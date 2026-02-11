موعد مباراة مانشستر سيتي ضد فولهام في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

تتجه الأنظار مساء الأربعاء إلى ملعب «الاتحاد»، حيث يستقبل مانشستر سيتي نظيره فولهام في إطار الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025-2026، في مواجهة تشهد حضور النجم المصري عمر مرموش ضمن صفوف الفريق السماوي.

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد فولهام والقناة الناقلة

تُقام المباراة اليوم الأربعاء 11 فبراير 2026، في تمام الساعة 9:30 مساءً بتوقيت القاهرة، وتنقلها قناة beIN Sports HD 3، الناقل الحصري لمنافسات الدوري الإنجليزي في منطقة الشرق الأوسط.

ويدخل السيتي اللقاء بثقة كبيرة تحت قيادة مدربه بيب جوارديولا، بعدما حقق فوزًا مهمًا في الجولة الماضية على ليفربول بنتيجة 2-1، ما أسهم في تقليص الفارق مع أرسنال متصدر الترتيب إلى ست نقاط.

ويطمح أصحاب الأرض لمواصلة الضغط في سباق الصدارة وتعزيز رصيدهم الذي بلغ 50 نقطة في المركز الثاني.

على الجانب الآخر، يتطلع فولهام إلى تجاوز تعثره الأخير أمام إيفرتون والعودة إلى سكة الانتصارات، إذ يحتل الفريق المركز الثاني عشر برصيد 34 نقطة، ويسعى لتحسين موقعه في جدول الترتيب.