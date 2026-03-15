الصحة: 91% من أدوية السوق المصري مصنّعة محليًا وتأمين المخزون الاستراتيجي

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن الوزارة تتابع عن كثب تأمين الأدوية في ظل الأزمات الإقليمية المحيطة بالمنطقة، مشددًا على أهمية متابعة وزير الصحة لتوافر الدواء للمواطن المصري.

وأضاف عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية لفضائية “إكسترا نيوز”، أنه خلال اجتماع وزير الصحة مع رئيس هيئة الدواء تم التأكيد على تأمين المخزون الاستراتيجي من الأدوية، والاستجابة لتوجيهات الرئيس بتوطين صناعة الأدوية محليًا.

وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة، أن الوزارة تعمل على استدامة توفير المادة الخام اللازمة لتصنيع الأدوية من خلال توسيع قاعدة الشراكات مع عدد من دول العالم، لافتًا إلى أن 91% من الأدوية المتداولة في السوق المصري يتم تصنيعها محليًا.

