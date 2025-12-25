جوزي ظابط.. التحقيق مع بطلة فيديو خناقة مع عامل محل بالجيزة

٠ؤؤتحقق النيابة المختصة مع سيدة زعمت أن زوجها ضابط شرطة وهددت عامل في محل بالجيزة.

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.

ورصدت أجهزة وزارة الداخلية تداول مقطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن تعدي سيدة بالسب على عامل بمحل والادعاء أن زوجها ضابط شرطة بالجيزة.

بفحص الفيديو أمكن تحديد وضبط السيارة وقائدتها الظاهرة بمقطع الفيديو "ربة منزل - مقيمة بمنطقة بولاق الدكرور- متزوجة من عامل" له معلومات جنائية، وبمواجهتها قررت بحدوث مشادة كلامية بينها وبين عامل بأحد محال إطارات السيارات بسبب طلبه تحريك سيارتها من أمام المحل فقامت بالتعدي عليه على النحو المُشار إليه وادعت "على غير الحقيقة" بكونها زوجة ضابط شرطة لتحسين صورتها أمام العاملين بالمحل.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.