تنسيق بين سلامة الغذاء والتموين لمتابعة التزام المخابز بالاشتراطات المعتمدة

أصدر المركز الإعلامي ل الهيئة القومية لسلامة الغذاء تقريره الأسبوعي الـ 41 لعام 2025، وذلك عن الفترة من 1 - 7 نوفمبر، والذي تضمن العديد من الأنشطة المختلفة على النحو التالي:

أنشطة إدارات الهيئة المختلفة

في إطار تنفيذ خطة الهيئة القومية لسلامة الغذاء لتعزيز الرقابة على قطاع التصنيع الغذائي والتداول المحلي والدولي، نفذت الإدارة العامة للرقابة على المصانع 107 مأمورية تفتيشية بالتعاون مع مصلحة الرقابة الصناعية، استهدفت تقييم مدى التزام المنشآت الغذائية باشتراطات الجودة وسلامة الغذاء.

وفي ذات السياق الرقابي، قامت إدارة الرقابة على محطات ومراكز التعبئة بتنفيذ 38 زيارة فحص وتفتيش، كما أصدرت الإدارة 809 إذن تصدير لحاصلات زراعية لصالح 637 شركة.

وفيما يخص الصادرات الغذائية، بلغ عدد الرسائل الغذائية المصدرة وفقًا لتقرير الإدارة العامة لكل من الصادرات والواردات بالهيئة بنحو 4015 رسالة غذائية بكمية تقدر بـ 185 ألف طن، صادرة عن 1350 شركة مصدرة، وقد شملت هذه الرسائل ما يقرب من 850 صنفًا من المنتجات الغذائية، تضمنت خضراوات ودرنات،دقيقًا ومنتجات من الحبوب، ثمارًا وفواكه، محضرات من الخضر والفاكهة ومنتجات غذائية متنوعة.

وتفصيلًا، تصدرت البطاطا الحلوة قائمة الخضراوات المصرية المصدرة خلال الأسبوع الماضي بإجمالي 12 ألف طن، تلاها البصل بكمية بلغت 7 آلاف طن، ثم الفاصوليا بأنواعها بنحو 5 آلاف طن، ليصل إجمالي أصناف الخضراوات المصدرة إلى 36 صنفًا بإجمالي 40 ألف طن.

وتصدر الرمان قائمة الفواكه المصدرة خلال الأسبوع الماضي أيضًا بإجمالي 10 آلاف طن، تليه كل من المانجو والفراولة بنحو 5 آلاف طن لكل منهما، ليصل إجمالي أصناف الفواكه المصدرة إلى 35 صنفًا بكمية بلغت 35 ألف طن.

وتوزعت هذه الصادرات على عدد كبير من الأسواق الدولية، حيث جاءت السعودية، الصومال، السودان وإسبانيا ضمن أبرز الدول المستوردة للصادرات المصرية من إجمالي 184 دولة مستوردة خلال الأسبوع.

وفيما يتعلق بالمنافذ التصديرية، احتل ميناء سفاجا المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية المصدرة منه خلال الأسبوع الماضي بإجمالي 650 رسالة، يليه ميناء الإسكندرية بـ 565 رسالة، ثم ميناء القاهرة الجوي بإجمالي 430 رسالة.

وفي إطار دعم الصادرات الغذائية، أصدرت الهيئة خلال الأسبوع الماضي 1100 شهادة صحية للتصدير، وذلك وفقًا للآلية المعتمدة منذ مطلع العام، بما يضمن مطابقة المنتجات لاشتراطات السلامة ويعزز ثقة الأسواق الدولية في الصادرات المصرية.

وبلغ عدد الرسائل الغذائية الواردة إلى البلاد نحو 1890 رسالة، بإجمالي كمية تُقدّر بــ 510 ألف طن، مستوردة من قِبل 915 شركة، وتنوعت الأصناف الواردة لتشمل القمح، سكر خام، فول الصويا وزيوت متنوعة، فيما تصدرت أوكرانيا قائمة الدول المصدرة إلى مصر خلال الأسبوع الماضي، تلتها كل من روسيا، البرازيل وأمريكا من بين إجمالي 90 دولة صدّرت منتجات غذائية إلى السوق المصري.

