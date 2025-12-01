النيابة العامة تكتشف متهمين جدد بواقعة هتك عرض بعض الأطفال بإحدى المدارس بالسلام

كشفت النيابة العامة عن متهمين جدد بواقعة هتك عرض بعض الأطفال بإحدى المدارس بدائرة قسم ثان السلام.

وأسفر تقرير مصلحة الطب الشرعي، عن العثور على خلايا بشرية تخص ثلاثة من المتهمين، بملابس بعض المجني عليهم؛ فاختتمت النيابة العامة إجراءاتها بالأمر بعرض بعض المشتبه بهم الآخرين الذين أفرزهم تدقيق الفحص بمجريات التحقيق، على مصلحة الطب الشرعي.

وأسفر العرض عن تأكيد العثور على خلايا بشرية لثلاثة منهم بملابس المجني عليهم، وهو ما وضعهم في موضع الاتهام.

وبهذا تكون تحقيقات النيابة العامة قد شملت 7 متهمين إجمالاً.

وبمجرد ورود التقرير، اليوم، الموافق الأول من ديسمبر من عام 2025؛ تم إحالته والمتهمين إلى النيابة العسكرية، التي تستكمل التحقيق منذ أن أحيلت لها الأوراق أمس، 30 من نوفمبر 2025.