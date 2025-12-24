قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
البحرية الفرنسية تحبط تهريب مخدرات بقيمة 142 مليون دولار في بحر العرب
أجواء شديدة البرودة وشبورة صباحية.. حالة الطقس اليوم الأربعاء 24 ديسمبر 2025
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 24-12-2025
جامعة القاهرة تكرم رؤساء جامعات من أبنائها في احتفالية عيد العلم
الكيلو بـ180 جنيها.. تحذيرات رسمية من الزراعة بشأن تلك اللحوم
عمليات إجلاء وتحذيرات من فيضانات مع عاصفة قوية تضرب كاليفورنيا
بتهمة الاتجار في العُملات الرقمية.. البلوجر "أوتاكا" يواجه هذه العقوبة بالقانون
إعلان الحداد في ليبيا بعد مصرع رئيس الأركان.. وتركيا تحقق
قافلة المساعدات الـ101 تدخل إلى الفلسطينيين في قطاع غزة
المصريون في الكويت يبدأون التصويت بجولة الإعادة في 19 دائرة لانتخابات النواب
بعد قليل.. مضيفة طيران التجمع أمام محكمة النقض لاتهامها بإنهاء حياة طفلتها
المونوريل يبدأ استقبال الركاب الأسبوع القادم.. 22 محطة وأسعار تذاكر تناسب جميع الركاب
على 35 مقعدا.. انطلاق تصويت المصريين فى الأردن بجولة إعادة 19 دائرة بانتخابات مجلس النواب

إسلام دياب

انطلقت في التاسعة من صباح اليوم، الأربعاء، بالتوقيت المحلي للعاصمة الأردنية عمان، عملية التصويت لأبناء الجالية المصرية، في أول أيام جولة إعادة الدوائر الـ 19 الملغاة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025 في 7 محافظات هي «الجيزة، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، والإسكندرية، والبحيرة، والفيوم».


وكانت السفارة المصرية لدى الأردن، قد استعدت لاستقبال أبناء الجالية بالمملكة للإدلاء بأصواتهم بانتخابات مجلس النواب، ما يضمن قيامهم بالإدلاء بأصواتهم في العملية الانتخابية التي تستمر لمدة يومين بكل سهولة ويسر.

ويقوم المصريون في الأردن بالإدلاء بأصواتهم في مقر السفارة المصرية في عمان، ومقر القنصلية في العقبة، باستخدام جواز السفر المصري الساري أو بطاقة الرقم القومي الأصلية.

وكانت نتيجة الجولة الأولى للدوائر الـ19 الملغاة بقرار من الهيئة الوطنية للانتخابات تضمنت فوز 6 مرشحين وإجراء الإعادة على 35 مقعدًا بين 70 مرشحًا.

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. المرأة المصرية.. جذور الكرامة وحقوق سبقت العالم

