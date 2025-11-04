قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الزراعة: العلاقات المصرية الأردنية نموذج راسخ للتعاون العربي المخلص
طلاب الدراسات العليا بإعلام القاهرة يبتكرون تطبيقا إلكترونيا للسياحة في مصر
رحلة في دولاب المصري القديم.. ماذا كان يرتدي أجدادنا؟
مكافآت استثنائية في الزمالك حال التتويج بالسوبر المصري
دموع الفرحة.. قرعة الحج تختار 366 فائزا في الإسماعيلية
أبو العينين داخل البرلمان.. تشريعات من أجل المواطن (فيديو)
المصنعية على الجرام تبدأ من 70 جنيها .. أحدث سعر للذهب اليوم
باقي 105 أيام على شهر الخير.. موعد رمضان 2026 فلكيا
عاجل | وفاة نائب الرئيس الأمريكي السابق ديك تشيني
ابتعد عن الشاشات.. تحذير من انتشار "متلازمة دماغ الفشار" بين الشباب
بناء بيئة آمنة تراعي احتياجات الأطفال النفسية برعاية القومي للأمومة
الصحة: المؤتمر العالمي PHDC’25 يسلط الضوء على دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي
اقتصاد

سلامة الغذاء والتمثيل التجاري يبحثان تعزيز التعاون لدعم الصادرات الغذائية المصرية

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
ولاء عبد الكريم

 التقى الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، الدكتور عبد العزيز الشريف، الوزير المفوض التجاري، وكيل أول الوزارة، رئيس جهاز التمثيل التجاري، وذلك بمقر الجهاز.

وخلال اللقاء، تم بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات دعم الصادرات الغذائية المصرية، وتبادل المعلومات حول متطلبات الأسواق الخارجية ومعايير سلامة الغذاء المطبقة دوليًا، بما يسهم في تيسير نفاذ المنتجات المصرية للأسواق المستهدفة، ويدعم تنفيذ استراتيجية الدولة لزيادة الصادرات غير البترولية.

وأكد الدكتور طارق الهوبي أن الهيئة تعمل على تطوير منظومة سلامة الغذاء في مصر وفقًا لأحدث المعايير الدولية، مع التركيز على تيسير إجراءات التصدير وتطبيق النظم الرقمية الحديثة لضمان سرعة الأداء وكفاءة الخدمات، مشيرًا إلى أهمية التنسيق المستمر مع جهاز التمثيل التجاري باعتباره شريكًا رئيسيًا في دعم ملف الصادرات الغذائية المصرية وتعزيز حضورها في الأسواق العالمية.

ومن جانبه، رحّب الدكتور عبد العزيز الشريف بالتعاون مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء، مؤكدًا استعداد الجهاز لتقديم الدعم الكامل من خلال مكاتبه التجارية بالخارج، وتزويد الهيئة بالمستجدات الخاصة بمتطلبات الأسواق الدولية في مجال سلامة الغذاء، بما يسهم في تعزيز الثقة بالمنتج المصري وفتح آفاق جديدة أمام الصادرات الوطنية.

واتفق الجانبان على مواصلة التنسيق وعقد اجتماعات دورية لمتابعة مجالات التعاون وتبادل الخبرات، بما يعزز جهود الدولة نحو زيادة الصادرات المصرية ذات الجودة العالية وتحقيق الأمن الغذائي المستدام.

سعر الذهب

هبوط كبير في سعر الذهب.. عيار 21 يتراجع 550 جنيهًا من أعلى قيمة

إضافة المواليد وضم أفراد الأسرة على بطاقة التموين.. الخطوات والشروط

إضافة المواليد على بطاقة التموين.. الخطوات والشروط

أسعار الدواجن

انخفاض مستمر .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

السورة التي تهلك الظالم

ما هي السورة التي تهلك الظالم وتنصرك عليه؟.. لا يعرفها كثيرون

سعر الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 4-11-2025

أحمد وأمير كرارة

نقل الفنان أحمد كرارة للعناية المركزة بعد خضوعه لعملية جراحية

الطقس

موجة طقس سيئ.. ماذا يحدث خلال الساعات المقبلة ؟

عزل المحله

الاهلي يتقدم بعرض رسمي لضم لاعب غزل المحلة

بعد إخلاء السكان.. النيابة تعاين حادث انهيار جزئي لعقار الخليفة

بعد إخلاء السكان.. النيابة تعاين حادث انهيار جزئي لعقار الخليفة

محكمة جنايات نجع حمادى

خصومة ثأرية.. الإعدام شنقاً لمتهمين بإنهاء حياة عامل بنجع حمادى

أرشيفية

النقض تقضي ببراءة المتهمين في حرق قسم شرطة حلوان

بالصور

طريقة عمل المقلوبة بالحمام على الطريقة الأصلية

طريقة عمل المقلوبة بالحمام
طريقة عمل المقلوبة بالحمام
طريقة عمل المقلوبة بالحمام

سبب استدعاء آلاف السيارات الفارهة في السعودية بشكل مفاجئ

السيارات الفارهة
السيارات الفارهة
السيارات الفارهة

كن أول من يشاهد.. كيا تيلورايد 2027 تكشف عن وجهها قبل عرضها رسميًا

كيا تيلورايد
كيا تيلورايد
كيا تيلورايد

طريقة عمل الجمبري المقلي المقرمش مثل المطاعم

طريقة عمل الجمبري المقلي المقرمش مثل المطاعم
طريقة عمل الجمبري المقلي المقرمش مثل المطاعم
طريقة عمل الجمبري المقلي المقرمش مثل المطاعم

دولاب المصري القديم

رحلة في دولاب المصري القديم.. ماذا كان يرتدي أجدادنا؟

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

