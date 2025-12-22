قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإدارية العليا تفصل فى الطعون على 30 دائرة ملغاة بانتخابات مجلس النواب .. الأربعاء

إسلام دياب


قررت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة اليوم الاثنين 22 ديسمبر، حجز الحكم في الطعون على نتيجة الـ 30 دائرة الملغاة بالمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025 لجلسة بعد غدا الأربعاء.

تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة القاضى حازم بدوى، الخميس المقبل الموافق 25 ديسمبر الجارى، نتيجة جولة الإعادة بـ55 دائرة المتنافسة على 101 مقعد بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025.

والدوائر التى تعلن بها نتيجة الانتخابات فى جولة الإعادة بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025 في 55 دائرة فى محافظة القاهرة بالدائرة الثالثة «الزاوية الحمراء» على مقعد واحد، الدائرة الخامسة «حدائق القبة» على مقعد واحد، الدائرة العاشرة «المطرية» على مقعدين، الدائرة الحادية عشر «المرج» على مقعد واحد، الدائرة الخامسة عشر «الخليفة» على مقعد واحد، الدائرة السابعة عشر «البساتين» على مقعد واحد، الدائرة التاسعة عشر «حلوان» على 3 مقاعد، وفى محافظة القليوبية تجرى الإعادة في الدائرة الأولى «بنها» على مقعد واحد، الدائرة الثانية «طوخ» على مقعدين، الدائرة الرابعة «قليوب» على 3 مقاعد، الدائرة الخامسة «الخانكة» على مقعد واحد، الدائرة السادسة «شبين القناطر» على مقعد واحد، وفى محافظة الدقهلية بالدائرة الأولى «أول المنصورة»، على مقعدين، الدائرة الثانية «مركز المنصورة» على مقعدين، الدائرة الثالثة «بلقاس» على مقعدين، الدائرة الرابعة «طلخا» على مقعدين، الدائرة الخامسة «دكرنس» على 3 مقاعد، الدائرة السادسة «منية النصر» على مقعدين، الدائرة السابعة «المنزلة» على مقعدين، الدائرة الثامنة «ميت غمر» على مقعدين، الدائرة التاسعة «أجا» على مقعدين، الدائرة العاشرة «السنبلاوين» على مقعدين.

كما تجرى الإعادة في محافظة المنوفية فى الدائرة الأولى «شبين الكوم» على مقعدين، الدائرة الثانية «قويسنا» على مقعدين، الدائرة الثالثة «تلا» على مقعدين، الدائرة الرابعة «أشمون» على مقعدين، الدائرة الخامسة «الباجور» على مقعد واحد، الدائرة السادسة «منوف» على مقعد واحد، وفى محافظة الغربية بالدائرة الأولى «أول طنطا» على 3 مقاعد، الدائرة الثانية «كفر الزيات» على مقعدين، الدائرة الثالثة «قطور» على مقعد واحد، الدائرة الرابعة «أول المحلة الكبرى» على مقعدين، الدائرة الخامسة «المحلة الكبرى» على مقعدين، الدائرة السادسة «سمنود» على مقعد واحد، الدائرة السابعة «زفتى» على 3 مقاعد، وفى محافظة كفر الشيخ بالدائرة الأولى «كفر الشيخ» على 3 مقاعد، الدائرة الثانية «سيدى سالم» على مقعدين، الدائرة الثالثة «الحامول» على مقعدين، الدائرة الرابعة «دسوق» على 3 مقاعد، وفى محافظة الشرقية بالدائرة الأولى «أول الزقازيق» على 4 مقاعد، الدائرة الثانية «بلبيس» على 3 مقاعد، الدائرة الثالثة «أول العاشر من رمضان» على مقعد واحد، الدائرة الخامسة «أبو كبير» على مقعدين، الدائرة السادسة «ديرب نجم» على مقعدين، الدائرة السابعة «فاقوس» على 3 مقاعد، الدائرة الثامنة «أبو حماد» على مقعدين، الدائرة التاسعة «الحسينية» على مقعد واحد، وفى محافظة دمياط بالدائرة الثانية «كفر سعد» على مقعدين، وفى محافظة بورسعيد بالدائرة الأولى «أول بور فؤاد» على مقعد واحد، وفى محافظة الإسماعيلية بالدائرة الأولى «ثان الإسماعيلية» على مقعد واحد، الدائرة الثانية «القنطرة غرب» على مقعد واحد، الدائرة الثالثة «القصاصين الجديدة» على مقعد واحد، وفى محافظة السويس بالدائرة الأولى «السويس» على مقعد واحد، وفى محافظة شمال سيناء بالدائرة الثانية «الحسنة» على مقعد واحد، وفى محافظة جنوب سيناء بالدائرة الثانية «الطور»، على مقعد واحد.

كما تجرى جولة الإعادة بـ19 دائرة ملغاة بقرار الهيئة الوطنية للانتخابات بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب يومى الأربعاء والخميس المقبلين الموفقين 24 و25 ديسمبر الجارى خارج مصر وتجرى داخل مصر يومى السبت والأحد الموافقين 27 و28 ديسمبر الجارى.

