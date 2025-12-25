قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالصور

طريقة عمل كيكة البرتقال الهشة في المنزل بسهولة وطعم مذهل

كيكة البرتقال
كيكة البرتقال
ريهام قدري

إذا كنت تبحثين عن طريقة سهلة وسريعة لعمل كيكة البرتقال الهشة في المنزل، نقدم لك وصفة ستجعل كل من يجربها يقع في حبها. هذه الوصفة تجمع بين الطعم الرائع والقوام الطري، بالإضافة إلى رائحة البرتقال المنعشة التي تعبق في المنزل.

مكونات كيكة البرتقال الهشة في المنزل

3 بيضات

1 كوب سكر

نصف كوب زيت نباتي

1 كوب عصير برتقال طازج

قشر برتقال مبشور

2 كوب دقيق

1 ملعقة كبيرة بيكنج بودر

رشة ملح

طريقة تحضير كيكة البرتقال الهشة في المنزل

1. سخني الفرن على درجة حرارة 180°م، وحضري قالب الكيك بدهنه بالزبدة ورشه بالدقيق.

2. اخفقي البيض مع السكر جيداً حتى يصبح الخليط كريمي.

3. أضيفي الزيت وعصير البرتقال وقشر البرتقال المبشور مع الاستمرار في الخفق.

4. اخلطي الدقيق مع البيكنج بودر والملح، ثم أضيفيهم تدريجياً إلى الخليط السائل مع التحريك بلطف.

5. صبي الخليط في القالب وأدخليه الفرن لمدة 35-40 دقيقة أو حتى تنضج الكيكة ويخرج السكين نظيفاً عند غرسه في الوسط.

6. اتركي الكيكة تبرد قليلاً قبل التقديم ويمكن تزيينها بشرائح برتقال أو رشة سكر بودرة.

نصائح للحصول على كيكة برتقال مثالية:

استخدمي عصير برتقال طبيعي للحصول على أفضل نكهة.

لا تفرطي في خفق الدقيق بعد إضافته لتجنب قساوة الكيكة.

يمكن إضافة ملعقة صغيرة فانيليا لتعزيز الطعم.

 استمتعي بتقديم هذه الكيكة مع كوب شاي أو قهوة، وستصبح وصفة مثالية للعائلة والأصدقاء

