ثنائية مرعبة مع محمد صلاح.. هل ينتقل عمر مرموش إلى ليفربول؟

أثار اسم اللاعب عمر مرموش ضجة واسعة في الأوساط الكروية بعد انتشار أنباء عن احتمالية انتقاله من نادي مانشستر سيتي الإنجليزي إلى صفوف ليفربول، في ظل قلة مشاركاته هذا الموسم مع فريقه الحالي.

سباق أوروبي على خدمات مرموش

ذكرت تقارير صحفية أن نادي توتنهام الإنجليزي وفريق روما الإيطالي أبديا اهتماما بضم مرموش، قبل أن تتصدر تكهنات وسائل التواصل الاجتماعي احتمالية انضمامه إلى ليفربول.

هذا الجدل أطلق موجة من التفاعل الجماهيري، خاصة عبر حساب Living Liverpool على منصة إكس، الذي نشر صورة تجمع مرموش بمواطنه محمد صلاح مع تعليق: "أعيدوا مرموش للمنزل".

تألق دولي يعزز فرصه

عزز مرموش فرص انتقاله بعد الأداء المميز مع المنتخب المصري في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025، حيث سجل هدفا في مباراة زيمبابوي، التي انتهت بفوز الفراعنة 2-1، وحصد جائزة رجل المباراة، ما يؤكد جاهزيته الفنية والبدنية.

ثنائي محتمل مرعب

تفاعل الجمهور بشدة مع فكرة انضمام مرموش إلى ليفربول، مؤكدين أن وجوده بجانب محمد صلاح سيشكل ثنائيا هجوميا مرعبا وتذكر بعض الجماهير أيضا ثنائيته القوية سابقا مع الفرنسي هوغو إيكتيتكي في صفوف آينتراخت فرانكفورت الألماني، معربين عن حماسهم لاحتمالية تكرار هذا التعاون على مستوى الدوري الإنجليزي.

وعلق أحد المتابعين: “عودة ثنائية مرموش وإيكتيتكي ستكون حدثا تاريخيا” بينما عبر آخرون عن تخوفهم من المقارنات بين مرموش وصلاح، مشيرين إلى الضغط الذي قد يسببه هذا الربط الجماهيري على اللاعب الشاب.

الجماهير ترحب بالفكرة

رغم بعض التحفظات، اعتبر كثير من المشجعين أن انتقال مرموش إلى ليفربول سيكون خطوة مهمة لتعزيز المنتخب المصري أيضا، حيث يمكن لصلاح أن يلعب دور المرشد والخبرة، فيما يصبح مرموش "الأسطورة المستقبلية المحتملة". وكتب أحدهم: "سيكون من الجيد أن يواصل صلاح إرث مصر في ليفربول، وأن يساعد في الوقت نفسه مرموش."

وفي الوقت نفسه، أشار آخرون إلى أن مرموش قد يجد في ليفربول فرصة أكبر للظهور والتألق، مقارنة بظروفه الحالية في مانشستر سيتي، حيث قد لا يُمنح الوقت الكافي لإثبات إمكاناته.

ثنائية مصرية محتملة في أنفيلد

بين الترقب والتكهنات، يبقى مستقبل عمر مرموش محل اهتمام واسع، سواء على مستوى الأندية الأوروبية أو المنتخب الوطني، وسط آمال الجماهير في أن نشهد يوما قريبا ثنائيا هجوميا مصريا مرعبا في الدوري الإنجليزي الممتاز.