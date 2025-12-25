قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الكيك بوكسينج يعقد دورة للمدربين والحكام والاختبارات والترقي

عبدالله هشام

أعلن الاتحاد المصري للكيك بوكسينج برئاسة محمد صبيح، عن عقد دورات للمدربين والحكام والاختبارات والترقيات خلال الفترة من 3 إلى 7 يناير المقبل في المركز الأوليمبي للفرق القومية بالمعادي الجديدة.

وقال محمد صبيح، رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج، إن البرنامج يشمل دورة المدربين والحكام الأساسية للكيك بوكسينج وأيضًا للسامبو، دورة المدربين والحكام المتقدمة، قبول أوراق الترقي للمدربين والحكام، اختبارات الأحزمة السوداء للمدربين والحكام، ودورة المختبرين بالاتحاد المصري للكيك بوكسينج.

وتابع محمد صبيح أن تلك الدورات التدريبية تأتي في إطار خطة التطوير ورفع الكفاءة الفنية لجميع العاملين في منظومة الاتحاد المصري للكيك بوكسينج، مؤكدا حرص الاتحاد على استمرار التدريب والتطوير لضمان وصول رياضة الكيك بوكسينج إلى أعلى مستويات الأداء.

وأضاف محمد صبيح: «نسعى من خلال هذه الدورات إلى صقل مهارات المدربين والحكام، وتعزيز القدرات الفنية لديهم، بما ينعكس إيجابا على اللاعبين ويعزز سمعة مصر في البطولات الإقليمية والدولية».

وأكد رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج أن المشاركة مفتوحة لجميع الراغبين من المدربين والحكام، وأن الاتحاد سيوفر كافة الدعم اللوجيستي والمناهج العلمية الحديثة لضمان الاستفادة القصوى من هذه الدورات.

واختتم محمد صبيح تصريحاته قائلا: «نتطلع إلى رؤية نتائج هذه الدورات على أرض الواقع، من خلال ارتفاع مستوى التحكيم والتدريب، وتحقيق المزيد من الإنجازات لمنتخباتنا الوطنية في مختلف المحافل الرياضية».

اتحاد الكيك بوكسينج الكيك بوكسينج منتخب الكيك بوكسينج دورة الكيك بوكسينج محمد صبيح

