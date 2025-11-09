وزير التموين يبحث مع رئيس سلامة الغذاء متابعة آليات الرقابة على الأسواق

مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك، بدأ الدكتور شريف فاروق وزير التموين سلسلة اجتماعات مع الجهات والهيئات المعنية لضمان توافر السلع للمواطنين بأسعار مناسبة، ولا سيما السلع الأساسية ومنها الزيوت، واستهل الوزير اجتماعاته اليوم، بلقاء الدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، لبحث تعزيز التعاون في الرقابة على الأسواق.

جاء الاجتماع بحضور الدكتور محمد عوض رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، وأحمد كمال مساعد الوزير والمتحدث الرسمي، وسارة العزازي رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير.

وخلال الاجتماع أكد الدكتور شريف فاروق على أهمية متابعة آليات التنسيق والتعاون بين الوزارة وهيئة سلامة الغذاء لضمان الرقابة الفعّالة على الأسواق، والتأكد من جودة وسلامة المنتجات الغذائية المتداولة، بالإضافة إلى بحث مستجدات وضع منظومة الزيوت والرقابة عليها بما يضمن توفير المنتجات للمواطنين بأسعار مناسبة وفق مبادرات الحكومة.

توفير السلع الأساسية

وشدد الدكتور شريف فاروق خلال الاجتماع على أهمية تعزيز التعاون بين الأجهزة المعنية لضمان حماية المستهلك، وتوفير السلع الأساسية بجودة عالية، مشددًا على متابعة الأسواق بصفة مستمرة لضمان الالتزام بالمعايير والاشتراطات الصحية والغذائية.

كما تم خلال الاجتماع الاتفاق على استمرار التنسيق الدوري بين الوزارة وهيئة سلامة الغذاء لمراجعة الأسواق، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أي مخالفات لضمان حقوق المواطنين وحماية المستهلك.