جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2025-2026

يستمر الصراع محتدمًا على لقب هداف الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025-2026، حيث يتنافس أبرز نجوم البريميرليج على الفوز بجائزة الحذاء الذهبي.

ويتصدر قائمة الهدافين نجم مانشستر سيتي، إيرلينج هالاند، الذي سجل هدفًا قاتلًا في الدقيقة 93 من ضربة جزاء خلال مواجهة فريقه مع ليفربول، ليوسع الفارق في صدارة ترتيب الهدافين.

في المقابل، يعيش محمد صلاح، نجم ليفربول، موسمًا صعبًا نسبيًا، إذ سجل حتى الآن 4 أهداف فقط، وهو مستوى أقل بكثير مقارنة بمواسمه السابقة مع الريدز.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2025-2026: