة وأبرز الإنجازات
القبض على سائق توك توك تعدى على فتاة بالجيزة
بالأسماء .. إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم على طريق بنها شبرا الحر
وزير الري يلقي كلمة مصر في الاجتماع الـ 33 لوزراء مياه حوض النيل
الجبهة الوطنية يفصل مرشح أرمنت بعد تنازله عن الترشح دون موافقة قيادات الحزب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

كيفية إضافة المواليد على بطاقة التموين وخطوات نقل البطاقة

كيفية إضافة المواليد على بطاقة التموين وخطوات نقل البطاقة التموينية
كيفية إضافة المواليد على بطاقة التموين وخطوات نقل البطاقة التموينية
محمد غالي

يبحث المواطنون عن كيفية إضافة المواليد على بطاقة التموين وخطوات نقل البطاقة التموينية، والتي تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية إتاحة خدمة إضافة المواليد على بطاقة التموين للأسر المستحقة عبر بوابة مصر الرقمية، في ظل زيادة الإقبال من المواطنين الراغبين في ضم أبنائهم للاستفادة من الدعم الحكومي.

كيفية إضافة المواليد على بطاقة التموين وخطوات نقل البطاقة

كيفية إضافة المواليد على بطاقة التموين وخطوات نقل البطاقة

 
وتوضح الوزارة الشروط والخطوات اللازمة لإتمام الخدمة إلكترونيا دون الحاجة إلى الذهاب لمكاتب التموين.

شروط إضافة المواليد على بطاقة التموين

حددت وزارة التموين مجموعة من الضوابط الواجب توافرها قبل البدء في إضافة المواليد على بطاقة التموين، وتشمل ألا يزيد عدد أفراد البطاقة عن 4 أفراد فقط وهم الزوج والزوجة و2 من الأبناء، مع إمكانية إضافة فرد رابع إذا كانت البطاقة مسجلا بها 3 أفراد فقط، وأن تكون الأسرة من الفئات الأولى بالرعاية وفقا لمعايير الوزارة، إضافة إلى ضرورة توافر رقم قومي صحيح ومفعل لجميع الأفراد المراد إضافتهم.

خطوات إضافة المواليد الجدد عبر بوابة مصر الرقمية 2025

تتم إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين إلكترونيا عبر مواقع الخدمات الحكومية، من خلال الدخول إلى موقع دعم مصر أو بوابة مصر الرقمية ثم اختيار أيقونة سجل حساب جديد وإدخال الرقم القومي لمالك البطاقة وكتابة الاسم الأول للأم ثم الانتقال إلى خدمات التموين واختيار خدمة إضافة أفراد أسرتي غير المقيدين في التموين ثم الضغط على بدء الخدمة وإدخال الاسم الرباعي للطفل وتسجيل رقمه القومي وتحديد صلة القرابة واختيار صفة ضم الأبناء وفي النهاية الضغط على زر إضافة لإتمام الطلب.

نقل البطاقة التموينية 2025

أتاحت وزارة التموين خدمة نقل بطاقة التموين بين المحافظات إلكترونيا بالكامل عبر منصة مصر الرقمية ضمن جهودها لدعم التحول الرقمي وتسهيل حصول المواطنين على خدماتهم دون الحاجة للتنقل أو الانتظار في المكاتب الحكومية. 
وتكتسب هذه الخدمة أهمية كبيرة لارتباطها بصرف السلع الأساسية والخبز المدعم.

شروط نقل بطاقة التموين من محافظة لأخرى

تشترط الوزارة ما يلي:

أن يكون مقدم الطلب هو مالك البطاقة رب الأسرة.
أن يكون من الفئات المستحقة للدعم وغير خاضع لشروط الاستبعاد لضمان وصول الدعم لمستحقيه.

ويتم فحص البيانات إلكترونيا للتأكد من صحتها والحد من أي أخطاء أو حالات تلاعب.

خطوات نقل البطاقة التموينية عبر منصة مصر الرقمية 2025

تتم عملية النقل من خلال الخطوات الآتية:
الدخول إلى منصة مصر الرقمية عبر الرابط digital.gov.eg.
اختيار خدمات التموين ثم خدمة نقل من محافظة إلى أخرى.
تسجيل الدخول أو إنشاء حساب جديد.
إدخال بيانات المحافظة الجديدة بدقة.
الضغط على تأكيد الطلب.

وتتيح المنصة متابعة حالة الطلب إلكترونيا دون الحاجة لأي إجراءات ورقية أو مراجعات.

بهذه الخدمات الرقمية المتكاملة تواصل وزارة التموين تطوير منظومة الدعم لضمان دقتها وسهولة الحصول عليها بما يلبي احتياجات المواطنين ويعزز كفاءة الخدمات الحكومية.

بطاقة التموين إضافة المواليد على بطاقة التموين البطاقة التموينية وزارة التموين إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين بوابة مصر الرقمية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حريق هائل في الهند

حريق مروّع في ملهى ليلي بالهند يودي بحياة 25 شخصًا

محمد صلاح

مدرب ليفربول يكشف سبب جلوس محمد صلاح على مقاعد البدلاء أمام ليدز

محمد صلاح

آرني سلوت حول غياب محمد صلاح: يجب علينا التعايش مع الوضع الحالي فمستقبله ينحصر في تمثيل منتخب بلاده

ياسين منصور و عمرو أديب

«أرض واحدة مش عارفين ناخدها».. عمرو أديب يُهاجم خطط تطوير ياسين منصور في الأهلي

عقد قران محمود بنتايج على كريمة أحمد سليمان

بين فسخ التعاقد والزواج .. قصة «بنتايج» مع الزمالك تنتهي بفستان الزفاف | تفاصيل

محمد صلاح

أخطر 10 تصريحات لـ محمد صلاح بعد تعثر ليفربول بالدوري الإنجليزي | ماذا قال؟

سعر الدولارر

سعر أعلى دولار في البنوك اليوم 7-12-2025

السباح يوسف محمد

طالبت الرئيس بالتدخل.. والدة السبّاح يوسف تكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل وفاته |فيديو

ترشيحاتنا

أرشيفية

300 طالب..جامعة سوهاج تختتم فعاليات مبادرة "تمكين" لدعم ذوي الهمم

صورة أرشيفية

خبير سيارات يكشف أزمة قطع الغيار ومواصفات الأمان في الموديلات الصينية

الدواجن

هل تنتشر "الفراخ السردة" في الأسواق.. شعبة الدواجن توضح الحقيقة

بالصور

أكثر من ربع مليون جنيه.. شاهد فستان نور الغندور الأبيض بمهرجان البحر الأحمر

نور الغندور
نور الغندور
نور الغندور

فيديو

سعيد مختار

حزن واسع بعد وفاة الفنان سعيد مختار.. وهذه أبرز محطاته الفنية | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الإخوان بين سردية المظلومية وإكراهات التحول

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: نقاء البيئة وبناء المجتمع

الكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تحية لكل يد أحدثت فرقًا

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: السياحة البيئية .. "كنز مصر المفقود"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد