قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
المستشار محمود الشريف وزير العدل الجديد يؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي
هل يعوض النصيري اتحاد جدة بعد رحيل كريم بنزيما؟ بداية نارية وأرقام قياسية تعيد رسم ملامح هجوم العميد قاريا
بعد أدائه اليمين الدستورية.. حسن رداد يتعهد ببذل الجهود لتطوير منظومة العمل
المهندس رأفت هندي يؤدي اليمين الدستورية وزيرًا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
جوهر نبيل يصل مقر وزارة الشباب والرياضة لمباشرة مهام عمله عقب أداء اليمين الدستورية
عبد العزيز قنصوة يؤدى اليمين الدستورية وزيرا للتعليم العالى أمام الرئيس السيسي
273 هدفًا في أقل من موسمين.. كيف أعاد فليك صياغة هوية برشلونة الهجومية وحوّله إلى أقوى خط نار في القارة العجوز؟
حسين عيسى يؤدي اليمين الدستورية نائبا لرئيس الوزراء للشئون الاقتصادية
احتفالات وبث مباشر.. الافتاء تستعد لاستطلاع هلال شهر رمضان
العراق.. وساطة أمريكية لاختيار رئيس البلاد
مباحثات لدفع مزيد من الحركة السياحية السعودية إلى مصر
محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول المتوقع أمام سندرلاند
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد فولهام في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

مانشستر سيتي
مانشستر سيتي
إسراء أشرف

تتجه الأنظار مساء الأربعاء إلى ملعب «الاتحاد»، حيث يستقبل مانشستر سيتي نظيره فولهام في إطار الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025-2026، في مواجهة تشهد حضور النجم المصري عمر مرموش ضمن صفوف الفريق السماوي.

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد فولهام والقناة الناقلة

تُقام المباراة اليوم الأربعاء 11 فبراير 2026، في تمام الساعة 9:30 مساءً بتوقيت القاهرة، وتنقلها قناة beIN Sports HD 3، الناقل الحصري لمنافسات الدوري الإنجليزي في منطقة الشرق الأوسط.

ويدخل السيتي اللقاء بثقة كبيرة تحت قيادة مدربه بيب جوارديولا، بعدما حقق فوزًا مهمًا في الجولة الماضية على ليفربول بنتيجة 2-1، ما أسهم في تقليص الفارق مع أرسنال متصدر الترتيب إلى ست نقاط.

ويطمح أصحاب الأرض لمواصلة الضغط في سباق الصدارة وتعزيز رصيدهم الذي بلغ 50 نقطة في المركز الثاني.

على الجانب الآخر، يتطلع فولهام إلى تجاوز تعثره الأخير أمام إيفرتون والعودة إلى سكة الانتصارات، إذ يحتل الفريق المركز الثاني عشر برصيد 34 نقطة، ويسعى لتحسين موقعه في جدول الترتيب.

مانشستر سيتي السيتي مرموش عمر مرموش موعد مباراة مانشستر سيتي ضد فولهام والقناة الناقلة الدوري الإنجليزي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

أعلى سعر ذهب اليوم 11-2-2026

مراد مكرم

مراد مكرم لـ شاب الأتوبيس: إيه اللي بينك وبين ربنا عشان الكل يعتذزلك

جوهر نبيل

إعلامي يُحذّر: استاد القاهرة مُهدّد لهذا السبب .. ونصيحتي لـ جوهر نبيل الابتعاد عن الجدل

المتهمين

القبض على 3 سيدات يمارسن الرذيلة داخل منزل بالمنصورة

محمد إبراهيم

حقيقة عمل محمد إبراهيم لاعب الزمالك الصاعد في أحد المحلات .. فيديو

الزمالك

استمرار الثلاثي في الفريق.. «الغندور» يكشف خبرًا سعيدًا لجماهير الزمالك

رئيس الصومال ووزير الدفاع يشهدان اصطفاف القوات المصرية المشاركة قبل مغادرتها للصومال

رئيس الصومال ووزير الدفاع يشهدان اصطفاف القوات المصرية قبل مغادرتها للصومال

إمام عاشور

هيتساوى مع زيزو وتريزيجيه.. سيف زاهر يكشف تحركات الأهلي لتثبيت مكانة إمام عاشور

ترشيحاتنا

BYD أمريكا

شركة BYD تقاضي الحكومة الأمريكية بسبب حظر دخول سياراتها

فيراري Luce

آيفون يجبر فيراري على التخلي عن شاشات اللمس في أحدث سيارة كهربائية

صحة الشرقية

صحة الشرقية الأولى على مستوى الجمهورية في مبادرة "100 يوم صحة"

بالصور

شركة BYD تقاضي الحكومة الأمريكية بسبب حظر دخول سياراتها

BYD أمريكا
BYD أمريكا
BYD أمريكا

آيفون يجبر فيراري على التخلي عن شاشات اللمس في أحدث سيارة كهربائية

فيراري Luce
فيراري Luce
فيراري Luce

صحة الشرقية الأولى على مستوى الجمهورية في مبادرة "100 يوم صحة"

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

تنظيم معرض خيري للملابس لدعم 750 طالبا بالزقازيق

اورمان الشرقية
اورمان الشرقية
اورمان الشرقية

فيديو

العوضي ومشكلته مع النسيان

هنسى لو نمت.. أحمد العوضي يكشف كواليس «علي كلاي» واستعداداته لرمضان 2026

رئيس الصومال ووزير الدفاع يشهدان اصطفاف القوات المصرية المشاركة قبل مغادرتها للصومال

رئيس الصومال ووزير الدفاع يشهدان اصطفاف القوات المصرية قبل مغادرتها للصومال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: هدنة بلا ثقة.. لماذا عاد التوتر الخفي بين إثيوبيا وإريتريا؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: سيف القذافي.. مشروع إصلاحي لم يكتمل!

المزيد