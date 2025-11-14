قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأمم المتحدة: الاحتلال هجر 1500 فلسطيني في الضفة
وزير الأوقاف ناعيا الشيخ نادي أحمد زيدان: جميل الصوت والأذان والخلق والجَنان
علي جمعة: علينا أن نراقب أبنائنا ونتدخَّل في "حُسْنِ الصحبة"
أخبار تهمك اليوم.. أسعار الذهب والدولار وتفاصيل حالة الطقس
كيفية إضافة الأبناء والزوجة على بطاقه التموين
أراض وعقارات.. 8 تجار مخدرات يغسلون 300 مليون جنيه
حسن خاتمة.. وفاة الشيخ نادي زيدان مؤذن مسجد السيدة زينب أثناء الوضوء
ترفع علم جزر المارشال.. ناقلة نفط خام تنحرف عن مسارها نحو المياه الإقليمية الإيرانية
كلمات الوداع.. ماذا قال محمد صبري نجم الزمالك الراحل في آخر ظهور؟
زعم وجود فرص عمل بالخارج.. القبض على شخص نصب على راغبى السفر
مصري ينافس على جائزة بوشكاش لأفضل هدف في العالم 2025.. من هو؟
شبه الخنفساء.. فولكس فاجن تكشف عن أحدث سيارة RUF كهربائية
أخبار البلد

كيفية إضافة الأبناء والزوجة على بطاقه التموين

بطاقة التموين

محمد غالي

يتساءل الكثير من المواطنين عن إمكانية إضافة الزوجة والأبناء علي بطاقة التموين، خاصة بعد أن وفرت وزارة التموين والتجارة الداخلية خدمة ضم أفراد الأسرة إلكترونيا عبر منصة مصر الرقمية، مما يتيح تقديم الطلب من المنزل دون الحاجة للتوجه إلى مكاتب التموين أو الانتظار لفترات طويلة.

بطاقة التموين

وزارة التموين والتجارة الداخلية

وقد أطلقت وزارة التموين والتجارة الداخلية خدمة إلكترونية تمكن المواطنين من ضم أفراد الأسرة غير المسجلين على البطاقة التموينية عبر الإنترنت من خلال منصة  مصر الرقمية ، وذلك في إطار جهود الدولة لدعم التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات دون الحاجة للتوجه إلى مكاتب التموين.

مميزات الخدمة

تتيح خدمة ضم أفراد الأسرة إلكترونيا عددا من الفوائد، أبرزها:

توفير الوقت والجهد على المواطنين.
تقليل التزاحم داخل مكاتب التموين.
ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بسرعة وشفافية أكبر.

ومع تفعيل هذه الخدمة، أصبح بإمكان المواطنين إضافة الزوجة أو الأبناء إلى البطاقة التموينية خلال دقائق قليلة، بما يعكس التوجه الحكومي نحو رقمنة الخدمات وتسهيل حصول المواطنين على الدعم دون عناء.


خطوات ضم الزوجة والأبناء لبطاقة التموين أونلاين

يمكن للمواطن ضم الزوجة أو الأبناء إلى بطاقة التموين من خلال بوابة مصر الرقمية عبر الخطوات التالية:

الدخول إلى منصة مصر الرقمية.
اختيار خدمات التموين.
الضغط على خدمة ضم أفراد أسرتي.
الموافقة على الشروط وإدخال البيانات المطلوبة بدقة.

أسباب قد تمنع ضم الزوجة لبطاقة التموين

حددت وزارة التموين مجموعة من الضوابط التي قد تؤدي إلى رفض طلب إضافة الزوجة أو الأبناء، ومنها:

أن يكون مقدم الطلب هو رب الأسرة وصاحب البطاقة.
عدم انتماء المطلوب ضمه لفئات غير مستحقة للدعم.
عدم تسجيل أشخاص متوفين.
عدم ضم رب أسرة مقيد بالفعل على بطاقة تموين أخرى.

وأكدت الوزارة ضرورة تحديث بيانات البطاقة دوريا لضمان استمرار الحصول على السلع التموينية.

طريقة إضافة الزوجة عبر منصة مصر الرقمية

لإضافة الزوجة إلى بطاقة التموين عبر مصر الرقمية، يجب اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى بوابة مصر الرقمية.
اختيار خدمات التموين ثم ضم أفراد أسرتي.
إدخال بيانات الزوجة المطلوبة.
التأكد من تسجيل الطلب وإرساله.
استلام رسالة نصية على الهاتف تفيد بنجاح تسجيل الطلب.

بطاقة التموين

ضم باقي أفراد الأسرة عبر مصر الرقمية

عند الرغبة في إضافة الأبناء أو أي فرد آخر من الأسرة:

يتم اختيار خدمة ضم أفراد أسرتي.
إدخال البيانات الخاصة بكل فرد.
رفع المستندات اللازمة إن طلب ذلك.
استلام رسالة نصية تؤكد تسجيل الطلب.

وتجدر الإشارة إلى أن الإضافة تتم فقط لأفراد الأسرة المقيمين فعليا مع صاحب البطاقة، وألا يتجاوز عدد الأفراد على البطاقة 4 أفراد. 

ويبلغ نصيب الفرد من الدعم التمويني 50 جنيها شهريا، بالإضافة إلى 5 أرغفة يوميا من الخبز، أي ما يعادل 150 رغيفا شهريا.







