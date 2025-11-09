التموين: سعر رغيف الخبز المدعم للمستهلك ثابت

عقد اليوم اللواء وليد أبو المجد نائب وزير التموين والتجارة الداخلية اجتماعًا مع عبد الله غراب رئيس الشعبة العامة للمخابز، وذلك للاطمئنان على انتظام عمل المخابز البلدية المدعمة على مستوى الجمهورية، ودراسة مطالب ومقترحات الشعبة العامة.

وخلال الاجتماع، تم استعراض موقف عمل المخابز البلدية وتوافر مستلزمات الإنتاج، وبحث عدد من المقترحات والمطالب المقدمة من أصحاب المخابز، في ضوء حرص الوزارة على تيسير عمل المنظومة وتحقيق التوازن بين مصالح المواطنين وأصحاب المخابز.

سعر رغيف الخبز ثابت

وأكد نائب الوزير خلال الاجتماع أن سعر رغيف الخبز المدعم للمستهلك ثابت دون أي تغيير، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، مشددًا على أن الدولة ملتزمة بتحمل فارق التكلفة لضمان استمرار توفير الرغيف المدعم بجودة عالية وسعر عادل للمواطن.

كما تم التأكيد على استمرار عمل اللجنة المشتركة المشكلة من الوزارة والشعبة العامة للمخابز لمراجعة تكلفة إنتاج رغيف الخبز المدعم، ودراسة أسعار مدخلات عملية الخَبز من دقيق وسولار وخميرة وغيرها، بما يضمن تحقيق التوازن والاستقرار في المنظومة.

حضر الاجتماع حسام الجراحي مساعد الوزير لشئون الرقابة،و مصطفى اسماعيل نائب رئيس هيئة السلع التموينية، و أحمد كمال مساعد الوزير والمتحدث الرسمي للوزارة، وسمير البلكيمي نائب رئيس الإدارة المركزية للرقابة.

وتؤكد وزارة التموين والتجارة الداخلية أنها تتابع عن كثب عمل جميع المخابز على مستوى الجمهورية، لضمان انتظام صرف الخبز المدعم للمواطنين بالكميات والجودة المقررة، مع استمرار الرقابة اليومية لضمان التزام الجميع بمنظومة الدعم.