واستمر ميناء الإسكندرية في احتلال المركز الأول من حيث عدد الرسائل الغذائية الواردة، بإجمالي 560 رسالة، يليه ميناء القاهرة الجوي في المركز الثاني بـــ 319 رسالة، ثم ميناء دمياط بـ 304 رسالة.

وفيما يتعلق بالإفراجات الجمركية، تم الإفراج عن 1087 رسالة غذائية تحت التحفظ (إفراج مؤقت)، بينما بلغ عدد الرسائل التي تم الإفراج عنها ضمن منظومة الإفراج السريع 380 رسالة، وفي سياق تنفيذ قرارات لجنة التظلمات، تم تحرير محاضر إثبات حالة لعدد 70 رسالة، وفيما يخص نشاط الاستيراد، فقد تم إصدار تراخيص استيراد لــ 75 مستورد خلال نفس الفترة.

وقد واصلت الإدارة العامة لتسجيل وترخيص الأغذية الخاصة جهودها في دعم منظومة تداول الأغذية، حيث تم خلال الأسبوع تسجيل 65 منتجًا من المكملات الغذائية، وفحص 423 منتجًا جديدًا، إلى جانب إصدار 7 شهادات بيع حر، واعتمدت 16 شركة عاملة في هذا القطاع.

وفي إطار جهود الهيئة القومية لسلامة الغذاء لمتابعة السلع الاستراتيجية والتأكد من سلامتها وجودتها، نفذت إدارة السلع الاستراتيجية بالتنسيق والتعاون مع وزارة التموين والغرف التجارية 361 زيارة تفتيشية على منشآت المخابز بمختلف المحافظات، شملت 248 مخبزًا بلديًا، 103 مخابز سياحية، 10 مخابز أفرنجية، للتأكد من التزامها بالاشتراطات والمعايير المعتمدة وضمان وصول منتجات آمنة وصالحة للاستهلاك.

واستقبلت الهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الأسبوع الماضي 54 شكوى واردة من جهات متعددة، من بينها منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، وجهاز حماية المستهلك، وموقع الهيئة الإلكتروني والترصد المبني على الحدث، إلى جانب الشكاوى المقدمة مباشرة إلى الهيئة.

وقد تم معالجة عدد من الشكاوى، بينما يجري حاليًا فحص باقي الشكاوى لاستكمال الإجراءات اللازمة بشأنها.

وفي إطار الاستجابة الفورية للبلاغات الواردة، نفّذ مفتشو إدارة الشكاوى حملات رقابية ميدانية استهدفت 25 منشأة غذائية بعدد من المحافظات، شملت الدقهلية، كفر الشيخ، المنوفية، المنيا ومدينة الغردقة، وهدفت هذه الحملات إلى التحقق من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة ومدى التزام المنشآت بالاشتراطات المعتمدة، حيث تم اتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة بحق المنشآت التي رُصدت بها مخالفات تؤثر على سلامة الغذاء.

وتؤكد الهيئة، برئاسة الدكتور طارق الهوبي، على أهمية تعاون المواطنين والإبلاغ الفوري عن أي مخالفة قد تمس سلامة الغذاء أو تشكل خطرًا على الصحة العامة.

ويمكن تقديم الشكاوى من خلال البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة – مجلس الوزراء عبر الرابط:

https://www.shakwa.eg/GCP/Default.aspx، أو عبر الخط الساخن 16528، كما يمكن التواصل المباشر مع إدارة الشكاوى بالهيئة على الرقم: 01555771100 (اتصال أو واتس آب)، أو من خلال البريد الإلكتروني : [email protected]، وذلك لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

وفيما يخص أنشطة إدارة الرقابة على السلاسل التجارية، فقد تم تنفيذ 43 مأمورية رقابية استهدفت فروع منشآت السلاسل التجارية بعدد من المحافظات، للتحقق من مدى التزامها باشتراطات سلامة الغذاء.

وشملت الحملات محافظات القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، البحيرة، الغربية، الشرقية، بورسعيد، القليوبية، دمياط، كفر الشيخ، المنوفية، الاسماعيلية، سوهاج، السويس، الأقصر، أسيوط ومدينة الغردقة.

ووصل إجمالي عدد الفروع المسجلة لدى الهيئة القومية لسلامة الغذاء إلى 2184 فرعًا تتبع 57 سلسلة تجارية.

