قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تفاصيل خروج حارس المنتخب السابق من العناية المركزة ومكالمة وزير الرياضة
حماس: ندعو ترامب إلى مواصلة الضغط على الاحتلال لإلزامه بتنفيذ الاتفاق
تحذير عاجل للمواطنين بعد تغليظ عقوبة المخالفات المرورية.. تفاصيل
قسط على 20 سنة.. كيف تحصل على شقة أو أرض من الإسكان بالتمويل العقاري
مرموش أكبر من منتخب.. مفاجأة مثيرة في تشكيل مصر وأنجولا
موعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب غداً فى كأس عاصمة مصر
قبل لقاء الليلة.. مشوار منتخبي الفراعنة وأنجولا فى كأس أمم أفريقيا
وزير التموين: احتياطي استراتيجي آمن من القمح وتوفير الدقيق للمخابز دون عوائق
رفع درجة الاستعداد بأجهزة المحافظات لمواجهة الأمطار والتعامل معها..تفاصيل
بعد تألقه مع المنتخب المصري.. هل يصبح محمد صلاح أحد أفضل هدافي الفراعنة في كأس الأمم؟
البترول: تفاهم بين مصر ولبنان لإمداد محطة دير عمار بالغاز الطبيعي| صور
مفيش مرتبات من 8 شهور .. أزمة تضرب قطاع ناشئي بيراميدز | خاص
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

مرموش أكبر من منتخب.. مفاجأة مثيرة في تشكيل مصر وأنجولا

عمر مرموش
عمر مرموش
أحمد أيمن

يختتم منتخب مصر، مشواره في دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا 2025، بمواجهة منتخب أنجولا، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات.

تقام مباراة مصر وأنجولا على ملعب مدينة أغادير المغربية مساء اليوم الاثنين، حيث يدخل منتخب الفراعنة اللقاء محتلاً صدارة المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط، بعد تحقيقه انتصارين متتاليين في أول جولتين، ما ضمن له التأهل رسميًا إلى دور الـ16 قبل هذه المواجهة النهائية. 

في المقابل، يقف منتخب أنجولا في المركز الثالث برصيد نقطة واحدة، بعدما تعادل مع زيمبابوي بهدف لكل منهما، مما يجعل موقفه في البطولة مرتبطًا بنتيجة الفوز والانتظار لمعرفة نتائج الفرق الأخرى للحفاظ على آماله في التأهل إلى الدور المقبل.

عمر مرموش وأنجولا

تصدر اسم عمر مرموش، نجم منتخب مصر ونادي مانشستر سيتي الإنجليزي، السياق التسويقي للمباراة، إذ تُظهر الأرقام أن قيمة مرموش التسويقية تبلغ حوالي 65 مليون يورو، ما يجعله اللاعب الأغلى في اللقاء. 

المثير أن هذه القيمة الفردية لمرموش تتفوق على القيمة التسويقية لكامل منتخب أنجولا، المُقدرة بنحو 52 مليون يورو، وهو ما يعكس الفارق بين القوة التسويقية والفنية بين المنتخبين خلال هذه البطولة القارية.

تُعد هذه المباراة فرصة للمنتخب المصري لإنهاء دور المجموعات بسجل نظيف من الانتصارات، وهذا ما يطمح له الجهاز الفني بقيادة المدرب حسام حسن لتحقيق أفضل استعداد ممكن قبل المراحل الإقصائية. 

أما منتخب أنجولا فالوضع مختلف تمامًا، فهو مطالب بتحقيق الفوز من أجل إبقاء آماله في المنافسة على بطاقة التأهل، وهو ما يضع ضغطًا إضافيًا على لاعبيه في مواجهة الفراعنة الأقوى على الورق.

مستقبل عمر مرموش

في سياق متصل، تصدرت شائعات الانتقالات اهتمام المتابعين حول مستقبل عمر مرموش بعد البطولة، خاصة في ظل ارتباط اسمه بنادي توتنهام هوتسبر الإنجليزي، الذي يسعى لتعزيز صفوفه بقدرات قوية في الهجوم خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

ووفق تقارير إنجليزية، فإن مانشستر سيتي لا يخطط حاليًا للتخلي عن خدمات مرموش في يناير، لكنه قد يكون مفتوحًا لإمكانية رحيله في الصيف المقبل، وهو ما أثار جدلاً واسعاً بين الصحف والجماهير.

