مرموش أكبر من منتخب.. مفاجأة مثيرة في تشكيل مصر وأنجولا

يختتم منتخب مصر، مشواره في دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا 2025، بمواجهة منتخب أنجولا، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات.

تقام مباراة مصر وأنجولا على ملعب مدينة أغادير المغربية مساء اليوم الاثنين، حيث يدخل منتخب الفراعنة اللقاء محتلاً صدارة المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط، بعد تحقيقه انتصارين متتاليين في أول جولتين، ما ضمن له التأهل رسميًا إلى دور الـ16 قبل هذه المواجهة النهائية.

في المقابل، يقف منتخب أنجولا في المركز الثالث برصيد نقطة واحدة، بعدما تعادل مع زيمبابوي بهدف لكل منهما، مما يجعل موقفه في البطولة مرتبطًا بنتيجة الفوز والانتظار لمعرفة نتائج الفرق الأخرى للحفاظ على آماله في التأهل إلى الدور المقبل.

عمر مرموش وأنجولا

تصدر اسم عمر مرموش، نجم منتخب مصر ونادي مانشستر سيتي الإنجليزي، السياق التسويقي للمباراة، إذ تُظهر الأرقام أن قيمة مرموش التسويقية تبلغ حوالي 65 مليون يورو، ما يجعله اللاعب الأغلى في اللقاء.

المثير أن هذه القيمة الفردية لمرموش تتفوق على القيمة التسويقية لكامل منتخب أنجولا، المُقدرة بنحو 52 مليون يورو، وهو ما يعكس الفارق بين القوة التسويقية والفنية بين المنتخبين خلال هذه البطولة القارية.

تُعد هذه المباراة فرصة للمنتخب المصري لإنهاء دور المجموعات بسجل نظيف من الانتصارات، وهذا ما يطمح له الجهاز الفني بقيادة المدرب حسام حسن لتحقيق أفضل استعداد ممكن قبل المراحل الإقصائية.

أما منتخب أنجولا فالوضع مختلف تمامًا، فهو مطالب بتحقيق الفوز من أجل إبقاء آماله في المنافسة على بطاقة التأهل، وهو ما يضع ضغطًا إضافيًا على لاعبيه في مواجهة الفراعنة الأقوى على الورق.

مستقبل عمر مرموش

في سياق متصل، تصدرت شائعات الانتقالات اهتمام المتابعين حول مستقبل عمر مرموش بعد البطولة، خاصة في ظل ارتباط اسمه بنادي توتنهام هوتسبر الإنجليزي، الذي يسعى لتعزيز صفوفه بقدرات قوية في الهجوم خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

ووفق تقارير إنجليزية، فإن مانشستر سيتي لا يخطط حاليًا للتخلي عن خدمات مرموش في يناير، لكنه قد يكون مفتوحًا لإمكانية رحيله في الصيف المقبل، وهو ما أثار جدلاً واسعاً بين الصحف والجماهير.

وأوضحت المصادر، أن لاعب مانشستر سيتي ليس الأول في قائمة من يمكن أن يغادر الفريق خلال يناير، إذ أن اللاعب أوسكار بوب قد يكون الأقرب للخروج على سبيل الإعارة، بعد تراجع مستواه هذا الموسم، مع اهتمام أندية مثل فولهام وكريستال بالاس وبوروسيا دورتموند وإشبيلية بالتعاقد معه.

هل ينتقل مرموش إلى توتنهام؟

أما توتنهام فيُصرّ على رغبته في ضم مرموش، لاسيما مع عدم تحقيق المهاجم كولو مواني التأثير المرجو، إضافة إلى معاناة دومينيك سولانكي من الإصابات المتكررة، الأمر الذي دفع إدارة وأجهزة النادي للبحث عن حلول هجومية جديدة.

من جانب آخر، تشير تقارير إلى أن بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، يقدّر إمكانيات لاعب منتخب مصر، ويُفضّل الاحتفاظ به ضمن تشكيلة الفريق لتعزيز قدراته في المنافسات المقبلة، خاصة مع التركيز على المنافسة على الألقاب في مختلف البطولات.

ورغم قلة مشاركاته مع الفريق الإنجليزي هذا الموسم، فإن مرموش أثبت نفسه في البطولة القارية بعد تسجيله هدفًا في شباك زيمبابوي، والمساهمة في الفوز على جنوب أفريقيا، مما ساعد المنتخب في ضمان الصدارة والتأهل إلى الأدوار الإقصائية.