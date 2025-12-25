في غرفة الدمج.. مدرس عربي يهتك عرض طفل يعاني من تأخر ذهني بالهرم

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حوادث

ندى سويفى

ألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة، القبض على مدرس بتهمة التحرش بتلميذ في المرحلة الابتدائية بمدرسة بالهرم.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا من مهندس بتعرض نجله تلميذ 8 سنوات بمدرسة للتعليم الأساسى يعاني من تأخر ذهني  للتحرش من علي. أ  54  سنة مدرس لغة عربية بذات المدرسة، عقب اصطحابه بأحد غرف المدرسة "غرفة الدمج" وقام بخلع بنطاله وهتك عرضه بإصبعه.

وأضاف المبلغ أنه تقدم بشكوى إلى المدرسة والتي أحالت المدرس للإدارة التعليمية لاتخاذ اللازم.

واُلقى القبض على المتهم وبمواجهته أعترف بارتكابه الواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

