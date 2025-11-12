قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
35 ألف جنيه للمتر.. كراسة شروط وأسعار مشروع وحدات ظلال وأنظمة السداد
عٌذاب جيل الثمانينات| مي عز الدين تلحق بصديقتها منة شلبي في قطار الزواج.. أبطال في القفص الزفاف
الأردن: إحباط تهريب مخدرات عبر مقذوفات قادمة من سوريا
الدفاع الروسية تسيطر على بلدة سوخوي يار في دونيتسك الشعبية
رئيس الوزراء يشهد جلسة حوارية بالمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية 2025
رئيس الجامعة للوافدين: الأزهر قدم مفاتيح العلم فاحملوا الأمانة بمسؤولية
رقم صادم .. فارق العمر بين مي عز الدين وزوجها أحمد تيمور
وزراء العدل العرب يبحثون آليات مكافحة تمويل الإرهاب والفساد وأوضاع النازحين بالمنطقة
100 فرصة عمل جديدة لذوي الهمم بسلسلة مطاعم عالمية
الزمالك يشكو زيزو لهاني أبو ريدة بسبب إساءته خلال التتويج بالسوبر
تعديل الخريطة الزمنية للدراسة وتحديث المناهج .. ماذا أعلن وزير التعليم اليوم؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

باقي 95 يوما| موعد شهر رمضان 2026 في مصر.. وما يقال عند رؤية الهلال؟

شهر رمضان 2026
شهر رمضان 2026
خالد يوسف

يهتم الكثير من المسلمين بالتعرف على موعد شهر رمضان 2026 في مصر، شوقا منهم لروحانيات هذا الشهر، حيث يعتبره الكثيرون فرصة لتجديد الإيمان والتقرب إلى الله بالأعمال الصالحة مع اقتراب قدومه، بما يحمله من روحانيات خاصة وأجواء من الإيمان والتقوى، تجمع الأسر على موائد الإفطار وتملأ المساجد بالخشوع والطمأنينة، إضافة إلى معرفة ماذا يقال عند رؤية هلال الشهر الكريم، حيث أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، عن موعد قدوم شهر رمضان 2026 في مصر، وأول أيام الصوم، وذلك وفقاً لما تشير إليه الحسابات الفلكية.

بدء العد التنازلي لاستقبال الشهر الكريم 

بدأ العد التنازلي لأول أيام شهر رمضان 2026، والذي يعد من الأشهر المباركة المليئة بالخير والزرق، إذ يعد الشهر التاسع في التقويم الهجري، والذي يصوم فيها المسلمون من 29 ـ 30 يوما، كونه ركنا من أركان الإسلام الخمس.

وقال الله في كتابه العزيز عن شهر رمضان: «يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون»، لذا يتساءل الكثير متى رمضان 2026 العد التنازلي؟ لبدء الاستعداد لاستقبال أفضل أيام العام.

موعد شهر رمضان 2026 في مصر

كشفت الحسابات الفلكية، عن موعد شهر رمضان 2026 في مصر، والذي سيكون يوم الثلاثاء الموافق 17 فبراير المقبل، حيث يعد من الأشهر المباركة التي ينتشر فيها الخير والبركة والزرق الوفير، إذ يتقرب العبد من ربه من خلال فعل العديد من الأعمال الصالحة مثل ترديد الأدعية وقراءة القرآن، وأداء صلاة التراويح.

ومن المقرر أن تعلن دار الإفتاء المصرية عن الموعد الرسمي لـ موعد شهر رمضان 2026 في مصر في يوم التاسع من شهر شعبان 1447 هـ بعد الاطلاع على الرؤية الشرعية، من أجل تحديد أول أيام الشهر الكريم، والذي سيتم الإعلان عنه في مؤتمر صحفي.

كم يوم يفصلنا عن رمضان 2026؟

يعد هذا السؤال من الأسئلة المتداولة من أجل التعرف على موعد شهر رمضان 2026 في مصر، فطبقا للحسابات الفلكية، فيتبقى 95 يوما على حلول هذا الشهر الكريم، والذي يعد من الأشهر المقدسة، حيث تنتشر فيها أعمال الخير من قبل المسلمين على رأسها الصيام؛ ابتغاء مرضات الله.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول ﷺ قال: «قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم  له إلا الصيام؛ فإنه لي، وأنا أجزي به، والصيام جنة، وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث، ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله، فليقل إني امرؤ صائم، والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، للصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح، وإذا لقي ربه فرح بصومه».