وفي سياق متصل، شهد الأسبوع الماضي تسجيل 413 منشأة من المحال العامة ذات النشاط الغذائي، فيما أجرت إدارة تسجيل وتراخيص المحال العامة 437 معاينة، واستوفت 281 منشأة لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء، ووصل إجمالي عدد المنشآت المسجلة إلى 68153 منشأة من المحال العامة.

كما كثّفت إدارة الرقابة على المنشآت التخزينية حملاتها الميدانية في عدد من المحافظات ذات النشاط التخزيني المرتفع، حيث نفذت 29 مأمورية رقابية شملت محافظات الجيزة، الإسكندرية، الشرقية، البحيرة، الغربية، القليوبية، المنوفية، سوهاج، دمياط، كفر الشيخ، المنيا والدقهلية.

وتابعت الإدارة تسجيل المنشآت التخزينية وارتفع إجمالي عدد المخازن المسجلة لدى الهيئة القومية لسلامة الغذاء إلى 1482 مخزنًا، ووصل عدد المخازن المستوفاة والمدرجة بالقائمة المعتمدة إلى 430 مخزنًا.

وفي السياق ذاته، أصدرت الهيئة قائمة المنشآت التخزينية المؤهلة وعددها 266 مخزنًا.

وفيما يخص منظومة التغذية المدرسية، قامت الإدارة بمعاينة 9 مواقع مقترحة لإنشاء مخازن خاصة بالتغذية المدرسية بمحافظات القليوبية، الشرقية، الغربية، كفر الشيخ، دمياط والجيزة.

كما واصلت الهيئة جهودها في دعم انسيابية حركة تداول السلع الغذائية وعدم تكدسها بالموانئ المصرية، من خلال إصدار 1109 طلب نقل وتخزين للرسائل الغذائية الواردة، إلى جانب التحفظ على 435 رسالة غذائية واردة غير مستوفاة لاشتراطات سلامة الغذاء، وذلك في إطار حرص الهيئة على إحكام منظومة الرقابة على الواردات الغذائية وحماية صحة المستهلك.

وفي إطار الدور الرقابي الذي تقوم به الهيئة القومية لسلامة الغذاء على الرسائل الغذائية الواردة، نفذت الهيئة خلال الأسبوع الماضي 134 مأمورية تحفظ شملت المرور على 165 منشأة غذائية، لمتابعة مدى الالتزام بالاشتراطات والمعايير الدولية بما يضمن وصول غذاء آمن وصحي للمستهلك المصري.

أما فيما يتعلق بمراقبة قطاع الألبان، فقد نفّذت الهيئة 12 حملة تفتيشية بواقع 11 مأمورية على المحالب، ومأمورية على مراكز تجميع الألبان في محافظات ذات كثافة إنتاجية عالية شملت، البحيرة، الاسماعيلية، الدقهلية، بني سويف، القليوبية، الإسكندرية الشرقية والغربية، وذلك بهدف التحقق من مدى الالتزام باشتراطات سلامة وجودة الألبان في مختلف مراحل التداول.

ووصل إجمالي عدد المنشآت المسجلة إلى 400 منشأة، بواقع 231 محلبًا و169 مركز تجميع ألبان.

وفي إطار تعزيز الرقابة على المنشآت السياحية، نفّذت إدارة التراخيص والرقابة على المنشآت السياحية 79 زيارة ميدانية شملت أعمال التفتيش الدوري ومعاينة التراخيص للمطاعم وللفنادق، بواقع 38 زيارة للفنادق و41 زيارة للمطاعم، وذلك بعدد من المحافظات ذات الأهمية السياحية من بينها القاهرة، الجيزة، البحر الأحمر، الإسكندرية، أسوان، الأقصر وجنوب سيناء.

وفي إطار جهود الهيئة لضمان تطبيق أعلى معايير سلامة الغذاء بالمنشآت السياحية المحيطة بالمتحف المصري الكبير، تم تنفيذ حملات تفتيشية على 11 منشأة سياحية بنطاق المتحف للتأكد من مدى التزامها بالاشتراطات المعتمدة.

