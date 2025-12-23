المستشار أحمد بنداري للناخبين: شاركوا فلقد اقتربنا على الانتهاء من استحقاق انتخابات مجلس النواب

قال القاضي أحمد بندارى، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، ورئيس غرفة العمليات المركزية لمتابعة الانتخابات، لقد اقتربنا على الانتهاء من استحقاق انتخابات مجلس النواب الذي شهد مشاركة فاعلة وقوية من جانب أبناء الوطن رجالًا وشبابًا ونساءًا، الأمر الذي يعكس وعي المواطن المصري وحرصه على أن يكون فاعلًا في معادلة النهوض بوطنه وتعزيز استقرار مؤسساته.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الآن لمتابعة بدء عملية التصويت في 139 مقر انتخابي ب117 دولة، قائلًا: "اتطلع إليكم أن تكملوا معنا هذا الطريق طريق العمل الجماعي من أجل تعزيز الديموقراطية عبر المشاركة في المحطة الانتخابية حيث تجرى الإعادة بـ19 دائرة انتخابية على 35 مقعدً بين سبعين مترشحا موزعة على سبع محافظات من بين محافظات المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025".

وجاءت الدوائر بالمحافظات كالتالي:

-محافظة الجيزة الدائرة الثامنة ومقرها قسم امبابة.

-محافظة الفيوم الدائرة الاولى ومقرها مركز الفيوم والدائرة الرابعة ومقرها مركز سنورس.

-محافظة أسيوط الدائرة الثالثة ومقرها مركز الفتح

-محافظة سوهاج

الدائرة الاولى ومقرها مركز سوهاج.

الدائرة الثانية ومقرها مركز أخميم.

الدائرة الثالثة ومقرها مركز المراغة.

الدائرة الرابعة ومقرها مركز جهينة.

الدائرة الخامسة ومقرها مركز جرجا.

الدائرة السادسة ومقرها مركز المنشأة.

الدائرة الثامنة ومقرها مركز دار السلام.

-محافظة قنا

جميع الدائرة الانتخابية بمحافظة قنا تجرى بها إعادة.

-محافظة الاسكندرية

الدائرة الثانية ومقرها قسم اول الرمل.

-محافظة البحيرة

الدائرة الاولى ومقرها قسم دمنهور.

الدائرة الثالثة ومقرها مركز ابو حمص.

الدائرة الثامنة ومقرها مركز كوم حمادة.

وأكد القاضي أحمد بندارى، أن يتم الاختيار من بين المترشحين وفقا للعدد المطلوب قانونًا والمبين على ورقة الاقتراع، مشيرًا إلي أنه الآن تم بدء عملية الاقتراع بجولة الإعادة للعملية الانتخابية، في 139 مقر انتخابي ب117 دولة، فتحت أول لجنة الآن في نيوزيلندا وسيتم فتح باقي المقرات الانتخابية تباعًا، ليكون آخر مقر انتخابي يبدأ التصويت فيه هو لوس آنجلوس بولاية كاليفورنيا في السابعة مساء غد.

وأضاف إنه بمشاركة المصريين في الاستحقاق الدستورى ليس فقط للتعبير عن إرادتهم في صناديق الاقتراع، إنما يرفعون لواء الدولة المدنية الحديثة المتمسكة بالديمقراطية، وهو الطريق الوحيد للتغيير وحماية المؤسسات، قائلًا: "مشاركتكم لا تقل أهمية عن الانتخابات داخل وطننا، بل هي القوة الإيجابية التي نستمد منها القدرة على مواصلة العمل والبناء، أدعوكم إلى النزول إلى لجان الاقتراع والمشاركة بإيجابية، وسيتم عقد مؤتمر صحفي خلال أيام الاقتراع في الخارج يومي أربعة وعشرين وخمسة وعشرين ديسمبر، في الساعة السابعة مساء لاطلاعكم على كافة المجريات شكرا لكم."