ماذا يقال عند رؤية هلال شهر رمضان 2026؟

يردد الكثير من المسلمين دعاء رؤية هلال شهر رمضان استقبالا لهذه الأيام المباركة اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان النبي إذا رأى الهلال قال: «اللهم أهله علينا باليمن والإيمان، والسلامة والإسلام، ربي وربك الله، هلال رشد وخير».

أدعية شهر رمضان المبارك

ـ اللهم تقبل صيامنا واغفر ذنوبنا واعتق رقابنا من النار.

ـ اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني.

ـ اللهم اجعل صيامنا فيه صيام الصالحين، وقيامنا فيه قيام المقربين.

ـ اللهم اجعلنا من عتقائك من النار في هذا الشهر المبارك.

ـ اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا.

ـ اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه.

ـ اللهم اكتب لنا فيه الأجر والمغفرة والعتق من النار.

ـ اللهم اجعلنا ممن يحيي ليالي رمضان بالذكر والدعاء وقيام الليل.

باقي 95 يوما موعد شهر رمضان 2026 رؤية الهلال أول أيام الصوم استقبال الشهر الكريم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هيدي كرم

ادعولي .. أول رد فعل من هيدي كرم بعد إعلان مي عز الدين عقد قرانها

سعر الجنيه الذهب

أكثر من 1000 جنيه.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 بعد القفزة الجنونية

وزير التربية والتعليم

هيعدي الـ185 يوما | وزير التعليم يعلن زيادة عدد أيام العام الدراسي القادم

مجلس النواب

موعد انتخابات مجلس النواب 2025 المرحلة الثانية.. تعرّف على المحافظات والمواعيد الكاملة

أحمد تيمور.. 10 معلومات عن زوج مي عز الدين الذي خطف الأضواء في ساعات

أحمد تيمور.. 10 معلومات عن زوج مي عز الدين الذي خطف الأضواء في ساعات

زلزال

هزة أرضية يشعر بها سكان مصر.. والبحوث الفلكية تكشف تفاصيلها

تامر حسني ومي عز الدين

تامر حسني يُوجّه رسالة لـ مي عز الدين بعد خبر زواجها .. ماذا قال ؟

أسعار الدواجن

انخفاض جديد.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء بالبورصة والأسواق

ترشيحاتنا

ارشيفية

استجواب مالك المنزل.. تطور في جريمة جثة فتاة البرميل ببولاق الدكرور

الفيديو

إيداعه فى مصحة لعلاج الإدمان.. كشف تفاصيل فيديو لشخص يسير فى حالة عدم اتزان

الواقعة

الكاميرات صورتهم.. القبض على 3 أشخاص سرقوا متعلقات من داخل سيارة بالجيزة

بالصور

وجبات صحية وسريعة بمذاق الفريش.. طرق عمل مفصلة خطوة بخطوة

وجبات صحية وسريعة بمذاق الفريش.. طرق عمل مفصلة خطوة بخطوة
وجبات صحية وسريعة بمذاق الفريش.. طرق عمل مفصلة خطوة بخطوة
وجبات صحية وسريعة بمذاق الفريش.. طرق عمل مفصلة خطوة بخطوة

البسلة الطازة في بيتك بمذاق الفريش والجزر.. طريقة سهلة ولذيذة غير مخزنة

البزلاء والجزر المخزن مطبوخ بمذاق الفريش والطازة
البزلاء والجزر المخزن مطبوخ بمذاق الفريش والطازة
البزلاء والجزر المخزن مطبوخ بمذاق الفريش والطازة

سعر ومواصفات MG8 موديل 2025 في السعودية والإمارات

إم جي 8
إم جي 8
إم جي 8

إطلالة نسرين طافش الوردية تخطف الأنظار.. تعرف على سعرها وسبب إخفاء زوجها

إطلالة نسرين طافش الوردية تخطف الأنظار.. تعرف على سعرها وسبب إخفاء زوجها
إطلالة نسرين طافش الوردية تخطف الأنظار.. تعرف على سعرها وسبب إخفاء زوجها
إطلالة نسرين طافش الوردية تخطف الأنظار.. تعرف على سعرها وسبب إخفاء زوجها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: المشاركة السياسية في انتخابات مجلس النواب ترسيخ دعائم الدولة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. الديمقراطية الأمريكية وقوة الدولة المصرية

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

المزيد