وواصلت إدارة الرقابة على مصانع المواد الملامسة للغذاء أنشطتها الرقابية خلال الأسبوع الماضي، حيث نفّذت 18 جولة تفتيشية على منشآت تصنيع المواد الملامسة للغذاء، والتي تشمل البلاستيك، الزجاج، المعادن، المطاط، الكرتون، الورق والخزف، بالإضافة إلى مصانع أجهزة الطبخ الكهربائية، ماكينات التعبئة والتغليف وماكينات تجهيز الحلوى، وذلك في محافظات القاهرة، الجيزة، الشرقية، المنوفية، القليوبية، الدقهلية والإسكندرية.

وارتفع إجمالي عدد المنشآت المسجلة لدى الهيئة القومية لسلامة الغذاء إلى 767 منشأة، في مؤشر يعكس تزايد التزام هذا القطاع الحيوي بالضوابط الفنية المعتمدة.

وفي إطار سعي الهيئة إلى دعم وتطوير قطاع الأسماك وتعزيز جودة المنتجات السمكية، نفّذت الإدارة العامة للرقابة على الأسماك ومنتجات الأحياء المائية خلال الأسبوع الماضي 21 زيارة ميدانية بمحافظات الإسكندرية، القليوبية، البحيرة، بورسعيد ودمياط، وشملت مراكب وسفن الصيد، مصانع الأسماك، موردي المنتجات البحرية، وشركات التصدير والتجهيز، وذلك للتحقق من الالتزام بالاشتراطات الصحية والمعايير الفنية المعتمدة، ووصل إجمالي عدد المنشآت المسجلة بالهيئة إلى 672 منشأة تتنوع ما بين مصانع وموردين ومراكب ومزارع سمكية بمختلف المحافظات.

وقامت لجنة التظلمات بالهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الأسبوع الماضي بفحص 408 طلب تظلم وارد من مختلف الموانئ، وذلك في إطار دورها في مراجعة قرارات التحفظ أو الرفض الصادرة بحق الرسائل الغذائية الواردة، والتأكد من استيفاء الإجراءات وفقًا للضوابط الفنية المعتمدة، بما يضمن تحقيق العدالة وتحقيق التوازن بين متطلبات سلامة الغذاء وسرعة الإفراج الجمركي.

حملات الهيئة التفتيشية على الأسواق بمختلف المحافظات:

وفي إطار جهود فروع الهيئة لتشديد وإحكام الرقابة على المنشآت الغذائية تنفيذًا لتوجيهات الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة وحفاظًا على صحة المستهلكين بمختلف المحافظات،

قام فرع سلامة الغذاء بمحافظة الغربية بتنفيذ 58 حملة تفتيشية موسعة على 508 منشأة غذائية للتأكد من تطبيق اشتراطات سلامة الغذاء بمختلف مدن ومراكز المحافظة (طنطا، زفتى، قطور، بسيون، السنطة، كفر الزيات، المحلة، سمنود).

وأسفرت تلك الحملات عن ضبط كمية من الأسماك متغيرة في خواصها الطبيعية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، بالإضافة إلى إعدام كميات من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية (زبادي، مجمدات، باتيه).

كما تم الاشتراك في حملات مكبرة بالتعاون مع المحافظة ومديرية التموين ومباحث التموين ومديرية الطب البيطري ومديرية الصحة، وأسفرت تلك الحملات عن ضبط وسحب عينات من المواد الغذائية المشتبه في صلاحيتها للاستهلاك الآدمي تقدر بـنحو 1.5 طن (مخبوزات، عطارة، ملح)، وتم التحفظ على جميع المضبوطات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتم تنفيذ 11 قرارًا صادرًا عن النيابة العامة (فحص، سحب عينات)، وبناءً على تلك القرارات تم إعدام 252 لترًا من المشروبات الصناعية، و 10 كراتين من الكاتشب غير الصالح للاستهلاك الآدمي.

كما تم تفتيش وفحص الأغذية بالإدارة العامة للأمن، وإدارة قوات الأمن، ومراكز التأهيل والإصلاح بالمحافظة، فضلًا عن الإشراف على توريد اللحوم والدواجن بمستشفيات محافظة الغربية.

وقام فرع الهيئة بمحافظة المنوفية بتنفيذ 19 حملة تفتيشية بعضها بالتعاون مع الجهات الرقابية الأخرى، شملت المرور على 121 منشأة غذائية في مدن (شبين الكوم، بركة السبع، قويسنا، الشهداء، الباجور، أشمون، منوف، السادات).

