تحرير 71 مخالفة تموينية على المخابز والأنشطة التجارية بالقليوبية

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية حملة موسعة على المخابز والمنشآت التجارية لضبط حركة البيع والشراء.

يأتى ذلك في إطار التوجيهات والتعليمات الصادرة من الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية بتشديد الرقابة علي كافة الأنشطة التجارية والأسواق.



وقال الدكتور تامر صلاح مختار وكيل الوزارة مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية أنه تم توجيه العديد من الإدارات.

وأسفرت جهودها عن تحرير عدد ( ٧١ ) مخالفة تموينية ما بين : - ( إنتاج خبز ناقص وزن - إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات المنصوص عليها قانوناً - غلق في مواعيد العمل الرسمية وبدون إذن رسمي مسبق - عدم نظافة أدوات العجن - عدم إعطاء بون الصرف للمواطنين - عدم وجود لوحة ببيانات النشاط - عدم وجود ميزان صالح للإستخدام - عدم وجود قائمة تشغيل للمخابز - عدم وجود سجل زيارات للمفتشين - عدم الإعلان عن الأسعار ).

تكثيف الحملات

كما قامت إدارة الرقابة التموينية بالمديرية بالمرور على أحد مستودعات الدقيق بنطاق دائرة كفر شكر لمتابعة صرف الدقيق للمتعهدين وأصحاب المخابز لرصد أى شكوى من جودة الدقيق وقامت الحملة بعمل جشنى على أوزان شكائر الدقيق للتأكد من مطابقتها للأوزان القانونية.



وأكد الدكتور تامر صلاح مختار وكيل الوزارة – أن المديرية ماضية في تنفيذ حملاتها النوعية المكثفة بمختلف نطاقات المحافظة لضبط الأسواق ومواجهة أي ممارسات تجارية غير مشروعة ، مشددًا على أن أي محاولة للتلاعب بالسلع أو تضليل المواطن ستُواجَه بإجراءات قانونية رادعة ، وأن المديرية لن تتهاون في إتخاذ الإجراءات اللازمة ضد أي مخالفات تمسّ صحة المواطنين أو تضرّ بالإقتصاد الوطني ، مؤكدًا في الوقت ذاته حرص المديرية على دعم الكيانات القانونية الملتزمة بالقواعد المنظمة للتجارة، والتي تمثل شريكًا أساسيًا في تحقيق التنمية الإقتصادية للدولة.