بعد يوم ونصف .. انتشال جثة مُسن وابنته من أسفل أنقاض عقار إمبابة | تفاصيل

تمكّنت فرق الحماية المدنية بمحافظة الجيزة من استخراج جثة مسن وابنته من أسفل أنقاض العقار المنهار بمنطقة إمبابة، ونُقلا على الفور إلى المستشفى لتلقي الإجراءات اللازمة، فيما تواصل فرق الإنقاذ رفع الركام بعناية فائقة للبحث عن المفقودين تحت الأنقاض.

وكانت النيابة العامة بشمال الجيزة الكلية، بإشراف المستشار أمير فتحي، المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة الكلية، قد شكلت لجنة من هيئة المنشآت الأيلة للسقوط بمحافظة الجيزة ولجنة أخرى من حي إمبابة لفحص العقار المنهار؛ لتحديد أسباب الانهيار ومدى الخطورة على العقارات المجاورة، خاصة بعد انهيار جزئي لعقارين آخرين.

وطلب المستشار عمرو خالد، رئيس نيابة حوادث شمال الجيزة الكلية، ملف العقار من المحافظة لفحصه.

وانتقل فريق كامل من نيابة حوادث شمال الجيزة الكلية، ترأسه المستشار عمرو خالد، وضم كل من أبو الفضل الضبع، وأمين اللبان، وزياد أشرف، وعبد الله فرغل، وكلاء نيابة حوادث شمال الجيزة، لإجراء المعاينة والاستماع إلى أقوال المصابين ومناظرة جثامين المتوفين.

أسفرت المعاينة عن انهيار كامل للعقار رقم 37، إضافة إلى انهيارين جزئيين في العقارين رقمي 33 و35، حيث ظهرت بهما تصدعات وشروخ نتيجة انهيار العقار المنكوب، مع حدوث انهيار جزئي فيهما.

وكشفت التحقيقات أن العقار رقم 37 مكون من أرضي وأربعة طوابق، ويقطن به خمس أسر، بينما العقاران 33 و35 غير مأهولين بالسكان، كما تبين أن العقار المنكوب لم يُصدر له أي قرارات إزالة أو ترميم من محافظة الجيزة.

وأمرت النيابة العامة بشمال الجيزة الكلية، بإشراف المستشار شريف فتحي، المحامي العام الأول، بدفن جثماني الضحيتين بعد انتشالهما من تحت الأنقاض.

وأوضحت التحقيقات أن الحادث أسفر حتى الآن عن استخراج جثتين، لرجل يبلغ 55 عامًا وصبي عمره 17 عامًا، إضافة إلى سبعة مصابين بكسور وجروح متفرقة في أنحاء الجسد، وتم توقيع الكشف الطبي الظاهري على الجثتين وإجراء مناظرة لهما لإثبات الإصابات، وصَرحت النيابة بدفنهما.

وأضافت التحقيقات أن هناك نحو ثمانية أشخاص ما زالوا مفقودين، وتواصل فرق الإنقاذ أعمال البحث للوصول إليهم أسفل الأنقاض منذ أمس الثلاثاء حتى اليوم الأربعاء.

وشهدت منطقة إمبابة، أمس الثلاثاء، انهيار عقار من خمسة طوابق، ويبحث رجال الإنقاذ البري عن ضحايا أو مصابين أسفل الأنقاض.

تلقت غرفة عمليات الجيزة بلاغًا بانهيار العقار، وأمر اللواء محمد مجدي أبو شميلة، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، بسرعة انتقال رجال الأمن مدعومين بقوات الإنقاذ البري إلى مكان البلاغ، مع الدفع برجال الحماية المدنية وسيارات الإسعاف.

وبالفحص تبين انهيار العقار المكون من خمسة طوابق بمنطقة الكيت كات بإمبابة، وانتقلت قوات الإنقاذ البري لعمليات رفع الأنقاض والبحث عن أي ضحايا أو مصابين من سكان العقار، ولا تزال عمليات البحث جارية، مع الاستعانة بمعدات محافظة الجيزة ومسؤولي حي إمبابة.