وأسفرت تلك الحملات عن ضبط منشأة صناعية تقوم بإنتاج وتعبئة العصائر وتدار دون ترخيص، حيث تم ضبط كميات من المنتجات النهائية تحمل علامات تجارية مختلفة لأسماء شركات وهمية مخالفة لاسم الشركة المسجل بالسجل التجاري الخاص بها، فضلًا عن استخدام مواد خام مجهولة المصدر لا تحمل أي بيانات، وبفحص المنشأة، تبين تدني مستوى الاشتراطات الأساسية لسلامة الغذاء، وتم إعدام كميات من المواد الغذائية التي ظهرت عليها علامات الفساد وتغير في خواصها الطبيعية.

أيضًا، تم ضبط منشأة صناعية أخرى تقوم بإنتاج وتعبئة الصوصات المختلفة، حيث تم ضبط نحو 1.5 طن من المواد الخام مجهولة المصدر لا تحتوي على أي بيانات، بالإضافة إلى ضبط 8573 عبوة من الأغذية المختلفة منتهية الصلاحية وتظهر عليها علامات الفساد الظاهري.

وقد تم إعدام الكميات غير الصالحة للاستهلاك الآدمي بحضور لجنة من الهيئة القومية لسلامة الغذاء، كما جرى توجيه أصحاب هذه المنشآت إلى ضرورة الإلتزام بالإشتراطات الأساسية لسلامة الغذاء، وضرورة استخراج التراخيص اللازمة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المنشآت المخالفة.

ونفذ فرع الهيئة بمحافظة شمال سيناء حملة تفتيشية بالتعاون مع (المحافظة، البيئة، مديرية الشئون الصحية)، حيث تم المرور على عدد من المنشآت الغذائية بنطاق المحافظة، وأسفرت الحملة عن ضبط 20 طنًا و252 كجم من المواد الغذائية المختلفة لتغير خواصها الطبيعية وانتهاء صلاحيتها وعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي (دقيق، جبن).

وفي إطار الرقابة على السوق المحلي، نفذ مفتشو الفرع 9 حملات تفتيشية شملت المرور على 65 منشأة غذائية، وأسفرت عن إعدام كميات متنوعة من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي لتغير خواصها الطبيعية (قهوة عربية، شوكولاتة، برجر مجمد منتهي الصلاحية، شاورما، دجاج مشوي).

كما تم التنبيه على القائمين على المنشآت الغذائية بضرورة التسجيل بالهيئة والالتزام باشتراطات سلامة الغذاء، مع منحهم مهلة لتوفيق أوضاعهم القانونية والفنية.

وأجرى فرع سلامة الغذاء بمحافظة البحيرة حملات ميدانية مكثفة شملت المرور على 814 منشأة غذائية بمراكز ومدن (دمنهور، إيتاي البارود، حوش عيسى، أبو حمص، شبراخيت، كفر الدوار، أبو المطامير، الرحمانية، كوم حمادة، الدلنجات، مركز بدر، ادكو، وادي النطرون، المحمودية، رشيد).

وخلال هذه الجولات، تم إعدام كميات من المواد غذائية مجهولة المصدر وغير مدون عليها أية بيانات وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما تم التنبيه على أصحاب المنشآت بضرورة الالتزام بكافة الاشتراطات الصحية والتعليمات الخاصة بتداول الغذاء، لضمان توفير غذاء آمن وسليم للمستهلكين، وذلك في إطار حرص الهيئة على رفع كفاءة منظومة سلامة الغذاء وتعزيز الرقابة على الأسواق المحلية.

وأجرى فرع الهيئة بمحافظة الاسماعيلية 36 حملة تفتيشية على السوق المحلي، حيث تم المرور على 167 منشأة غذائية بنطاق المحافظة، وأسفرت الحملات عن تحرير محاضر بإعدام كميات من المواد الغذائية التي ظهرت عليها علامات الفساد الظاهري والمنتهية الصلاحية، وتم التنبيه على القائمين على المنشآت الغذائية بضرورة التسجيل بالهيئة والالتزام باشتراطات سلامة الغذاء، مع منحهم مهلة لتوفيق أوضاعهم طبقًا للضوابط المعتمدة من الهيئة.

