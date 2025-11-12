باقي 95 يوما| موعد شهر رمضان 2026 في مصر.. وما يقال عند رؤية الهلال؟

يهتم الكثير من المسلمين بالتعرف على موعد شهر رمضان 2026 في مصر، شوقا منهم لروحانيات هذا الشهر، حيث يعتبره الكثيرون فرصة لتجديد الإيمان والتقرب إلى الله بالأعمال الصالحة مع اقتراب قدومه، بما يحمله من روحانيات خاصة وأجواء من الإيمان والتقوى، تجمع الأسر على موائد الإفطار وتملأ المساجد بالخشوع والطمأنينة، إضافة إلى معرفة ماذا يقال عند رؤية هلال الشهر الكريم، حيث أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، عن موعد قدوم شهر رمضان 2026 في مصر، وأول أيام الصوم، وذلك وفقاً لما تشير إليه الحسابات الفلكية.

بدء العد التنازلي لاستقبال الشهر الكريم

بدأ العد التنازلي لأول أيام شهر رمضان 2026، والذي يعد من الأشهر المباركة المليئة بالخير والزرق، إذ يعد الشهر التاسع في التقويم الهجري، والذي يصوم فيها المسلمون من 29 ـ 30 يوما، كونه ركنا من أركان الإسلام الخمس.

وقال الله في كتابه العزيز عن شهر رمضان: «يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون»، لذا يتساءل الكثير متى رمضان 2026 العد التنازلي؟ لبدء الاستعداد لاستقبال أفضل أيام العام.

موعد شهر رمضان 2026 في مصر

كشفت الحسابات الفلكية، عن موعد شهر رمضان 2026 في مصر، والذي سيكون يوم الثلاثاء الموافق 17 فبراير المقبل، حيث يعد من الأشهر المباركة التي ينتشر فيها الخير والبركة والزرق الوفير، إذ يتقرب العبد من ربه من خلال فعل العديد من الأعمال الصالحة مثل ترديد الأدعية وقراءة القرآن، وأداء صلاة التراويح.

ومن المقرر أن تعلن دار الإفتاء المصرية عن الموعد الرسمي لـ موعد شهر رمضان 2026 في مصر في يوم التاسع من شهر شعبان 1447 هـ بعد الاطلاع على الرؤية الشرعية، من أجل تحديد أول أيام الشهر الكريم، والذي سيتم الإعلان عنه في مؤتمر صحفي.

كم يوم يفصلنا عن رمضان 2026؟

يعد هذا السؤال من الأسئلة المتداولة من أجل التعرف على موعد شهر رمضان 2026 في مصر، فطبقا للحسابات الفلكية، فيتبقى 95 يوما على حلول هذا الشهر الكريم، والذي يعد من الأشهر المقدسة، حيث تنتشر فيها أعمال الخير من قبل المسلمين على رأسها الصيام؛ ابتغاء مرضات الله.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول ﷺ قال: «قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام؛ فإنه لي، وأنا أجزي به، والصيام جنة، وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث، ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله، فليقل إني امرؤ صائم، والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، للصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح، وإذا لقي ربه فرح بصومه».

ماذا يقال عند رؤية هلال شهر رمضان 2026؟

يردد الكثير من المسلمين دعاء رؤية هلال شهر رمضان استقبالا لهذه الأيام المباركة اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان النبي إذا رأى الهلال قال: «اللهم أهله علينا باليمن والإيمان، والسلامة والإسلام، ربي وربك الله، هلال رشد وخير».

أدعية شهر رمضان المبارك

ـ اللهم تقبل صيامنا واغفر ذنوبنا واعتق رقابنا من النار.

ـ اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني.

ـ اللهم اجعل صيامنا فيه صيام الصالحين، وقيامنا فيه قيام المقربين.

ـ اللهم اجعلنا من عتقائك من النار في هذا الشهر المبارك.

ـ اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا.

ـ اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه.

ـ اللهم اكتب لنا فيه الأجر والمغفرة والعتق من النار.

ـ اللهم اجعلنا ممن يحيي ليالي رمضان بالذكر والدعاء وقيام الليل.