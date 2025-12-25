قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالصور

لا تتجاهلها أبدا.. تحذير من ألوان اللبن الغريبة

ريهام قدري

نشرت دكتورة سماح نوح رئيس قسم الإرشاد البيطري    على صفحتها الرسمية  بالفيسبوك تحذيرًا مهمًا حول ظهور ألوان غير طبيعية في اللبن، مثل الأحمر أو الأصفر أو الأزرق، مشيرةً إلى أن بعضها قد يكون مؤشراً لمشاكل صحية أو سوء تخزين.


- اللبن الأحمر أو المدمم

يظهر أحيانًا في قاع الحليب بسبب التهاب الضرع أو جروح الأبقار أو سوء استخدام آلات الحلب.

الخطر: يحتوي على بكتيريا مؤذية، ولا ينصح باستخدامه حتى بعد الغليان.

- اللبن الأصفر

طبيعي: لون فاتح نتيجة صبغة الكاروتين، بدون رائحة أو طعم غريب.

غير طبيعي: أصفر غامق مع رائحة نتنة، نتيجة نشاط بعض البكتيريا.

 اللبن منزوع الدسم

يميل للون الأزرق الفاتح نتيجة إزالة الدهون وانعكاس الضوء من البروتينات، وهذا طبيعي وصحي.


- الطعم الغريب للبن

الطعم الحلو طبيعي من اللاكتوز، والملوح من الأملاح.

الطعم المر أو المالح أو الزنخ أو الحامض يشير لنمو بكتيريا أو سوء تخزين أو مشاكل في غذاء الحيوان.

الطعم المحروق نتيجة تبريد غير كافٍ.

- علامات غش اللبن

حبيبات النشا، وعدم التصاق اللبن بالزجاج، وغياب الدسم عند فركه بين الأصابع.

 علامات فساد اللبن

1. رائحة حامضية.


2. طعم حامض أو مر.


3. تغير الملمس وظهور تكتلات.


4. أي لون غريب.

ونصحت نوح استخدام اللبن الفلاحي من مصادر موثوقة، أو الحليب المبستر المعبأ في زجاج شفاف لمراقبة اللون والحالة.


 

ألوان_غريبة دكتورة_سماح_نوح صحة_الأطفال لبن اللبن الفلاحي