وأوضحت المصادر، أن لاعب مانشستر سيتي ليس الأول في قائمة من يمكن أن يغادر الفريق خلال يناير، إذ أن اللاعب أوسكار بوب قد يكون الأقرب للخروج على سبيل الإعارة، بعد تراجع مستواه هذا الموسم، مع اهتمام أندية مثل فولهام وكريستال بالاس وبوروسيا دورتموند وإشبيلية بالتعاقد معه. 

هل ينتقل مرموش إلى توتنهام؟

أما توتنهام فيُصرّ على رغبته في ضم مرموش، لاسيما مع عدم تحقيق المهاجم كولو مواني التأثير المرجو، إضافة إلى معاناة دومينيك سولانكي من الإصابات المتكررة، الأمر الذي دفع إدارة وأجهزة النادي للبحث عن حلول هجومية جديدة.

من جانب آخر، تشير تقارير إلى أن بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، يقدّر إمكانيات لاعب منتخب مصر، ويُفضّل الاحتفاظ به ضمن تشكيلة الفريق لتعزيز قدراته في المنافسات المقبلة، خاصة مع التركيز على المنافسة على الألقاب في مختلف البطولات.

 ورغم قلة مشاركاته مع الفريق الإنجليزي هذا الموسم، فإن مرموش أثبت نفسه في البطولة القارية بعد تسجيله هدفًا في شباك زيمبابوي، والمساهمة في الفوز على جنوب أفريقيا، مما ساعد المنتخب في ضمان الصدارة والتأهل إلى الأدوار الإقصائية.

عمر مرموش القيمة التسويقية لعمر مرموش منتخب مصر مباراة مصر وأنجولا كأس أمم أفريقيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

لـ 11.5 مليون مستحق.. موعد صرف معاشات شهر يناير 2026

عداد الكهرباء

باق يومان.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

ياسر هدايا أسدي

إسرائيل تعين أول عربي مسلم قائدا لكتيبة في حرس الحدود

الارصاد الجوية

الأرصاد تحذر.. ضربات البرق والرعد في هذه المناطق

محمد صلاح

حمادة صدقي: صلاح غير مؤثر فنيا.. وشوبير الأحق بحراسة مرمى المنتخب أمام أنجولا

منتخب مصر

مواعيد مباريات اليوم الإثنين 29-12-2025 والقنوات الناقلة

محمد صلاح

ترتيب هدافي كأس الأمم الإفريقية 2025 حتى الآن.. موقف محمد صلاح

سعر الدولار مقابل الجنيه

متوسط سعر الدولار بمستهل اليوم الإثنين

ترشيحاتنا

الراهبات

مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك يلتقي الأخوات الراهبات بالإيبارشية

محمد الاتربى

ما لا تعرفه عن لجنة «الألكو»..تفاصيل

طلاب الجامعات

تستمر أسبوعين.. موعد بدء إجازة منتصف العام الدراسي وانطلاق الترم الثاني بالجامعات

بالصور

صحة الشرقية تغلق وتشمّع 5 منشآت طبية غير مرخصة بالحسينية | صور

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

رفع درجة الاستعداد وتكثيف حملات النظافة بالشرقية احتفالا بأعياد رأس السنة

كنيسة
كنيسة
كنيسة

أجمل أفلام لمشاهدة عائلية مميزة في رأس السنة.. تقييمات عالية

افلام رأس السنة
افلام رأس السنة
افلام رأس السنة

وفد من طب الزقازيق يزورون دار الأيتام وينظمون مبادرة للكشف على الأطفال | صور

طب الزقازيق
طب الزقازيق
طب الزقازيق

فيديو

وقاة احمد دقدق

صاحب أغنية اخواتي .. تفاصيل وفاة مطرب المهرجانات دقدق بعد صراع مع المرض

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ندى عصام

د. ندى عصام تكتب: البطولة المصرية بين المترو والتطبيقات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: كذب المنجمون ولو صادفوا!

د. آية الهنداوي

د. آية النهداوي تكتب: تغير المناخ .. التهديد الصامت الذي يعيد رسم خرائط النزاعات

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: لقاء ترامب ونتنياهو.. اختبار الصفقة وحدود الهيمنة في شرق أوسط مضطرب

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: رسائل فرح في وداع عام واستقبال آخر

المزيد