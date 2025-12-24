على 35 مقعدا.. انطلاق تصويت المصريين فى الأردن بجولة إعادة 19 دائرة بانتخابات مجلس النواب

انطلقت في التاسعة من صباح اليوم، الأربعاء، بالتوقيت المحلي للعاصمة الأردنية عمان، عملية التصويت لأبناء الجالية المصرية، في أول أيام جولة إعادة الدوائر الـ 19 الملغاة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025 في 7 محافظات هي «الجيزة، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، والإسكندرية، والبحيرة، والفيوم».



وكانت السفارة المصرية لدى الأردن، قد استعدت لاستقبال أبناء الجالية بالمملكة للإدلاء بأصواتهم بانتخابات مجلس النواب، ما يضمن قيامهم بالإدلاء بأصواتهم في العملية الانتخابية التي تستمر لمدة يومين بكل سهولة ويسر.

ويقوم المصريون في الأردن بالإدلاء بأصواتهم في مقر السفارة المصرية في عمان، ومقر القنصلية في العقبة، باستخدام جواز السفر المصري الساري أو بطاقة الرقم القومي الأصلية.

وكانت نتيجة الجولة الأولى للدوائر الـ19 الملغاة بقرار من الهيئة الوطنية للانتخابات تضمنت فوز 6 مرشحين وإجراء الإعادة على 35 مقعدًا بين 70 مرشحًا.