قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
العد التنازلي بدأ.. متى نصوم أول أيام رمضان 2026؟
موعد نتيجة سكن لكل المصريين 7 وطريقة الاستعلام وسداد الأقساط
هشام الحلبي: مصر تعزز استقلالها العسكري بتصنيع الذخائر والمسيرات محليا
النيابة العامة تكشف لغز المتهمين الجدد في هـ.تك عرض طلاب مدرسة السلام
السجن مدى الحياة لملاكم مصري أمريكي أُدين بقتل ابنته في نيويورك
النيابة العامة تكتشف متهمين جدد بواقعة هتك عرض بعض الأطفال بإحدى المدارس بالسلام
عمرو أديب: معرض إيديكس حاجة مشرفة لكل المصريين
ما حكم الإنشاد الديني للنساء في حفل مختلط؟.. أمين الإفتاء: مباح ولكن بشروط
بعد 8 مواسم من التألق… صلاح يواجه أصعب اختبار في ليفربول
الفنانة حياة الفهد تتعرض لوعكة صحية جديدة
محافظتك منهم ولا لأ؟.. رفع الإيجار القديم 20 ضعفًا لهذه المناطق بعد انتهاء الحصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

هشام الحلبي: مصر تعزز استقلالها العسكري بتصنيع الذخائر والمسيرات محليا

معرض ايديكس
معرض ايديكس
رنا عبد الرحمن

أكد اللواء طيار دكتور هشام الحلبي، مستشار الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، أن مصر تبني سياستها في التصنيع العسكري على نهج متوازن، يجمع بين الشراكات الدولية والإنتاج المحلي الكامل، موضحًا أن الجزء الأول يقوم على الحصول على تصاريح تصنيع من شركات سلاح عالمية، بينما يعتمد الجزء الثاني على إنتاج الذخائر الجوية بنسبة 100% ضمن منظومة «حافظ»، والتي تمثل أحد أعمدة استراتيجية التسليح الوطنية.

وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج على مسئوليتي، على قناة صدى البلد، شدد الحلبي على أن الذخائر هي العنصر الذي يحسم استمرار أي قوة مسلحة في القتال، موضحًا أن توفر السلاح دون مخزون كافٍ من الذخائر؛ لا يضمن قدرة استمرار العمليات لأكثر من أيام محدودة.

واستطرد: ولهذا يعد التصنيع المحلي للذخائر عاملًا رئيسيًا يمنح مصر القدرة على إدارة مهام قتالية طويلة دون الاعتماد على أطراف خارجية.

وأشار إلى أن الذخائر الجوية الثقيلة تحتاج إلى دقة هندسية عالية في التصميم والتنفيذ؛ لتناسب أنظمة الطائرات القتالية الحديثة، مؤكدًا أن قدرة مصر على إنتاج ذخائر بهذه المعايير تعد مؤشرًا مهمًا على تطور صناعتها الدفاعية.

وأوضح الحلبي أن مصر دخلت كذلك مرحلة متقدمة في تصنيع الطائرات بدون طيار محليًا، حيث طورت نماذج مختلفة مثل «30 يونيو» و«نوت»، قبل الانتقال إلى فئة جديدة من المسيرات أحادية الاتجاه التي تستخدم لمرة واحدة لضرب الأهداف، إضافة إلى المسيرات التي تنفذ مهامها ثم تعود إلى قواعدها.

وأضاف أن الاستخدام المتزايد للمسيرات عالميًا، سواء عبر الهجمات المتزامنة أو عبر المهمات الفردية؛ دفع مصر إلى توسيع قدراتها في هذا المجال. 

وأشار إلى أن أبرز ما تم الإعلان عنه مؤخرًا هو عائلة المسيرات المصرية «جبار»، والتي تضم 3 طرازات بقدرات مختلفة.

فـ«جبار 150» يمكنها حمل 150 كجم والتحليق لمدة 10 ساعات بمدى يصل إلى 1500 كيلومتر، بينما «جبار 200» تتمتع بقدرة حمل 200 كجم ومدة طيران تصل إلى 14 ساعة ومدى 2000 كيلومتر بسرعة تتخطى 200 كيلومتر في الساعة.