وفي السياق ذاته، نفذ الفرع عددًا من الزيارات التفتيشية للمطابخ الحكومية التابعة لجامعة قناة السويس، وكذلك لمطابخ ومخازن دار رعاية الأيتام التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي، لمتابعة مدى إلتزامها باشتراطات ومعايير سلامة الغذاء.

ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة دمياط 5 حملات تفتيشية موسعة بالاشتراك مع (نائب رئيس الوحدة المحلية للمركز والمدينة، مديرية التموين، الإدارة الصحية، الإدارة التموينية، الرقابة التموينية، إدارة المجازر، الديوان العام بالمحافظة، جهاز حماية المستهلك)، شملت المرور على 35 منشأة غذائية بنطاق مراكز ومدن (كفر سعد، دمياط، فاراسكور، كفر البطيخ).

وأسفرت الحملات عن إعدام كميات متنوعة من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية والمتغيرة في خواصها الطبيعية، وذلك بحضور ممثلي الهيئة وأعضاء اللجنة المشتركة، كما تم سحب عينات من السجق واللحم المفروم للفحص المعملي للتأكد من مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وفي ذات السياق تم مصادرة عدد من أكياس الرقائق منتهية الصلاحية وتحرير محضر غش تجاري حيال المخالفة.

ونفذ فرع هيئة سلامة الغذاء بمحافظة سوهاج عدد من الحملات التفتيشية المشتركة بالتعاون مع ديوان عام المحافظة، مديرية التموين، مباحث التموين والطب البيطري شملت المرور على عدد من المنشآت الغذائية بنطاق قرى ومراكز (حي شرق، حي غرب، أخميم).

وأسفرت تلك الحملات عن ضبط كميات من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية والمجهولة المصدر وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي (مصنعات لحوم، مقطعات دواجن)، وتم تحرير المحاضر اللازمة، كما تم التنبيه على المنشآت الغذائية غير المسجلة بالهيئة بضرورة التسجيل واستكمال إجراءات التراخيص والالتزام باشتراطات سلامة الغذاء لضمان تداول منتجات غذائية آمنة للمستهلكين.

ونفذ فرع الهيئة بمحافظة الأقصر عددًا من الحملات التفتيشية بالتعاون مع إدارة تموين قنا، شملت المرور على 81 منشأة غذائية بنطاق المحافظتين، وأسفرت الحملات عن إعدام كميات من المواد الغذائية المتنوعة المنتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي (توابل، مسحوق عصير بودرة، مقرمشات، مكرونة، تتبيلة لحوم).

كما تم التنبيه على القائمين على المنشآت الغذائية بضرورة التسجيل لدى الهيئة واتباع اشتراطات سلامة الغذاء مع منحهم مهلة لتوفيق أوضاعهم وفقًا للضوابط المقررة.

وقام فرع الهيئة بمحافظة أسيوط بتنفيذ حملة تفتيشية موسعة بالاشتراك مع مباحث التموين بالمحافظة، حيث تم المرور على عدد من المنشآت الغذائية، وأسفرت الحملة عن ضبط 346 كجم من المواد الغذائية المجهولة المصدر والمنتهية الصلاحية ومنتجات أخرى تظهر عليها علامات الفساد والتغير في الخواص الطبيعية (كبدة مستوردة، مفروم عجينه حواوشي، لحم مفروم، لحوم ودهون حيوانية، دواجن).

كما تم توعية أصحاب المنشآت الغذائية بضرورة تحسين التدابير الخاصة بسلامة الغذاء، مع أخد تعهدات منهم بالالتزام بتطبيق الاشتراطات الواجبة والتسجيل بالهيئة القومية لسلامة الغذاء.

