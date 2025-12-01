العد التنازلي بدأ.. متى نصوم أول أيام رمضان 2026؟

تفصلنا 78 يومًا فقط عن قدوم شهر رمضان المبارك، حيث كشفت الحسابات الفلكية للعام الهجري الجديد 1447 هجريًا عن موعد شهر رمضان 2026 وأول أيامه فلكيًا، وذلك وفقًا للدليل الهجري لعام 1447 هجريًا، في وقت يتزايد فيه اهتمام المسلمين بالتعرف على مواعيد الصيام والرؤية الشرعية.



أول أيام رمضان 2026 فلكيًا

وفقًا للحسابات الفلكية المتاحة، من المتوقع أن يكون موعد شهر رمضان لعام 1447 هجريًا، الموافق لعام 2026 ميلاديًا، يوم الخميس 19 فبراير 2026، وهو الموعد الأقرب لبداية الصيام هذا العام مع دخول فصل الربيع تدريجيًا.



التقويم الهجري ونشأته

ويعتمد نظام التقويم الهجري على الشهر القمري، وهو المدة الزمنية التي يستغرقها القمر في دورة كاملة حول الأرض. ويتكون التقويم الهجري من 12 شهرًا هي: المحرم، صفر، ربيع الأول، ربيع الآخر، جمادى الأول، جمادى الآخر، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذو القعدة، وذو الحجة.

ويُعد التقويم الهجري أو القمري هو التقويم الرسمي في بعض الدول العربية مثل السعودية. وقد أُنشئ في عهد الخليفة عمر بن الخطاب، واعتمد هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة في 12 ربيع الأول (24 سبتمبر 622م) بداية لأول سنة فيه، ومنها جاءت تسميته بالتقويم الهجري.

الاستعداد لرؤية هلال رمضان 2026

يستعد المسلمون في مصر والعالم العربي لمعرفة موعد رؤية هلال رمضان 2026 وعدد ساعات الصيام اليومية.

ومع اقتراب الشهر الفضيل، يزداد البحث عن مواعيد الرؤية الشرعية التي تعتمد عليها الجهات الدينية في تحديد بداية الشهر رسميًا.

موعد هلال رمضان 2026 وعدد ساعات الصيام

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية أن أول أيام رمضان 2026 في مصر يُتوقع أن يكون الخميس 19 فبراير 2026، أي بعد 78 يوما من الآن، وفقًا لحسابات البحوث الفلكية.

كما أوضح المعهد أن الشهر سيستمر لمدة 30 يومًا، ليكون آخر أيامه الجمعة 20 مارس 2026، بينما يوافق عيد الفطر المبارك يوم السبت 21 مارس 2026.



الرؤية الشرعية وحسم بداية الشهر

رغم الحسابات الفلكية الدقيقة، تنتظر مصر والعالم الإسلامي الإعلان الرسمي من دار الإفتاء ، التي تعتمد على الرؤية الشرعية لهلال شهر رمضان 1447 هـ.



وسيتم تحري الهلال بعد غروب شمس يوم الثلاثاء 17 فبراير 2026، لتحديد ما إذا كان يوم الأربعاء 18 فبراير أو الخميس 19 فبراير هو أول أيام الشهر الكريم، مما يجعل الإعلان الرسمي المرجع الديني الأهم للمسلمين.

عدد أيام وصيام شهر رمضان 2026

تشير الحسابات الفلكية إلى أن رمضان 2026 سيستمر 30 يومًا كاملة. أما ساعات الصيام، فستتراوح بين 12 و13 ساعة يوميًا في معظم الدول العربية، مع اختلاف بسيط وفق خطوط الطول والموقع الجغرافي.



وتكون ساعات الصيام في بداية الشهر أقصر، ثم تزيد تدريجيًا مع تقدّم الأيام، ما يستدعي استعدادًا بدنيًا تدريجيًا من الصائمين.

استعدادات الدولة والمواطنين للشهر الفضيل

تبدأ الجهات الحكومية في الاستعداد المبكر لشهر رمضان من خلال تنظيم مواعيد العمل، وضبط أسعار السلع الأساسية، وتوفير احتياجات المواطنين، فيما تستعد الأسر المصرية بتجهيز المواد الغذائية ومستلزمات الشهر الكريم.

ويولي المسلمون اهتمامًا كبيرًا بالتقويم الرسمي، لمعرفة مواعيد الإفطار والسحور بدقة، والالتزام بتوقيتات العبادات وفقًا للرؤية الشرعية المعتمدة.

عيد الفطر 2026 فلكيًا

أفادت الحسابات الفلكية بأن أول أيام عيد الفطر المبارك لعام 2026 سيوافق السبت 21 مارس 2026، وهو اليوم الذي تمنحه الدولة كإجازة رسمية.

وتستمر الاحتفالات بعيد الفطر بما يشمل الأنشطة الاجتماعية والدينية التي يحرص عليها المواطنون عقب انتهاء الشهر الفضيل.

أهمية الجمع بين الرؤية الشرعية والفلكية

يمثل الجمع بين الحسابات الفلكية والرؤية الشرعية ضمانًا لتحديد مواعيد دقيقة لشهر رمضان، وهو أمر ضروري للمساجد والمؤسسات الحكومية والمدارس والقطاعات الخاصة التي تعتمد على تقويم واضح ومؤكد.

العد التنازلي لرمضان 2026

ومع اقتراب شهر رمضان المبارك، تؤكد الحسابات الفلكية أن الشهر سيبدأ يوم الخميس 19 فبراير 2026 وسيستمر 30 يومًا، بينما ستراوح ساعات الصيام بين 12 و13 ساعة يوميًا. وتبقى الرؤية الشرعية هي الفيصل لتحديد موعد بداية الشهر بدقة.