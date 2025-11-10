إلكترونيًا.. خطوات ضم الزوجة والأبناء على بطاقة التموين 2025

أتاحت وزارة التموين والتجارة الداخلية خدمة إلكترونية جديدة تتيح للمواطنين ضم أفراد الأسرة غير المقيدين على البطاقة التموينية عبر الإنترنت من خلال منصة "مصر الرقمية"، ضمن خطة الدولة للتحول الرقمي وتسهيل الإجراءات على المواطنين دون الحاجة للتوجه لمكاتب التموين.

ويهتم عدد كبير من المواطنين بمعرفة الأوراق المطلوبة لإضافة الأبناء على بطاقات التموين 2025، وذلك ضمن الإجراءات التي أعلنتها وزارة التموين والتجارة الداخلية لتحديث بيانات المستفيدين وزيادة الدعم للأسر الأكثر احتياجًا من خلال استمارة تحديث البيانات التي تم اطلاقها في بورسعيد سبتمبر الماضي ولمدة 3 أشهر بشكل تجريبي، حيث يهدف القرار إلى ضمان وصول الدعم لمستحقيه بشكل عادل ومنظم.



وتستهدف هذه الخدمة توسيع مظلة الدعم وضمان وصول السلع المدعمة لمستحقيها، مع إمكانية إتمام عملية الضم بسرعة فائقة لا تتجاوز 3 دقائق عبر الهاتف أو الكمبيوتر.

خطوات ضم أفراد الأسرة على البطاقة التموينية

يمكن للمواطنين تنفيذ طلب الضم إلكترونيًا من خلال الخطوات التالية:

الدخول إلى منصة مصر الرقمية.

اختيار خدمات التموين.

الضغط على خيار «ضم أفراد أسرتي».

مراجعة الشروط واستكمال البيانات المطلوبة لإتمام العملية.

الشروط المطلوبة لإضافة أفراد الأسرة

أكدت وزارة التموين أن الخدمة متاحة فقط لرب الأسرة المسجل على البطاقة التموينية، مع الالتزام بالشروط التالية:

ألا يكون صاحب البطاقة من الفئات غير المستحقة للدعم.

عدم ضم أي أفراد متوفين.

عدم ضم أرباب أسر مسجلين على بطاقات تموينية أخرى.

مستحقي معاش تكافل وكرامة.

حاملي كارت الخدمات المتكاملة.

أبناء الشهداء وزوجاتهم.

أبناء الأسر البديلة.

الأسر التي لديها أبناء غير مضافين على بطاقة التموين بشرط ألا تقل أعمارهم عن 4 أعوام.

الأسر التي يقل عدد أفرادها على بطاقة التموين عن 4 أفراد، على أن يتم زيادتهم بحد أقصى إلى 4 أفراد

تحديث البيانات.. لضمان استمرار الدعم

شددت الوزارة على ضرورة تحديث بيانات البطاقات التموينية بشكل دوري، لضمان استمرار صرف السلع المدعمة لمستحقيها، مشيرة إلى أن تجربة الخدمة بدأت بمحافظة بورسعيد لمدة ثلاثة أشهر كمرحلة أولى قبل تعميمها تدريجيًا على باقي المحافظات.

وتتيح الخدمة الإلكترونية للمستفيدين استكمال طلبات الضم من المنزل دون الحاجة للانتظار أو الإجراءات الورقية التقليدية، بما يسهل على المواطنين الحصول على الدعم بسرعة وكفاءة عالية.

فوائد الخدمة الجديدة

توفر خدمة ضم أفراد الأسرة إلكترونيًا عدة مزايا، أهمها:

توفير الوقت والجهد على المواطنين.

الحد من الازدحام أمام مكاتب التموين.

ضمان وصول الدعم لمستحقيه بشكل أسرع وأكثر شفافية.

مع إطلاق هذه الخدمة الإلكترونية، أصبح بإمكان المواطنين إضافة الزوجة أو الأبناء إلى البطاقة التموينية خلال دقائق معدودة، بما يعكس توجه الدولة نحو رقمنة الخدمات الحكومية وتيسير وصول الدعم لمستحقيه دون أي عناء.