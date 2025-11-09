دراسة لإنشاء مركز لوجيستي عالمي لتخزين وتوزيع الحبوب بميناء شرق بورسعيد

عقد اللواء وليد أبو المجد نائب الوزير، اجتماعًا اليوم بمقر الوزارة، لبحث سبل إنشاء المركز اللوجيستي العالمي لتخزين وتوريد وتجارة الحبوب بميناء شرق بورسعيد، وذلك في إطار جهود الوزارة بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية لتعزيز البنية التحتية لمنظومة السلع الاستراتيجية، وتحقيق الأمن الغذائي من خلال تطوير سلاسل الإمداد والتوزيعتنفيذاً لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية.

استعرض نائب الوزير المقترحات الخاصة بالمشروع، مؤكدًا أهمية إقامة مناطق لوجيستية متطورة لتداول الحبوب بما يضمن زيادة الطاقة التخزينية وتحسين كفاءة عمليات النقل والتوزيع، بما يتماشى مع توجه الدولة نحو تعظيم القيمة المضافة للسلع الاستراتيجية وتوطين الصناعات المرتبطة بها.

وتم التأكيد على دراسة القيمة المضافة من توسيع المشروع ليشمل بالإضافة إلى تخزين وتداول الحبوب، تصنيع المواد الغذائية وربط المشروع بسلاسل الإمداد والتوريد من مصر إلى الدول العربية والأفريقية.

وشدّد اللواء وليد أبو المجد على أن المشروع يأتي في إطار تنفيذ استراتيجية الدولة لتعزيز القدرات اللوجيستية والتجارية وتحقيق التكامل الإقليمي والدولي في مجالات الأمن الغذائي.