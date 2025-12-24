تنافس 70 مرشحا.. بدء تصويت المصريين فى الكويت بجولة إعادة 19 دائرة بانتخابات مجلس النواب

انطلقت فى تمام الساعة التاسعة صباحا بتوقيت دولة الكويت جولة الإعادة بالدوائر الـ 19 المُبطلة من المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب فى مقر اللجنة الانتخابية بمنطقة مشرف بدولة الكويت.



وقام السفير محمد جابر أبوالوفا سفير مصر لدى الكويت ورئيس اللجنة الانتخابية بالإشراف والتأكد من توافر كافة التسهيلات أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم في العملية الانتخابية التي تستمر اليوم وغدا اعتبارا من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء بتوقيت دولة الكويت.



وتشمل الدوائر الـ19 المُلغاة 7 دوائر بمحافظة سوهاج (هي: سوهاج، أخميم، المراغة، طهطا، جرجا، المنشأة، ودار السلام)، و4 دوائر بمحافظة قنا (هي: قنا، قوص، نجع حمادي، وأبو تشت)، و3 دوائر بمحافظة البحيرة (هي: دمنهور، أبوحمص، وإيتاي البارود)، ودائرتين بمحافظة الفيوم (هما: بندر الفيوم ومركز إبشواي)، إضافة إلى دائرة واحدة بكل من محافظات أسيوط (مركز الفتح)، والجيزة (إمبابة)، والإسكندرية (قسم أول الرمل)، وتجري جولة الإعادة على 35 مقعدا يتنافس عليها 70 مرشحا.