وواصل: أما «جبار 250»، فهي وفقًا للحلبي تمثل نقلة كبيرة، إذ تأتي بمحرك نفاث وقدرة حمل 250 كجم، وتصل سرعتها إلى أكثر من 500 كيلومتر في الساعة بمدى يبلغ 1500 كيلومتر، لتصبح واحدة من المسيرات النادرة عالميًا في فئة الطائرات أحادية الاتجاه ذات المحرك النفاث.

معرض ايديكس صدى البلد أحمد موسى د هشام الحلبي ايديكس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

تغيير مفاجئ في موعد التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الإبتدائي بمدارس 13محافظة

إحالة 19 طالبًا وطالبة إلى مجلس تأديب ابتدائي

إحالة 19 طالبًا من طب الإسكندرية إلى مجلس تأديب ابتدائي.. إيه الحكاية؟

500 جنيه| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

500 جنيه| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

الفراخ السردة

الفراخ السردة.. خطر موجود في المحلات خلف ستارة الخصومات

أرشيفية

فتاة تدلي بأقوالها أمام النيابة في واقعة معاشرة والدها لشقيقتها |خاص

سامح حسين

قريبا في المدرجات.. سامح حسين مدرسا في جامعة حلوان

المتهمين

النيابة العامة تكتشف متهمين جدد بواقعة هتك عرض بعض الأطفال بإحدى المدارس بالسلام

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من شبورة وأمطار

حالة الطقس غدا.. هيئة الأرصاد تتوقع أمطارا وشبورة

ترشيحاتنا

حسام حسن

كاف يكشف قائمة الأفضل.. حسام حسن يزاحم مدربي المغرب ونيجيريا على الصدارة

محمد صلاح وعمر مرموش

قرار جديد من فيفا يحسم مصير صلاح ومرموش قبل أمم إفريقيا

حمزة عبد الكريم

مدرب منتخب مصر للناشئين يكشف حقيقة اهتمام برشلونة بضم موهبة الأهلي

بالصور

رمضان 2026 .. مي عمر تحتفل بانطلاق تصوير مسلسلها الست موناليزا

كواليس الست موناليزا
كواليس الست موناليزا
كواليس الست موناليزا

بطولة شريف سلامة وريهام عبد الغفور.. تعرف على موعد عرض مسلسل سنجل ماذر فاذر

شريف سلامة
شريف سلامة
شريف سلامة

مسيرات أرضية وجوية وأجهزة تشويش وتصنيع أجزاء من الطائرة رفال.. جناح متميز للهيئة العربية للتصنيع في معرض إيديكس 2025

منتجات الهيئة العربية للتصنيع في معرض إيديكس 2025
منتجات الهيئة العربية للتصنيع في معرض إيديكس 2025
منتجات الهيئة العربية للتصنيع في معرض إيديكس 2025

لرفع وعي الشباب.. سامح حسين يشارك في ندوة بجامعة حلوان

من ندوة سامح حسين
من ندوة سامح حسين
من ندوة سامح حسين

فيديو

مدرعات ومنصات إطلاق مسيرات

مدرعات ومنصات إطلاق مسيرات .. أبرز معروضات إيجلز انترناشيونال في إيديكس 2025‎

نشوى مصطفى

نشوي مصطفى تكشف حقيقة القبض عليها بسبب هند عاكف.. بث مباشر

آيتن عامر

أسرار الطلاق والبدايات القاسية… آيتن عامر تنهار باكية على الهواء في صاحبة السعادة

جومانا مراد

جومانا مراد تكشف عن أول لها في الدراما المصرية وحقيقة دخولها عالم الغناء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: انتبه من فضلك! الأخلاق ترجع إلى الخلف

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: أسطورة سميراميس

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب قصيدة: يا يَمنَ العِزِّ

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: أسلحة مصرية تهز «إيديكس 2025»

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اللياقة واللباقة

المزيد