وقام فرع سلامة الغذاء بمحافظة كفر الشيخ بتنفيذ عددًا من الحملات التفتيشية المشتركة مع (مديرية التموين، جهاز حماية المستهلك، البيئة، الطب البيطري، الصحة، مجلس المدينة) شملت المرور على عدد من المنشآت الغذائية، بالإضافة إلى تنفيذ 29 حملة تفتيشية على السوق المحلي، شملت المرور على 175 منشأة غذائية، وأسفرت تلك الحملات عن التحفظ على كميات من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية (كيك، توابل، بسكويت، فول، باتيه، عصائر، دجاج متبل، موتزريلا)، بالإضافة إلى إعدام كميات أخرى من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

ونفذ فرع الهيئة بمحافظة الفيوم حملات تفتيشية مشتركة بالتعاون مع مديرية الطب البيطري، جهاز حماية المستهلك، مديرية التموين بالمحافظة، شملت المرور على عدد من المنشآت الغذائية، وتم ضبط كميات من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وأخرى مذبوحة خارج المجزر، بالإضافة إلى إعدام كميات أخرى من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

كما تم توعية أصحاب المنشآت الغذائية بضرورة تحسين التدابير الخاصة بسلامة الغذاء، وأخد تعهدات بتطبيق الاشتراطات الواجبة والتسجيل لدى الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة الدقهلية عددًا من الحملات التفتيشية بعضها بالتعاون مع (رئاسة مجلس المدينة، مديرية الطب البيطري، مديرية التموين، البيئة، الصحة، جهاز حماية المستهلك)، وشملت الحملات المرور على عدد من المنشآت الغذائية، كما أجرى مفتشو الفرع 35 حملة تفتيشية استهدفت المرور على 281

منشأة غذائية، وأسفرت جميع الحملات عن إعدام كميات متنوعة من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية والمجهولة المصدر .

ونفذ فرع هيئة سلامة الغذاء بمحافظة أسوان عددًا من الحملات التفتيشية استهدفت المرور على 278 منشأة غذائية بنطاق مراكز (أسوان، إدفو، أبو سمبل السياحي، نصر النوبة)، وأسفرت عن تحرير 6 محاضر بإعدام كميات متنوعة من المنتجات الغذائية المجهولة المصدر والسيئة التخزين (لحوم، كبدة، دواجن، أرز مطهي، منتجات ألبان، خضراوات مجمدة ... وغيرها من المواد الغذائية المختلفة).

وقام فرع الهيئة بمحافظة بني سويف بتنفيذ 10 حملات تفتيشية شملت المرور على 84 منشأة غذائية، وتبين خلال الحملات وجود عدد من المخالفات داخل بعض المنشآت الغذائية مثل عدم توافر الاشتراطات الأساسية لسلامة الغذاء، وعدم استكمال إجراءات التراخيص لبعض المنشآت الغذائية.

كما تم توعية أصحاب المنشآت الغذائية بضرورة تحسين التدابير الخاصة بسلامة الغذاء، والتنبيه عليهم بسرعة التسجيل بالهيئة.

وقام فرع الهيئة بمحافظة بورسعيد بتنفيذ 26 حملة تفتيشية شملت المرور على 167 منشأة غذائية بنطاق المحافظة ومدينة بورفؤاد، وأسفرت الحملات عن إعدام كميات من المواد الغذائية المتنوعة المتغيرة في خواصها الطبيبعة، وتمت عملية الإعدام بمعرفة صاحب المنشأة.

وقام فرع الهيئة بمحافظة الجيزة (فرع الغرفة التجارية) بفحص عدد من الشكاوى وإعدام طن و 180 كجم من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

كما نفذ الفرع حملات رقابية على 63 منشأة غذائية بالسوق المحلي، وتم التنبيه على القائمين على المنشآت الغذائية بضرورة التسجيل بالهيئة والالتزام بالاشتراطات اللازمة، مع إمهالهم فترة لتوفيق أوضاعهم وفقًا لمتطلبات سلامة الغذاء.

ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة البحر الأحمر (مدينة الغردقة) حملة تفتيشية مشتركة بالتعاون مع (الطب البيطري، التموين، الصحة، مجلس المدينة)، شملت المرور على 7 منشآت غذائية، وأسفرت الحملات عن تحرير محضر بإعدام كميات من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية والمجهولة المصدر (لحوم، دواجن، عصائر، حلوى).

وقام فرع الهيئة بمحافظة الوادي الجديد بتنفيذ 18 حملة تفتيشية شملت المرور على 86 منشأة غذائية بنطاق المحافظة، وتم التنبيه على القائمين على المنشآت الغذائية بضرورة التسجيل بالهيئة والالتزام باشتراطات سلامة الغذاء مع منحهم مهلة لتوفيق أوضاعهم.



