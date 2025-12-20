قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بنزين 92 ولا 95؟.. اعرف الفرق قبل ما تملأ تانك عربيتك.. فيديو
الأمومة مش مكتوبالي.. نجلاء بدر تكشف عن مشاكل في حياتها الشخصية وتوتر علاقتها بزوجها
قبل رمضان.. لماذا ترتفع أسعار اللحوم بالأسواق رغم الاكتفاء الذاتى؟
«الإدارية العليا» تتلقى 8 طعون على نتيجة الـ30 دائرة المُلغاة بانتخابات النواب
روسيا تشن غارات على ميناء بيفديني لليوم الثاني.. وموسكو تسيطر على بلدتين
مبادرة استبدال التوك توك: سيارات آمنة وتمويل ميسر نحو نقل حضاري وصديق للبيئة
الرئيس السيسي: تعميق الشراكة بين أفريقيا وروسيا يعزز السلم والاستقرار
وزير الخارجية: يجب إصلاح النظام الدولي على أسس العدالة والتوازن
الرئيس السيسي يستقبل وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف
محافظ أسوان يرصد قيام إحدى الشركات بإلقاء كميات من النفايات الطبية الخطرة
بزيادة 16%.. 28 مليار دولار حجم التبادل التجارى بين روسيا وأفريقيا
تعرف على خريطة ما تبقى من انتخابات مجلس النواب 2025
أخبار البلد

تعرف على خريطة ما تبقى من انتخابات مجلس النواب 2025
إسلام دياب

تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة القاضى حازم بدوى، الخميس المقبل الموافق 25 ديسمبر الجارى، نتيجة جولة الإعادة بـ55 دائرة المتنافسة على 101 مقعد بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025.

والدوائر التى تعلن بها نتيجة الانتخابات فى جولة الإعادة بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025 في 55 دائرة فى محافظة القاهرة بالدائرة الثالثة «الزاوية الحمراء» على مقعد واحد، الدائرة الخامسة «حدائق القبة» على مقعد واحد، الدائرة العاشرة «المطرية» على مقعدين، الدائرة الحادية عشر «المرج» على مقعد واحد، الدائرة الخامسة عشر «الخليفة» على مقعد واحد، الدائرة السابعة عشر «البساتين» على مقعد واحد، الدائرة التاسعة عشر «حلوان» على 3 مقاعد، وفى محافظة القليوبية تجرى الإعادة في الدائرة الأولى «بنها» على مقعد واحد، الدائرة الثانية «طوخ» على مقعدين، الدائرة الرابعة «قليوب» على 3 مقاعد، الدائرة الخامسة «الخانكة» على مقعد واحد،

 الدائرة السادسة «شبين القناطر» على مقعد واحد، وفى محافظة الدقهلية بالدائرة الأولى «أول المنصورة»، على مقعدين، الدائرة الثانية «مركز المنصورة» على مقعدين، الدائرة الثالثة «بلقاس» على مقعدين، الدائرة الرابعة «طلخا» على مقعدين، الدائرة الخامسة «دكرنس» على 3 مقاعد، الدائرة السادسة «منية النصر» على مقعدين، الدائرة السابعة «المنزلة» على مقعدين، الدائرة الثامنة «ميت غمر» على مقعدين، الدائرة التاسعة «أجا» على مقعدين، الدائرة العاشرة «السنبلاوين» على مقعدين.

كما تجرى الإعادة في محافظة المنوفية فى الدائرة الأولى «شبين الكوم» على مقعدين، الدائرة الثانية «قويسنا» على مقعدين، الدائرة الثالثة «تلا» على مقعدين، الدائرة الرابعة «أشمون» على مقعدين، الدائرة الخامسة «الباجور» على مقعد واحد، الدائرة السادسة «منوف» على مقعد واحد، وفى محافظة الغربية بالدائرة الأولى «أول طنطا» على 3 مقاعد، الدائرة الثانية «كفر الزيات» على مقعدين، الدائرة الثالثة «قطور» على مقعد واحد، الدائرة الرابعة «أول المحلة الكبرى» على مقعدين، الدائرة الخامسة «المحلة الكبرى» على مقعدين، الدائرة السادسة «سمنود» على مقعد واحد، الدائرة السابعة «زفتى» على 3 مقاعد.

وفى محافظة كفر الشيخ بالدائرة الأولى «كفر الشيخ» على 3 مقاعد، الدائرة الثانية «سيدى سالم» على مقعدين، الدائرة الثالثة «الحامول» على مقعدين، الدائرة الرابعة «دسوق» على 3 مقاعد، وفى محافظة الشرقية بالدائرة الأولى «أول الزقازيق» على 4 مقاعد، الدائرة الثانية «بلبيس» على 3 مقاعد، الدائرة الثالثة «أول العاشر من رمضان» على مقعد واحد، الدائرة الخامسة «أبو كبير» على مقعدين، الدائرة السادسة «ديرب نجم» على مقعدين، الدائرة السابعة «فاقوس» على 3 مقاعد، الدائرة الثامنة «أبو حماد» على مقعدين، الدائرة التاسعة «الحسينية» على مقعد واحد.

وفى محافظة دمياط بالدائرة الثانية «كفر سعد» على مقعدين، وفى محافظة بورسعيد بالدائرة الأولى «أول بور فؤاد» على مقعد واحد، وفى محافظة الإسماعيلية بالدائرة الأولى «ثان الإسماعيلية» على مقعد واحد، الدائرة الثانية «القنطرة غرب» على مقعد واحد، الدائرة الثالثة «القصاصين الجديدة» على مقعد واحد، وفى محافظة السويس بالدائرة الأولى «السويس» على مقعد واحد، وفى محافظة شمال سيناء بالدائرة الثانية «الحسنة» على مقعد واحد، وفى محافظة جنوب سيناء بالدائرة الثانية «الطور»، على مقعد واحد.

كما تجرى جولة الإعادة بـ19 دائرة ملغاة بقرار الهيئة الوطنية للانتخابات بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب يومى الأربعاء والخميس المقبلين الموفقين 24 و25 ديسمبر الجارى خارج مصر وتجرى داخل مصر يومى السبت والأحد الموافقين 27 و28 ديسمبر الجارى.

وتتلقى الهيئة الوطنية للانتخابات الطعون على نتيجة جولة الإعادة بـ30 دائرة ملغاة بأحكام المحكمة الإدارية العليا بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب المعلنة نتيجتها يوم الخميس الماضى.

 وتفصل المحكمة الإدارية العليا فيما يقدم لها من طعون خلال عشرة أيام تبدأ من الأحد حتى الثلاثاء من 21 حتى 30 ديسمبر الجارى، وتجرى جولة الإعادة بـ 27 دائرة منها لم تحسم بعد يومى الأربعاء والخميس الموافقين 31 ديسمبر الجارى و1 يناير 2026 خارج مصر على أن تجرى جولة الإعادة داخل مصر يومى السبت والأحد الموافقين 3 و4 يناير 2026، على أن تعلن النتيجة يوم 10 يناير 2026. 

المزيد

